Новый вид отдыха — укрылся в «Пуэрном Клубе» подальше от городской суеты

С трудом поднимается рука писать обзор на заведение, в котором поймал дзен, погрузившись в ароматы китайского чая. Не новое пространство для чайной терапии — «Пуэрный Клуб», со слов мастера по заваркам, ему полтора года, а находится заведение глубоко в подвале офисного здания на Короля, 51. Аккуратно, пуэрчик неистово бодрит, до 2 часов ночи не мог заснуть.
Кальянов — нет, цукаты, мёд, курагу и финики к чаю не подают. Потому что его нужно слушать, чувствовать на языке, его нужно понять. Чай, как женщина, с ним надо быть честным до конца.
Пуэрная разделена на две комнаты: в первой несколько столиков с диванами и креслами, а вторая обустроена для групповой чайной церемонии на мягком тапчане. Играет успокаивающая музыка, мягкий приглушенный свет освещает участок нашего уединения, на стол беззвучно поставил чабань — это такой деревянный поднос для чая. Сегодня мы пьём пуэр, который делится на два типа Шу и Шен. И на этом мои познания заканчиваются, но я намерен глубоко изучить религию потребления китайских чаев.
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Способ приготовления пуэра — варка! Сперва чайный мастер его слегка прожаривает в турке, после в ступке превращает в пыль, а дальше варит. Казалось бы, всё элементарно, но на самом деле нет. Вода из родника, правильная температура и немножко хитрости с завариванием, лучше посмотрите сами.
Чай получился ароматным, но не крепким, как чифир, с яркими землянистыми нотками. И в отличие от того, если бы мы его проливали, у него постоянный вкус, т.к его варили. Пуэрная церемония с глиняными чайничками и мини чашечками на двоих обычным проливом стоит 13р. А наша часовая церемония на четыре человека стоила около 35р. Зачем всё это? Распитие пуэра объединяет людей за одним столом, а я нашёл ещё один вид тихого отдыха без алкоголя. Подробней об обычаях, вам расскажут на месте.
Хороший чай ускоряет метаболизм, поэтому быстро появляется зверский аппетит. Сразу после чаепития я заточил тройной Чиз. Следующими под удар попадут старички «Тишоп.бай» и «Чайная Почта».
Тезисами и по делу: хотелось бы, чтобы чайные комнаты открывались в каждом жилом районе, но из-за стоимости аренды первых этажей это практически нереально, ведь на чае много не заработаешь. Собирайте друзей и отправляйтесь расширять границы сознания под пуэр, улун или габа.
Оценка кафе «Пуэр Клуб»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Короля, 51
Телефон: +375(29) 199-97-90
Время работы: 13:00 — 23:00
Классное заведение!
«Чайная почта» между Площадью Победы и Якуба Колоса тоже стоит внимания, грамотный персонал и шикарное место!