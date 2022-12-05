Новый старый паб «Дрожжи Юнайтед» вернулся напомнить, как мы раньше пили

Старым седым фениксом воскрес легендарный паб, но не на исконном месте — Свердлова, 2, а в бывшем подвальном баре «Собрание», где ой какие опасные не только ступеньки. Старое помещение, почти уверен, не потянули по аренде, даже хогошная «Чжи Шан» не проработала там и полгода. До китайки пытался прижиться паб высокой пивной кухни «Мжод». На этом лирики хватит, если олды тут, то готовьтесь рыдать по всем поводам и без, пора вспомнить молодость!

Много седых волос появилось с 2004, но я флэшбэками вспоминаю классический футбольный паб, весь прокуренный, с деревянной мебелью и барной стойкой по центру. Тогда с друзьями мы могли разбить копилку только на Гиннесс с чесночными гренками, а водку приносили за поясом штанов.

Из свежего: в «Клевер пабе» наконец-то получился некурящий зал из закрытого «Крафтмэна». Теперь не нужно сдавать все вещи до трусов в прачечную после футбольной трансляции.

АТМОСФЕРА

С порога вижу атрибутику старых «Дрожжей», экоремонт в стиле бабушкиной фазенды: из дерева выстругали столы и стулья, напротив «Где Сходил» что-то типа банкетного зала. Получилась душевная концепция пивного погребка для тех, кому уже всё равно, молодым нынче лофты подавай.

ЧЕМ ЗАКУСЫВАТЬ

Знаю, все хотят увидеть цены. С кранов льют, как и везде, так сложилось, что из-за санкций выбор по пиву жёстко ограничен. Поэтому ни Гиннеса, ни Килкенни, ни пенного из бельгийских аббатств.

Цены ниже сделать сложно, и поэтому тут опять как у всех, но выручает 25% скидка с 12:00 до 16:00.

Кроме нас лишь две бабушки за столиком сзади едят драники. У кухни все шансы показать себя.

Раньше всего случился Пауланер по 9byn за 0,33, следом за ним паровозиком выкатился укомплектованный грудинкой борщ, порубленная говядина и гренки из чёрного хлеба под густым сырным соусом. Отмечу не ресторанный выход блюд, тематика кухни — домашняя.

1. За 13byn в чугунке честная порция сбалансированного кислостью и сладостью наваристого борща с жиринкой. В сопровождении двух гренок, головки народного противовируса, чайной ложки сметаны и доброй порции тонко нарезанной грудинки. Мама сейчас бы прослезилась.

2. Порубленная мелким кубиком вырезка уже заправлена специями, сверху разбит желток. Написано, что общий выход 295г, сомневаюсь, если только с тарелкой. Продавать тартар за 29byn могут позволить только рестораны. Тут или мяса больше или цену ниже, а так рецепт хороший.

Зачем далеко ходить: нежнейших текстур стейк-тартар за 29byn без хлеба в модном ресторане «Фьори и двойной тартар с разными тапасами за 24byn в популярном винном баре «Овино.

3. Вот так выглядит вторая жизнь хлеба за 8byn, к обжаренной сдобе особо и не придерёшься.

4. Белорусская говядина с двумя раздавленными, после запечёнными клубнями под сыром. Полностью в прожарку медиум рэ не попали, мясо без жил, вот тут в 170г говядины охотно верю. За 39byn стейк и стейк, но цена опять, как в ресторане, а мы на минуточку в пивпабе городского типа.

ФАКТ: давно известный, что цены во всех заведениях плюс-минус одинаковые, люди выбирают, где им комфортней, уютней, вкуснее готовят и интересней меню. Цены — субъективщина!

5. Уважаю потрошки. Тут куриные сердечки запекли в беконе с кукурузой на гарнир. За 19byn нажористая закуска, но зерновая горчица кислит блюдо. Вкусно, сытно, повторил бы.

Тезисами и по делу: просто паб с едой, как любят дома, без новаторства в делах фритюрных. Цены местами завышены с учётом злейшей конкуренции среди пабов, да и уже пиво в любом кафе выпить можно, что уж там. Новость чисто для старичков поностальгировать, всему своё время!

Оценка паба «Дрожжи Юнайтед»: 7 кокобаев