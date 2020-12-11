Отдохнуть в SPA с джакузи за 40р в день при пятизвёздочном отеле «Ренессанс»

Можно пойти безболезненным путём и просто занести 40р на стойку банно-ванных процедур отеля «Ренессанс». Но я выбрал тернистый путь от номера к бассейну, поэтому заселился в двухместные хоромы пустующего комплекса посуточного проживания. Жалко шекели, но необходимо полностью погрузиться в атмосферу, а заодно проверить, что наливают и чем кормят иностранных гостей.

Рубрика выгнанный из дома «Гостевой Кокобай» продолжается. Классический номер в отеле «Ренессанс» на сутки через Букинг стоил семейному бюджету 94$/242р без завтрака, но с уже включённым посещением SPA на двоих с 10:00 до 22:00. Тренажёрка работает круглосуточно, остальное за деньги.

Разместили меня на углу 7 этажа. Идеально чистый, новый номер, шикарная здоровенная кровать, четыре подушки, пышное одеяло заботливо укутывает пьяное тело. Душ с эффектом тропического дождя и целый набор косметики. Вид посредственный, на офис Меню.бай с зимующими сумками. Номер на заслуженные 9 кокобаев! Жаль, скудный мини-бар и нет капсульной кофеварки. Пить капучино за 6р с конфеткой в лобби-баре рука не поднимается. Я знал, что в отелях дорого, но об этом после теста джакузи.

ПОДЖАКУЗИМ

Разовое посещение аквазоны по будням с 07:00 до 16:00 стоит 40р с человека, по выходным уже 65р. Одноразовые тапочки (лучше брать свои), белые халаты и махровое полотенце выдают на месте. Как найти? Спросите на ресепшене, вам укажут дорогу к воде, там недалеко. Заплатил – и 9 часов кайфуешь.

В распоряжении большой плавательный бассейн, русские бани, финские сауны. И один на всех пузырящийся джакузи, в котором так приятно попить травяной фиточай, который входит в стоимость.

ЕДА И НАПИТКИ

До принятия сна решил разведать вечернюю обстановку на первом этаже. Барышень низкой социальной ответственности на лобби-баре не выявлено, а вот дорогое вино на месте. Так как их ресторан «Арбореа» не работает (некого кормить), всю еду выносят с кухни прямо в бар. Меню по QR-коду и уххх, мама дорогая!

Клубный сэндвич за дикие 29р. Был хорош, вкусно, но без оргазма. А вот по коктейлям за 16р имею много вопросов, в этот вечер бармен сделал всё, что умел. Кловер Клаб ладно в роксе, но почему там лёд и где насыщенная малиной плотная белковая пенка? Эспрессо Мартини на белорусской водке был чуть-чуть лучше.

Прислушайтесь к старику, заказывайте доставку в номер, а игристое купите в «BIGZZ» через дорогу. За баром можно пить только Аливарию Портер (совет Ивана Дайкина), итого по еде и напиткам на 6 кокобаев. Странно, что такая крупная сеть на 5 звезд забивает на очевидные вещи. Пусть берут пример с DoubleTree by Hilton.

Тезисами и по делу: комфортные номера в лёгком люксе, но по SPA первое место уходит «Сябрам». Где горячий джакузи бурлит прямо в заснеженном дворике. Я писал обзор на загородные водолечебницы. Вариант водных процедур при отеле идеально подойдёт для романтических мероприятий или просто отдыха.

Оценка SPA отеля «Ренессанс»: 8 кокобаев