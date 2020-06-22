Пуэр — не наркотик! Принимаем чайные процедуры в чифирной «Ти Шоп»

Возможно, я наконец-то нашёл ответ, что может заменить алкогольное безумие, расслабить разум и взбодрить душу. Под нож попала чайная «TeaShop» на проспекте Независимости, 28, рядом с цирком. Повторюсь, я не знаток азиатских чаёв, но их религия по душе, она доставляет мне кайф, когда пуэр попадает в кровь небольшими дозами.

Прошлый раз я открыл для себя атмосферный «Пуэрный Клуб» в подвалах на улице Короля, 51, где не спеша заваривают пуэр под душевные истории. По погружению — топ, выбор чая чисто символический.

В тот ненастный день я шел к смузийным веганам, а попал на чай, хорошо, что не на бабки. Комната для заваривания напитков находится на втором этаже. По факту это магазин с мега большим выбором чая и посуды, а за фусумой небольшая дегустационная площадка. Атмосферность на 7 из 10.

ПРИНИМАЕМ ЧАЙ

Чайный мастер тут, конечно, крутой, с ходу все рассказал, обосновал, предложил — и продано! Пить будем Габа, цена на двоих методом пролива — 14р из кошелька. За непринуждённым разговором про пакетированные чаи мы незаметно пролили восемь раз. Из всех зол в бюджетной категории магазинов, мастер посоветовал белорусский Tells, остальные охарактеризовал как бесполезная труха на чифир.

Тайваньский чай выполнил свою задачу, и на долю секунды мне показалось, что габа может заменить бокал вина, но так я ещё не ошибался. В этот сомнительный момент ко мне пришла мечта купить дом за городом. А одну комнату обустроить под чайную, чтобы каждое утром бодриться пуэром. Это старость…

Что мы имеем: если нужен ассортимент по чаю и посуде — то без вариантов в «Ти Шоп», а если хотите освободить чакры в душевной атмосфере за пиалой пуэра — то вам в «Пуэр Клуб». Я всё!













































Тезисами и по делу: тишь да благодать! Китайские чаи — это прям моё, единственный момент, что ни хрена не понятно, сколько должен стоить качественный чай и честная ли за него цена в «Ти Шопе». Попробуйте хотя бы раз заменить негрони пуэром, а там время покажет. Удачной охоты!

Оценка чайной «Ти Шоп»: 8 кокобаев