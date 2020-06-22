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Tea Shop / Ти Шоп

Tea Shop / Ти Шоп

Магазин с качественным чаем в Минске

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Описание

Чайная комната и магазин настоящего чая в центре города Минска.

Друзья, обратите внимание: Мы не продаем дешевые ароматизированные или низкосортные «массмаркет» чаи. Исключительно качественный, максимально свежий чай из Китая, Японии, Индии и Цейлона. Каждая позиция лично продегустированна и отобрана среди десятков других. Мы продаем только тот чай, который с удовольствием пьём сами. Этот же чай у нас можно попить в чайной комнате. Уютная атмосфера, крутой чай и правильная его подача не оставят Вас равнодушными к чайной теме!

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Информация

+375(33) 604-11-77
https://www.teashop.by
Проспект Независимости 28, Minsk 220030, Belarus

Сегодня Выходной UTC+3

  • Понедельник
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  • Вторник
    Выходной
  • Среда
    Выходной
  • Четверг
    Выходной
  • Пятница
    Выходной
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной

Ценовая категория

Низкие цены
5
15

Статистика

16 Просмотров
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