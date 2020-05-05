Для кого открыли модный крафтовый паб «Mjod», он же Мёд и что же там подают к пиву

Намоленное место бывшего паба «Дрожжи United» вернулось к своим истокам. Теперь здесь новый крафтовый паб с полноценной кухней и пиццей на дровах, имя ему «Mjod», в переводе на человеческий — мёд, так и запоминается лучше. Продезинфицировался, зажал в кулачке последние 120р и отдался воле судьбы.

Я рискую, а вас призываю максимально снизить контакт с внешним миром! А про новые заведения я потом напомню. Помещение Дрожжей не узнать, но сердце помнит, как со стипендии рекой по бокалам лился Гиннесс, после задушевные разговоры за барной стойкой и внеплановые драки на улице. Эх, как же хорошо было во времена моей молодости.

В новом пабе всё по-новому, только большие окна перешли по наследству от прокуренного старика. Повсюду дерево, металл, массивная мебель. Стильно, модно, молодёжно, но концепция специфическая.

ЕДА

Не буду заводить рака за камень, пиво не моя стихия. Известно, что на кранах должно быть тридцать сортов, оно часто меняется в зависимости от спроса и предложения рынка. Есть пиво с Московско-Волковской пивоварни, часть локал — белорусское и ещё какая-то часть российского. История про крафт — это первая часть Мёда.

Вторая — история про еду. Именно еду, а не как привыкли крафтососы: ржаные сухарики, фри с сырными шариками, шаурма и пицца майонезная Лисицца. Из-за глобального кризиса в ресторанном бизнесе меню максимально компактное, без супов, салатов и десертов: пицца из дровяной печи и авторские блюда, как их видит шеф-повар Вадим Астори. Он не пошёл на кухню, поэтому решительно заказал большую часть меню, а точнее то, что смогли приготовить.

Из-за лютой пандемии коронавируса стараюсь делать небольшую поправку на кризис. Сейчас сложно всем, особенно тем, кто был не готов открывать свои заведения в такой сложный для страны период времени.

Итак, как и везде, есть сильные позиции, блюда на любителя и то, что вообще не заходит — это нормально. Идеального заведения не существует в природе. Вот, лосося пару кусочков типа гравлакс за адские 15р с магазинным хлебом или кислый на вкус и бледный на эмоции паштет из каких-то частей утки с орехами за 8р. Это что вообще? 6 кокобаев

Пицца экспрессионизм из дровяной печи на тесте с приятной корочкой, внутри тартар из говядины в заливке из пермезана со сливками — 15р. Выглядит херовенько, но годнота на 8 кокобаев! Что-то похожее достают из печки в «Ундердоге».

Нежные рёбра поросёнка в сладкой глазури за 20р/400г, не копчёные, как я люблю. Походу, прямо сейчас где-то в подсобке забили последнего кабана. Подаются они с маринованным луком и огурчиками. Ровно на 8 кокобаев.

Телячьи щеки в портвейне с корнеплодами за 22р не испортить, как и малютку шницеля за 15р в слабой панировке. И где мой лимон, чтобы его хорошенько сбрызнуть? Нет, традиции нарушать нельзя! Вот это из разряда «Пойдёт под пиво».

Уже замешанный тартар из говядины за 15р в копчёной сметане с красной икрой на отлично. Гармоничный сморреброд с нежным ростбифом на манер Вителла тоната. Но, 12р за один бутик? Камон! В стране кризис.

Объединить крафтовое пиво с ресторанной едой — задача рискованная, не совсем представляю их ЦА. Поэтому стереотипы про бородатых мужичков опустим. При той аренде, что сейчас они платят, им будет сложно. Дай Бог здоровья, ведь чем больше заведений — тем жизнь интересней. Будет ещё серия тестов Мёда, а пока есть вопросы.

Тезисами и по делу: я не фанатик пива, поэтому завсегдатаем паба мне не быть, но на пиццу и рёбра хряка я точно вернусь. Еда местами вкусная, атмосфера пьянящей свободы, но концепции совершенно не понял. К тесту под кофейный стаут обязательно хотя бы раз. Но давайте чуть позже, после всего этого пизде*а! Берегите себя, обнял.

Оценка паба «Mjod»: 7 кокобаев