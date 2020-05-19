Как выглядит польская шаурма в Беларуси и кухня Туркменистана из Каракума

Иногда молния бьёт два раза в одно и то же место. В прошлые выходные нам не удалось предать их тесту, поэтому пришлось вернуться ради шаурмы по польским рецептам и туркменской кухни в торговый центр, у которого нет вывески, но оказывается, есть название — «Океан». Очередной осознанный риск!

Опять второй этаж, там, где в «Sen Hanoi» вьетнамцы варят офигенский фо бо. Первым делом взяли классический польский кебаб за 6р из «Варшавагриль». Пикантный соус, годная кура с вертела. НО! Много капусты, скручена так, что при каждом укусе понемногу разваливается. С натяжкой 7 кокобаев, для разнообразия затестить стоит.

ОБЫЧАИ ТУРКМЕНИСТАНА

Раньше они базировались на улице Ленинградская, 2, где сейчас пив бар для гиков «Жажда». В меню «Каракума» всякие туркменские деликатесы. Долго не думая, заказываю: типа нарезанная шаурма Караван кебаб — 15р, манты с рубленной говядиной — 1,50р, пиде с рубленным мясом — 11р, жирный суп из говядины — 5,80р, лахмаджун — 3,50р.

Я не силён в обычаях Туркменистана, омываемого Каспийским морем, могу лишь пальцем на глобусе показать. Поэтому в еде как всегда, отталкиваюсь только от своих ощущений. Похоже на семейный бизнес, ничего не предвещало беды.

Национальный суп Дограма на жирном бульоне с кубиками говядины, рваной лепёшкой и зелёным луком. Такое хорошо зайдёт зимой или после лютой пьянки. Написано, что вся еда халяль.

Нежная говядина в лепёшке с национальными соусами — огненный огонь, но за тарелку 15р. Стоит каждого рубля, подаётся с йогуртовым соусом и жареной картошкой по-домашнему. Ровно на 8 кокобаев!

По результату народного голосования среди молодых и старых охотников, лепёшка лодочкой с говядиной сбрызнутая лимонным соком на 9 кокобаев при цене 11р. Пиде с разными начинками можно брать смело.

В качестве даров вынесли гостеприимные мини-чебуреки, напоминавшие туркеменистанские круассаны с мясом для гномиков. Совершенно не жирные, но и без сока. Лахмаджун за 3,5р — годный перекус, если скрутить, то как шаурма.

Манты с рубленной говядиной по 1,5р заслуженно получают 8 кокобаев. Жирно, сочно, от счастья хочется плакать!

Тезисами и по делу: каждый день туркменскую еду точно есть не будешь, а ради экспириенса приехать вот 100% стоит, т.к. Белавиа ещё не скоро приземлится в Международном аэропорту Ашхабада. Работают только по будням, к тесту пиде, манты и обязательно запивайте чёрным чаем!

Оценка кафе «Каракум»: 8 кокобаев