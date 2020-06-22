Tea Shop / Ти Шоп

Чайная комната и магазин настоящего чая в центре города Минска.

Друзья, обратите внимание: Мы не продаем дешевые ароматизированные или низкосортные «массмаркет» чаи. Исключительно качественный, максимально свежий чай из Китая, Японии, Индии и Цейлона. Каждая позиция лично продегустированна и отобрана среди десятков других. Мы продаем только тот чай, который с удовольствием пьём сами. Этот же чай у нас можно попить в чайной комнате. Уютная атмосфера, крутой чай и правильная его подача не оставят Вас равнодушными к чайной теме!