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Один чизбургер или два чебурека? Изучаем внутренний мир самого дешёвого чебурека!

Кокобай
1 день назад
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Про все чебуречные Минска, и чем можно перекусить, в том числе? чебуреком до 3byn уже писал, интернет помнит, позже прогуглите. По вашим заявкам прибыли в рандомный «Евроопт» для проверки чебурека на мясо. К слову, универсальный перекус на все случаи жизни за честные пиастры. Главное, что нужно знать про употребление жареного лакомства: первый укус делаем сверху на согнутой в локте руке, чтобы предательски не брызнул на байку.

Выбор пал на «Евроопт.Столичный», где сохранили лепнину, люстры и гастрономические фрески. Рекомендую кассы самообслуживания. Перестал ждать в очередях, как и брать с собой наличку.

Периодически замечаю курьеров Яндекса, уплетающих здешние чебуреки, несмотря на то, что рядом Мак. Простая математика показывает, что за один чизбургер два чебурека взять можно.

Сейчас изучим внутренний мир популярного хрустящего фастфуда. Опускают его в шкворчащий фритюр на месте, чебурек на пиве с курицей стоит 1,69byn, со свининой столько же. За два — 3,38byn.

Под тонким сухим тестом скрывается прям здоровенная мясная котлета с луком и перцем, не пожалели. Лучшее вложение денег в быстрый перекус, хантите в Евриках Беларуси.

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 48

Время: 08:00 — 22:00

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8 Комментарий
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alex
alex
5 часов назад

«Хантите», «крафтите»…зашкварненько…Осталось только начать употреблять феминитивы)))

3
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Slsls
Slsls
21 часов назад

Кто-то в это верит?

3
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Кокобай
Администратор
Кокобай
21 часов назад
Ответить на  Slsls

Сам не верю, что так хорошо!

2
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Laniko
Laniko
20 часов назад
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Там шикарные чебуреки. Вкусные, свежие. Проверено.

2
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Serge
Serge
17 часов назад

На 1 этаже продавали ужасные чебуреки. Там где кафетерий, справа. Причем в фарше был обнаружен рис, который в названии не фигурировал. Завтра попробую с магаза на 2 этаже… И еще все не доеду до Смолевич, где дешевые советские сочные жирные чебуреки.

1
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Татьяна
Татьяна
4 часов назад
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Это где же в Смолевичах такие искать?

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Serge
Serge
4 часов назад
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Ох, простите. Смиловичи) здесь была статья.

0
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Брец
Брец
15 часов назад

Покупал в еврике на Голубка 2, офигенные чебуреки

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