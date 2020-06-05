Веганский бар-магазин «Счастья, Здоровья!», где меню тостами записано

К центру ближе — цены выше, хотя все морально привыкли к стоимости веганского питания. Лавка «Счастья, Здоровья!» — это небольшое помещение около цирка, в котором взбивают полезные смузи и продают пригодные к питанию веганов продукты. Всякие там крупы, паштеты из пшена, колбасы без мяса, жёлуди и ореховые пасты.
Шли проверить старую чайную, а попали ещё и в веганский мини-маг по соседству. Тут у нас небольшое помещение, разделённое на смузи-бар со скромной посадкой вдоль стены и магазин полезных экотоваров. Интерьер в минималистичном стиле получился простым, но душевным (на заметку бутербродной Лет ит Би). Видно, что не наши дизайнеры делали. Минус — негде комфортно сесть.
БАР
Прям чего-то удивительного нет, но есть свои фишечки. В крайне занимательном меню, написанном свадебными тостами, несколько видов фруктовых боулов с украшением — творческий подход бармена. Смузи от 4р до 6р и фреши. За колбу 400мл фреша «Денег побольше» на апельсине, яблоке, лайме и мяты — 9р. Ни хрена не дёшево, но пьёшь и чувствуешь, как здоровеешь, а веганы богатеют. Кому два орешка без муки, сахара и ГМО за 1,5р? Помните, это всё на орехах дико калорийное!
ПЛЮШКА: любую питьевую жидкость можно взять домой в их бутылке, а если принести стекло обратно, то вам вернут мотивирующий 1 рубль. Осталось придумать прикольную переноску.
К названиям подошли с наркоманией. Так, кто курил пуэр? Расшифровка состава есть в отдельном меню, по факту выбор небольшой, просто они комбинируют в блендере фрукты, ягоды и семена.
ЛАВКА
Нет, это не корм для хомяков, хотя им тоже понравится. На стеллажах разные крупы, полезные смеси для боулов по 29р за килограмм, всяческие масла и мыло, сделанное руками помешенных на всём этом людей. Типа зелёного бойцовского клуба. Первое правило: не ронять мыло за 9р.
На полках много всего неизвестного для старого мясоеда. Поэтому нафотографировал сколько мог, смотрите, приценяйтесь, рискуйте. А ещё я рекомендую затестить «Новую столовую» для веганов.
Вашу ж мать! Что должно быть в свече за 70р? Она отпускает грехи или горит два года? А менструальная чаша за 34р? Правду говорят — веганы должны страдать!
Тезисами и по делу: я не из этих, но мне понравилось. Как многие заметили, у нас активно начали пушить вегетарианский образ жизни. Возможно, это мода, навязанная Западом, а может и осознанный выбор человека жить без сочной шаурмы и бараньей корейки на гриле. Каждому своё!
Оценка лавки «Счастья, Здоровья!»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 28
Телефон: +375(33) 332-44-42
Время работы: 10:00 — 21:00