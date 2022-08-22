Достал палочки! Тест первого кафе японской уличной еды от известного бренда одежды «Сакагучи»

Шутка, конечно, ничего общего с Домом Гуччи, просто такое колоритное название для домашнего кафе c носителем традиций японской быстрой еды. Точно вам говорю, он в фартуке с Дартом Вейдером в зал выходил. Открыли «Сакагучи» на аллее Маяк Минска буквально пару дней назад. Чтобы потестить еду необходимо предварительно записаться, т.к. места буквально на три стола или лежачие пуфики. Мы пришли на момент пустого зала, поэтому нам разрешили присесть.

В этом году происходит круговорот заведений в природе Даны. Вегетарианские закрылись, друзья креветок тоже, пару — ждут денег на продаже, а позавчера открылся новый ресторан «Диалоги».

АТМОСФЕРА

Интерьер по японским комиксам в стиле манга, жаль не хентай. Шучу-шучу. Одновременно в зале может находиться не более десяти человек, чтобы не открывать дверь на проветривание. Ремонт очумелые ручки с минимальными вложениями, часть посуды из Икеи, под потолком зонтики, с лежаков вид на бегающих собак. Именно таким должно быть кафе со стрит-фудом.

Еврооднушка, места в два раза меньше, чем в «Бебе» рядом, хотя, я думал, там не развернёшься.

МЕНЮ

А вот цены не как на уличную еду! Большой тонкоцу рамен — 32byn, три куриных крыла — 15byn, томлёная свинина — 28byn. В основном курица и свинина, с чем же девочки инстаграмиться будут, а?

ЧТО ГОТОВЯТ

1. Сразу получился большой и наваристый на свинине тонкоцу рамен за 32byn. Объём реально здоровенный, советую брать стандартный. Бульон по традиции так долго наваривают, что он практически коллагеновый. Густой, питательный, невозможно остановиться его черпать ложкой.

Лапши много, она из пачки, благо не переварили. Из топпингов: судя по желтку, яйцо переварено, недомариновано, пару сиротских кусочков классно приготовленной свинины, нори, зелёный лук и древесные грибы. Мало, мало овощей, которые оттеняли бы свиную жирность почти крем-рамена. Суп действительно вкуснейший, но при цене 32byn, не представляю, как тяжёлый люкс его потянет.

2. Не байтсы, а японский куриный караге — за 13 рублей 5 кусочков с майонезным соусом. Нежное филе нашей птицы в хрустящей корочке требует пол-литра пива. Вкусно, но без фантазии.

3. Скромная пиала мисо супа за 7byn, где всё забыли. А тофу? А хоть какие-то грибы будут?

4. Нежные колобки из теста с мидиями — это такаяки, популярный перекус на улицах Осаки. Подаются со стружкой тунца под змейкой из майонезного соуса, и это прям топчик! За 6 штук с вас 14byn, туда же яичный салат за ещё 1,50byn. Второе место после рамена, смело рекомендую к тесту.

Еду выдают быстро, в 11:56 заказали, в 12:32 рассчитались, сервис приятный.

5. В тарелку мне сделали какуни. Стопэ, всё прилично, это можно есть. Кубики долго варенной свиной грудинки в сладком соусе. Выглядит жирно, но нет, просто тает во рту. За 28byn — перебор!

6. Ничего необычного, просто два японских хашбрауна с мясом за 11byn, плюс домашний кетчуп.

Каждое блюдо напоминает обеды в «Ронин»: жареная курица, котлеты из картошки, свинина, по праздникам рыба. Только там за три блюда в бенто-ланче просят 28byn, плюс холодный чай.

7. Два грустных куриных крыла и третье в режиме стелс так и не нашли. Немясистые, солёные из-за концентрации неизвестного маринада. Не за 15byn, им бы в ценах математику проверить.

8. Пять самослепленных гёдзе с курицей и сыром за 13byn, аккуратно солёный соус. Правильно поджарены с одной стороны, тесто тонкое, начинки нормально, но размер какой-то кукольный.

9. На десерт в чашечку для чая залили концентрированный матча пудинг за 10byn. Нежный, не вяжет, но насыщенный, слегка влажный. То, что нужно после жирной свинины с курицей.

ВОПРОС: в меню нет лапши, нет суши, ничего лёгкого, мало овощей, нет красивой подачи.

Тезисами и по делу: прям на лицо типичное домашнее кафе быстрой японской еды на кипящем масле, где цены выкидывали на кубиках, некоторые даже угадали. С такой кухней сложно стать модно-популярным или выйти на доставку. Точно к тесту рамен и шарики такаяки.

Оценка кафе «Сакагучи»: 7 кокобаев