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Идеально на компанию: что ставят на стол в новом кафе самоварной кухни «Чжи Шан»

отКокобай
19 декабря, 2021
7,1K просмотров
4 комментария
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Нет плохих заведений, бывает сказочно жадный арендодатель. Давным-давно в этих стенах пытались раскрутить крафтовый гастропаб «Мёд», но шансов не было. Теперь тут не «Остров Чистоты» и пьянства, а очередное новое кафе с домашним китайским хого. Совсем недавно я тестил похожий, только ресторанный формат, с грилем в столе «Азия Пати» на Романовской Слободе.

Если мне не изменяет память, то за это помещение с подвалом в месяц нужно заносить около 6000 – 7000 долларов США. Это дикая дичь! Вывеску заменить дорого, поэтому китайцы расклеили опознавательные знаки по окнам, а для привлечения ещё и пакет Луи Витон закинули. Не совсем понимаю, как это должно работать.

АТМОСФЕРА

Ободрали стены, вынесли на мусорку барную стойку, расставили самую базовую мебель, как в столовой, полное отсутствие декораций, открытую кухню прикрыли наволочкой. По атмосфере неуютно, из-за пустого помещения с высокими потолками создаётся нездоровое эхо. Ладно, мы пришли варить в самоваре.

САМОВАР

Есть закуски, курица по Гун Бао, но главное блюдо – хого. Это тазик с бульоном на выбор, в котором нужно варить продукты. Выбор очень большой, как и цены. Брать самовар выгодно на троих. Я выбрал проверенную классику, сейчас всё покажу.

Заказ принял русскоговорящий помощник повара. Мы отметили бульон Том Ям – 18р, говядина – 15р, жареный тофу – 10р, чёрные грибы – 8р, кальмар свежемороженный – 12р, лапша из бичпакета – 1,5р, домашняя лапша – 6р. Станция соусов – ещё 6р с человека.

На стол ставят газовую горелку, сверху обалдеть как пахнет кастрюля с бульоном, из кукольного набора в пластиковых разноцветных тарелках выносят наши продукты. Вообще не заморачивались над подачей, как на обед дома в китайской деревне.

Вылавливать тонконарезанную говядину и овощи из пряного бульона – это не только увлекательно, но и вкусно! Жареный тофу получился как губка, он всасывает в себя соки супа, будьте бдительны, дайте ему чутка остыть, чтобы не ошпарить рот.

Кальмар кольцами за 12р тоже хорош, но его плохо очистили от плёнки, поэтому тянется.

Всё не мясное в таком наваристом бульоне – это прелестно. Особенно хрустящий древесный гриб, золотой гриб эноки, листья пекинской капусты и морские водоросли.

Когда встал спор за другие кафе с хого (А у нас самый вкусный), вынесли котелок их фирменного, в меню подписан Острый, но не острый бульон из много видов перцев. Опустив в него на восемь минут метровую домашнюю лапшу, я понял, что вот это прям топовый топ! Маслянистый, мягкий бульон с ароматом сычуаньского перца.

ИТОГО: насамоварили мы на 70р! Сильно смущают цены за продукты, особенно на овощи, но такая у них китайская экономика. Главное – это вкусно, может и полезно.

Тезисами и по делу: сразу совет – просите фартуки, чтобы не забрызгаться, а это произойдёт точно! Вкусно, но так можно и дома сделать, по деньгам получится намного дешевле, с другой стороны, всегда лень собирать. А готовый бульон для хого, грибы и прочие китайские деликатесы можно добыть в магазинах на Комарах. Удачи!

Оценка кафе «Чжи Шан»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Свердлова, 2

Телефон: +375(29) 000-00-00

Время работы: 11:00 – 23:00

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4 Комментарий
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Мася
Мася
2 часов назад

Не самый топ, если брать китайские самовары. Мне больше нравится в Азия Пати на Романовской Слободе

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Карсончик
Карсончик
14 часов назад

Надо срочно тестить

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Батонсвареньем
Батонсвареньем
20 часов назад

А как можно дома так-же, если ниразу такое не пробовал?)

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Мася
Мася
2 часов назад
Ответить на  Батонсвареньем

Чего? надо пробовать)

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