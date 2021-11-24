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Тестим самый дорогой бургер с мраморной говядиной от «Бургер Кинг»

отКокобай
24 ноября, 2021
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Как я писал в нашем Телеграме, новинка должна быть с бычками породы Ангус – это мраморное мясо. В котлете, как правило, разницы не развидеть, так как это фарш.

В меню БК новинка в четырёх видах – самый дешёвый Ангус Шеф за 11,30р и Ангус терияки гриль Xl за 15,70р. По факту оба вкусно, даже булочка бриошь не напоминает об их классическом рыхлом батоне. Новинки временные, поэтому рекомендую!

Не сильно похоже на то, что обещает реклама, но котлета реально сочная, мясистая, хорошо сочетается с жареным перцем и мягким творожным сыром. Вкусно!

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