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Отдохнуть в SPA с джакузи за 40р в день при пятизвёздочном отеле «Ренессанс»

Можно пойти безболезненным путём и просто занести 40р на стойку банно-ванных процедур отеля «Ренессанс». Но я выбрал тернистый путь от номера к бассейну, поэтому заселился в двухместные хоромы пустующего комплекса посуточного проживания. Жалко шекели, но необходимо полностью погрузиться в атмосферу, а заодно проверить, что наливают и чем кормят иностранных гостей.

Рубрика выгнанный из дома «Гостевой Кокобай» продолжается. Классический номер в отеле «Ренессанс» на сутки через Букинг стоил семейному бюджету 94$/242р без завтрака, но с уже включённым посещением SPA на двоих с 10:00 до 22:00. Тренажёрка работает круглосуточно, остальное за деньги.

Разместили меня на углу 7 этажа. Идеально чистый, новый номер, шикарная здоровенная кровать, четыре подушки, пышное одеяло заботливо укутывает пьяное тело. Душ с эффектом тропического дождя и целый набор косметики. Вид посредственный, на офис Меню.бай с зимующими сумками. Номер на заслуженные 9 кокобаев! Жаль, скудный мини-бар и нет капсульной кофеварки. Пить капучино за 6р с конфеткой в лобби-баре рука не поднимается. Я знал, что в отелях дорого, но об этом после теста джакузи.

ПОДЖАКУЗИМ

Разовое посещение аквазоны по будням с 07:00 до 16:00 стоит 40р с человека, по выходным уже 65р. Одноразовые тапочки (лучше брать свои), белые халаты и махровое полотенце выдают на месте. Как найти? Спросите на ресепшене, вам укажут дорогу к воде, там недалеко. Заплатил – и 9 часов кайфуешь.

В распоряжении большой плавательный бассейн, русские бани, финские сауны. И один на всех пузырящийся джакузи, в котором так приятно попить травяной фиточай, который входит в стоимость.

ЕДА И НАПИТКИ

До принятия сна решил разведать вечернюю обстановку на первом этаже. Барышень низкой социальной ответственности на лобби-баре не выявлено, а вот дорогое вино на месте. Так как их ресторан «Арбореа» не работает (некого кормить), всю еду выносят с кухни прямо в бар. Меню по QR-коду и уххх, мама дорогая!

Клубный сэндвич за дикие 29р. Был хорош, вкусно, но без оргазма. А вот по коктейлям за 16р имею много вопросов, в этот вечер бармен сделал всё, что умел. Кловер Клаб ладно в роксе, но почему там лёд и где насыщенная малиной плотная белковая пенка? Эспрессо Мартини на белорусской водке был чуть-чуть лучше.

Прислушайтесь к старику, заказывайте доставку в номер, а игристое купите в «BIGZZ» через дорогу. За баром можно пить только Аливарию Портер (совет Ивана Дайкина), итого по еде и напиткам на 6 кокобаев. Странно, что такая крупная сеть на 5 звезд забивает на очевидные вещи. Пусть берут пример с DoubleTree by Hilton.

Тезисами и по делу: комфортные номера в лёгком люксе, но по SPA первое место уходит «Сябрам». Где горячий джакузи бурлит прямо в заснеженном дворике. Я писал обзор на загородные водолечебницы. Вариант водных процедур при отеле идеально подойдёт для романтических мероприятий или просто отдыха.

Оценка SPA отеля «Ренессанс»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е

Телефон: +375(17) 309-90-90

Время работы: 07:00 – 16:00

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17 Комментарий
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Пушка
Пушка
17 часов назад

Зачем всем рассказали про это место????

4
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  Пушка

Что бы я завтра с малышкой заселился и сдел обзор на это место)

0
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JuliaBonk
JuliaBonk
16 часов назад
Ответить на  Пушка

Никто сразу не поедет заселяться в номера по 270 рублей. Вы че?

0
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  JuliaBonk

я например завтра поеду)

0
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Kivi-been
Kivi-been
14 часов назад

Дорого обошёлся отелю обзор коко бай) Подруга работает в самом крупном PR-агентстве, сказала статья у коко стоит сейчас 12.600руб, сторис 1000$, пост в Инстике 8500руб. Молодец Паша, ты стал беларуским Wylsacom

2
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  Kivi-been

У Вилсаком реклама вроде раза в 2-3 дороже, чем у Кокобай

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
13 часов назад
Ответить на  Kivi-been

Приятно, что обо мне так часто говорят…вот только всю рекламу я помечаю и не пишу платные обзоры))

2
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Kivi-been
Kivi-been
13 часов назад
Ответить на  Кокобай

Я рада за тебя)

1
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  Kivi-been

Я рад за всех, кто умеет зарабатывать красиво!

0
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Sini
Sini
14 часов назад

Коко ты специально ломаешь хорошие места? Я не для этого подписалась, чтобы в любимые места не попасть

пиши больше про новые заведения

2
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  Sini

А оно и впрямь такое годное? Я сейчас уже бронирую номер себе там

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
12 часов назад
Ответить на  Sini

А с новыми местами сейчас все сложно, нет ничего годного)

0
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JuliaBonk
JuliaBonk
16 часов назад

В их ресторане еда дорогая и не вкусная совсем

2
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Вася Рогов
Вася Рогов
16 часов назад
Ответить на  JuliaBonk

Да, кокобай написал что коктейли в их лобби лучше не брать на 6 кокобаев

0
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Вася Рогов
Вася Рогов
16 часов назад

Прям люблю их проект Гостевой Кокобай

1
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Leon
Leon
12 часов назад
Ответить на  Вася Рогов

Благодаря нему узнаю о самых годных местах в Минске

0
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Leon
Leon
12 часов назад

Хочу сейчас забронировать номер, какой лучге брать обычный или с завтраками? Но там +100 рублей

0
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