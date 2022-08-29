На Богдановича, как боровики после дождя, вырос большой новый «Гараж». Проверяем, чем кормят

Место они заняли козырное — сразу два помещения, бывшего пивпаба «Чир бир» и винного бара «Библиотека вина». Вижу, что открывались впопыхах, на момент теста доделывают сайдингом туалет, строят детскую комнату с горкой, а на входе как будто компьютерный клуб. Ну, теперь на районе будет, где бюджетно перекусить, накатить, с детьми посидеть или всё вместе сразу. Новый «Garage» выполнен в их традиционном лофт-стиле, слабо напоминающем деда гараж.

Для многих это будет откровением, но в «Гаражах» из-под ножа ничего не готовят, вся еда полуготовая приезжает с производства, по-умному, фабрики кухни. А на месте мальчишки и девчонки её дожаривают, доваривают, запекают, собирают в готовое блюдо, соусами украшают и выносят в зал. А значит, никакого барсука в гнезде быть не может, или всем хорошо или собакам.

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АТМОСФЕРА

За счёт больших окон получается светло, мягкие диваны на компанию, будет детская комната. В целом культурно, не «БаттерБро», но и не придорожная шашлычная. Красивая городская едальня.

ЧЕМ КОРМЯТ

В меню, как всегда, сборная солянка, есть под любой случай: солянка, бургеры, паста, салаты, двадцать видов пиццы, пивные хрустяшки, котлеты, стейки, спасибо, что убрали суши.

Сразу вынесли попить. За 6byn эспрессо-тоник с сиропом драконий фрукт — прям хорошо, легкую горечь кофе сглаживает сладкий фрукт. Второй слишком кислый, от вкуса кофе только цвет.

1. Куриный бульон за 4,90byn с курицей и её яйцом. Питательный, стандартная порция, но я бы дополнил его традиционными хрустящими сухариками. Топ после пятницы.

2. Гаражная Карбонара стоит 13,30byn. Тут вам не итальянское кафе, поэтому на сливках, макароны выбрали лингвини, похожие на удон. Предпочитаю спагетти, а бекон нарезать, а не выкладывать ломтями, как на пиццу. Сытно, по вкусу вкусно, ещё 5byn — и цена итальянской траттории.

ЦЕНЫ: таки да, цены от модных городских кафе местами ниже процентов на 30, но если сложить с каждого блюда, то копейка реально рублей пятьдесят со стола сэкономит. Про алко вообще молчу.

3. Нежный куриный окорочок под сладковатой корочкой с чили, жареной картошкой, сладкой капустой и соусом а-ля майонез. Лучшее вложение 15,10byn, в «Лидо» одна нога завесила на 9byn.

4. Из нового — овальные пиццы. Выбрал с солёненькими анчоусами, печёными помидорами и сливочным сыром страчателла. Слушайте, но сочетание прям топовое, такое и в «Гараже» не испортят. Воздушное, тонкое тесто, по одной рыбке на каждый кусочек, сверху ещё пару капель бальзамики. Пиццу за справедливые деньги у них всегда хорошо готовили. Стоила 18,90byn, годнота!

5. Кот захотел щёки, томлёные в вине, надеюсь, не в Кагоре. Тут их готовят за 18,60byn с пюре и беконом. Щёки жуются, не напрягая челюсть, пюре на сливочном масле, было неожиданно вкусно.

6. На десерт вытек шоколадный фондан с мороженым за 8,30byn. На вкус, как и на фото, гуд!

ИТОГО: за 4 не самых дешёвых горячих, 1 суп, 1 десерт и 3 кофе мы отдали 90byn. В том же японском кафе «Сакагучи» за уличную еду 143byn. А во «Флоу» пир на весь мир обошёлся в 234byn.

Тезисами и по делу: на районе точно праздник, теперь под боком кроме спасибо «Маку» нормальная, человеческая еда за вменяемый прайс. И это ещё без 25% скидки навынос по приложению. Можно смело тестить, но магии не ждите. Вспомнилось, как мы искали лучший салат «Цезарь».

Оценка кафе «Гараж»: 7 кокобаев