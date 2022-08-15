Омерзительная восьмёрка! Тестим разную шаурму по вашим заказам. Где же самая лучшая в Минске?

Прошлый обзор с тестом бургеров, которые вы бы побоялись заказывать, зашёл на ура! Как ни странно, наш тест и ваши отзывы практически совпали, не обошлось без эксцессов со стороны владельцев заведений. Которых, оказывается, мы забыли предупредить о приходе, думаете, шутки шучу? Неа, скрины сохранил на память. В сегодняшнем рейде мы фармим шаурму по вашим заказам из директа инсты, для этого запускаем ряженого скаута в логово босса.
По старой доброй традиции отобрал самые часто упоминающиеся заведения, где крутят кебабы. А по поводу своего топа я писал: донер чикен фром «Папа Донер» и с говядиной по пятницам в «Май Диа Кебаб». Заявляю и буду заявлять, что культуры шаурмы в Беларуси нет. Ну не хотят у нас выпекать пышные лепёшки, чтобы заворачивать в них свежее, румяное мясо только с вертела, поливать мягким сливочным соусом, приготовленным с утра, плюс солёные огурчики и помидоры.
А пока в шаурму будут пихать капусту и заливать всё это дело жирнющим чесночным майонезом, ничего путного не появится. Ладно, запускаем барсука, чтобы обзор стал сюрпризом для всех.
1. «Пита Гриль» | ул. Притыцкого
Судя по количеству вёдер с соусами, они его тут не жалеют. Льют, как в «Медмене» игристое.
Её мы нашли в подземельях станции метро Каменная Горка по пути в «Грин Сити». Очередь небольшая, собирают аккуратно, но не спешат. Пышная пита за 8,90byn с говядиной, луком, капустой и соусом барбекю. Сытно, много мяса, только из фольги полностью не доставайте. Топчик!
Шаурма фирменная с курицей за 9,40byn аккуратно скручена в пышный пропечённый лаваш. Но! Запредельный перебор с соусами, особенно сырный. Ладно, если сами делали, так это же баночный, у меня печень заныла. В остальном хорошо, баланс мяса с овощами, размер честный.
ОЦЕНКА: 8 кокобаев
2. «Куркума» | ул. Притыцкого, 28а
Куриная размером L за 6,90byn. Скручена профессионально в хобот, лаваш обычный, местами крошится, массу шаурме даёт хрустящая капуста в кетчупе и с майонезом. За эти деньги ОК еда.
ОЦЕНКА: 7 кокобаев
3. «Донер Амир» | ул. Леонида Беды, 45
Очередь! Говядины осталось только на маленький донер от Шефа за 10,50byn. Однако! Скрутка добротная, говядины не пожалели, соус пикантный, слегка горчичный, думаю сами делают.
ОЦЕНКА: 8 кокобаев
4. «Жвавы Кухар» | ул. Ложинская, 23
Шаурма по-польски в тортилье за 6,50byn. Курица точно не с вертела, внутрь напихали капусты, свежих огурчиков и залили всё, как обычно. Если воспринимать, как просто ролл за 2,50$, то имеет право жить. Помню времена, когда тут крутили шикарную шаурму, но было это давно.
ОЦЕНКА: 6 кокобаев
5. «Ясмин» | пр. Независимости, 199/2
Инициатива нашего друга привела сюда, куда, по его словам, местные шаурмой с пловом лакомиться приезжают. Кафе на шиномонтаже, встречающий знак гласит: «Стоять! Здесь самая вкусная шаурма халяль». Ха, разве табличка на трассе может обмануть голодного путника? За 9byn нам выдали плоскую шаурму размером с лом. Как только острый нож впился в лаваш, из неё потекла кровь шаурмы — жидкий белый соус. Всё, я перестал доверять самодельным дорожным указателям.
Вялая скрутка, внутри жирный белый соус, максимально сухая курица, капуста и какой-то нездорово яркого цвета соус, возможно, паприка. После трёх дней жизни в лесу зайдёт на ура, но нет!
ОЦЕНКА: 5 кокобаев
6. «Шаурма в пиве» | ул. Жуковского 5/1
На районе скрутили классику хороших размеров за 9byn, соблюдён баланс, ядрёный чесночный соус, но текла по жести, давно не наблюдал такого водопада. Получилось честно, без вопросов.
ОЦЕНКА: 8 кокобаев
Желудок после теста не расстроился, а это хороший знак, если верить деревенским приметам деда. Помни друг, никогда не бери шаурму там, где работают без перчаток. Обнял!
В Зелёном луге существует одно прекрасное заведение. Шаверма на подкове называется. Как по мне так для зелёнки самый топ. Предлагаю на дигустейшн:
Говяжья с бургерным соусом + на заценить терияки.
Обязательно уточнить, чтобы побольше соуса добавили.
Не понимаю ажиотажа вокруг подковы. Обычная шаурма. Не плохая, но и без восторгов
Там нужно брать Берлин кебаб,вот это незабываемые впечатления
Говядина збс, но с овощными шаурмами огромная проблема – они текут шо пздц.
Папа донер самая лучшая шаурма в Минске❤️
«у меня печень заныла»
в печени нет нервных окончаний — начнёт болеть, когда цирроз уже заработаешь, а пока проверь желчный)
Попробуйте шаурму в гриль кебаб, не пожалеете)
Не понял, а где монетка?
Папа донер , офигенные ребята
Лучшие в городе .
Попробуйте донер берпи. Понравилось как делали на дана молл , Каменная горка , на Партизанском тоже
Ст.метро московская.
Две точки — мостик и веселый кебаб. Два вечных конкурента. Обожаю брать две, и сравнивать.
Веселый кебаб в 6 из 10 побеждает:)
Уже дважды не загружаются изображения после 5-го пункта. Какая-то проблема с адаптацией на мобильных устройствах. Закрываю статью так и не дочитав. Safari, 12 pro
Те же яйки но в профиль. Помогает потискать F5, но напрягает.
Все ок
ВК на московском рынке!! По-Питерски самая годна шавуха
Шаурма
Заславская ул., 23/1
https://yandex.ru/maps/org/shaurma/167115440595 набрёл случайно. Может был очень голодный но на мой взгляд лучшая шаурма что я пробовал в Минске. Не сухое куриное мясо, соус вытекает но без фанатизма. Капуста есть но ее немного. Владелец или может наемный рабочий говорит что родом из Ливана, приятно было пообщаться пока готовил, очень позитивный человек.
Проверьте еще Skill Grill. Есть в Боровлянах (Зеленый бор), Уручье и Серебрянка.
2 самые топовые, на мой счет, Grill Kebab и Гриль фуд драйв на Маяковского
Достаточно просто самим делать лаваш и выкинуть в урну чесночный соус. 10 баллов будет гарантировано
Привет. А как же комарова на монетке, всегда там была топчик.
Круто, вот бы в Бресте такой обзор
Проверьте ещё Donee King на Одинцово 20
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Опять «Вкусный Кебаб» не потестили
Папа Донер ,топ.Одна из самых вкусных шаурм Минска .Ребята так держать