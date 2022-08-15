Омерзительная восьмёрка! Тестим разную шаурму по вашим заказам. Где же самая лучшая в Минске?

Прошлый обзор с тестом бургеров, которые вы бы побоялись заказывать, зашёл на ура! Как ни странно, наш тест и ваши отзывы практически совпали, не обошлось без эксцессов со стороны владельцев заведений. Которых, оказывается, мы забыли предупредить о приходе, думаете, шутки шучу? Неа, скрины сохранил на память. В сегодняшнем рейде мы фармим шаурму по вашим заказам из директа инсты, для этого запускаем ряженого скаута в логово босса.

По старой доброй традиции отобрал самые часто упоминающиеся заведения, где крутят кебабы. А по поводу своего топа я писал: донер чикен фром «Папа Донер» и с говядиной по пятницам в «Май Диа Кебаб». Заявляю и буду заявлять, что культуры шаурмы в Беларуси нет. Ну не хотят у нас выпекать пышные лепёшки, чтобы заворачивать в них свежее, румяное мясо только с вертела, поливать мягким сливочным соусом, приготовленным с утра, плюс солёные огурчики и помидоры.

А пока в шаурму будут пихать капусту и заливать всё это дело жирнющим чесночным майонезом, ничего путного не появится. Ладно, запускаем барсука, чтобы обзор стал сюрпризом для всех.

1. «Пита Гриль» | ул. Притыцкого

Судя по количеству вёдер с соусами, они его тут не жалеют. Льют, как в «Медмене» игристое.

Её мы нашли в подземельях станции метро Каменная Горка по пути в «Грин Сити». Очередь небольшая, собирают аккуратно, но не спешат. Пышная пита за 8,90byn с говядиной, луком, капустой и соусом барбекю. Сытно, много мяса, только из фольги полностью не доставайте. Топчик!

Шаурма фирменная с курицей за 9,40byn аккуратно скручена в пышный пропечённый лаваш. Но! Запредельный перебор с соусами, особенно сырный. Ладно, если сами делали, так это же баночный, у меня печень заныла. В остальном хорошо, баланс мяса с овощами, размер честный.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

2. «Куркума» | ул. Притыцкого, 28а

Куриная размером L за 6,90byn. Скручена профессионально в хобот, лаваш обычный, местами крошится, массу шаурме даёт хрустящая капуста в кетчупе и с майонезом. За эти деньги ОК еда.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

3. «Донер Амир» | ул. Леонида Беды, 45

Очередь! Говядины осталось только на маленький донер от Шефа за 10,50byn. Однако! Скрутка добротная, говядины не пожалели, соус пикантный, слегка горчичный, думаю сами делают.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

4. «Жвавы Кухар» | ул. Ложинская, 23

Шаурма по-польски в тортилье за 6,50byn. Курица точно не с вертела, внутрь напихали капусты, свежих огурчиков и залили всё, как обычно. Если воспринимать, как просто ролл за 2,50$, то имеет право жить. Помню времена, когда тут крутили шикарную шаурму, но было это давно.

ОЦЕНКА: 6 кокобаев

5. «Ясмин» | пр. Независимости, 199/2

Инициатива нашего друга привела сюда, куда, по его словам, местные шаурмой с пловом лакомиться приезжают. Кафе на шиномонтаже, встречающий знак гласит: «Стоять! Здесь самая вкусная шаурма халяль». Ха, разве табличка на трассе может обмануть голодного путника? За 9byn нам выдали плоскую шаурму размером с лом. Как только острый нож впился в лаваш, из неё потекла кровь шаурмы — жидкий белый соус. Всё, я перестал доверять самодельным дорожным указателям.

Вялая скрутка, внутри жирный белый соус, максимально сухая курица, капуста и какой-то нездорово яркого цвета соус, возможно, паприка. После трёх дней жизни в лесу зайдёт на ура, но нет!

ОЦЕНКА: 5 кокобаев

6. «Шаурма в пиве» | ул. Жуковского 5/1

На районе скрутили классику хороших размеров за 9byn, соблюдён баланс, ядрёный чесночный соус, но текла по жести, давно не наблюдал такого водопада. Получилось честно, без вопросов.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

Желудок после теста не расстроился, а это хороший знак, если верить деревенским приметам деда. Помни друг, никогда не бери шаурму там, где работают без перчаток. Обнял!