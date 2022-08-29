На Богдановича, как боровики после дождя, вырос большой новый «Гараж». Проверяем, чем кормят

Место они заняли козырное — сразу два помещения, бывшего пивпаба «Чир бир» и винного бара «Библиотека вина». Вижу, что открывались впопыхах, на момент теста доделывают сайдингом туалет, строят детскую комнату с горкой, а на входе как будто компьютерный клуб. Ну, теперь на районе будет, где бюджетно перекусить, накатить, с детьми посидеть или всё вместе сразу. Новый «Garage» выполнен в их традиционном лофт-стиле, слабо напоминающем деда гараж.
Для многих это будет откровением, но в «Гаражах» из-под ножа ничего не готовят, вся еда полуготовая приезжает с производства, по-умному, фабрики кухни. А на месте мальчишки и девчонки её дожаривают, доваривают, запекают, собирают в готовое блюдо, соусами украшают и выносят в зал. А значит, никакого барсука в гнезде быть не может, или всем хорошо или собакам.
АКЦИИ: в э том плане он сильно социальный, поищите сами. Достойна внимания акция по вторникам, когда вторая пицца бесплатно. Через приложение всё со скидкой 25%.
АТМОСФЕРА
За счёт больших окон получается светло, мягкие диваны на компанию, будет детская комната. В целом культурно, не «БаттерБро», но и не придорожная шашлычная. Красивая городская едальня.
ЧЕМ КОРМЯТ
В меню, как всегда, сборная солянка, есть под любой случай: солянка, бургеры, паста, салаты, двадцать видов пиццы, пивные хрустяшки, котлеты, стейки, спасибо, что убрали суши.
Сразу вынесли попить. За 6byn эспрессо-тоник с сиропом драконий фрукт — прям хорошо, легкую горечь кофе сглаживает сладкий фрукт. Второй слишком кислый, от вкуса кофе только цвет.
1. Куриный бульон за 4,90byn с курицей и её яйцом. Питательный, стандартная порция, но я бы дополнил его традиционными хрустящими сухариками. Топ после пятницы.
2. Гаражная Карбонара стоит 13,30byn. Тут вам не итальянское кафе, поэтому на сливках, макароны выбрали лингвини, похожие на удон. Предпочитаю спагетти, а бекон нарезать, а не выкладывать ломтями, как на пиццу. Сытно, по вкусу вкусно, ещё 5byn — и цена итальянской траттории.
ЦЕНЫ: таки да, цены от модных городских кафе местами ниже процентов на 30, но если сложить с каждого блюда, то копейка реально рублей пятьдесят со стола сэкономит. Про алко вообще молчу.
3. Нежный куриный окорочок под сладковатой корочкой с чили, жареной картошкой, сладкой капустой и соусом а-ля майонез. Лучшее вложение 15,10byn, в «Лидо» одна нога завесила на 9byn.
4. Из нового — овальные пиццы. Выбрал с солёненькими анчоусами, печёными помидорами и сливочным сыром страчателла. Слушайте, но сочетание прям топовое, такое и в «Гараже» не испортят. Воздушное, тонкое тесто, по одной рыбке на каждый кусочек, сверху ещё пару капель бальзамики. Пиццу за справедливые деньги у них всегда хорошо готовили. Стоила 18,90byn, годнота!
5. Кот захотел щёки, томлёные в вине, надеюсь, не в Кагоре. Тут их готовят за 18,60byn с пюре и беконом. Щёки жуются, не напрягая челюсть, пюре на сливочном масле, было неожиданно вкусно.
6. На десерт вытек шоколадный фондан с мороженым за 8,30byn. На вкус, как и на фото, гуд!
ИТОГО: за 4 не самых дешёвых горячих, 1 суп, 1 десерт и 3 кофе мы отдали 90byn. В том же японском кафе «Сакагучи» за уличную еду 143byn. А во «Флоу» пир на весь мир обошёлся в 234byn.
Тезисами и по делу: на районе точно праздник, теперь под боком кроме спасибо «Маку» нормальная, человеческая еда за вменяемый прайс. И это ещё без 25% скидки навынос по приложению. Можно смело тестить, но магии не ждите. Вспомнилось, как мы искали лучший салат «Цезарь».
Оценка кафе «Гараж»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Богдановича, 102
Телефон: 7767
Время: 08:00 — 23:00
Слишком как-то все сладко описано. На Немиге ужас. Все холодное. Не долитое. Испортилось. Может все силы и топ персонал брошен на новый объект. но то что они не готовят а разогревают — для меня была новость. Не сама лучшая новость.
Гараж нестабилен вообще! Но вы знали, что они не готовят?
Пицца в гараже норм стала вообще. Никогда не понимал майонезных лисиц. Если не нажраться нужно, а удовольствие получить — то очень очень даже.
Два дня там ела. Вкусно было
Очень распологающее место. Огромные окна и ощущение пространства. Тонкая пицца- топчик. Цены тоже приятные. На районе не хватало такого ресторана. Вкусно.
Вчера потестили новый Garage.
Вкусно, уютно, отличное обслуживание. Детям радость. Школа рядом. Будем постоянными гостями!
Здорово, будет куда сходить с детьми возле дома.
Два дня уже там ела. Вкусно
Персонал подтянулся если одно и то же фото в нескольких комментариях?
Гараж гаражу большая рознь.
На горецкого и грине (кг) кафешки еще приемлемые, пицца неплохая и еда из детского меню более менее.
В алми (кг) пицца значительно отличается по вкусу и обилию начинки. На немиге просто ужас, несколько раз заказывали детское меню и в результате администратор сама предлагала не платить за блюдо.
Параша
Гараж!!! Не слушайте! Не добавляйте в куриный бульон сухари! Или хотя бы отдельно по желанию*
Куриный бульон — 4,9 BYN по меню, а по тексту уже — 5,5.
На эти 2 процента и живу.)))
В меню 2 цены (одна навынос), поэтому и путаница))
Ага-ага… 5,5 — 25% != 4,9. ХарЭ заливать.)))
Скорее навынос должно быть 4,9 — 25%.
А вот с сайта! В Гараже чистый рандом
Все понятно. Вопросов больше не имею. Условия мутнее мутного.
Ничё так