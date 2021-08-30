Шакшука. Раскрываю секрет приготовления вкусного и быстрого завтрака дома, как в ресторане

Продолжаем рубрику «Шах и Мат », где мы готовим вкусные штуки. Одно из моих любимых и самых простых блюд из яиц на завтрак вызвался показать как надо, у себя на кухне, наш читатель Денис, по совместительству хирург. Не знаю, в какой момент оно стало трендовым, но сейчас по утрам его готовят буквально в каждом заведении. За шакшуку просят от скромных 9 до оборзевших 14 рублей.

Действительно вкусно готовят её за 11,50р в «Бетен Гав» на Киселёва, а так как это израильское кафе, то в меню шакшука на постоянной основе. В хоум-бистро «Пена Дней » за 14р и лобби-баре «Бинс энд Ливс » за 9,90р.

Денис готовит шакшуку по-домашнему, для этого он достал: сладкие узбекские помидоры, свои закатки из маринованных овощей с морковкой, итальянские томаты в собственном соку «Pomi » (лучшие, ответственно рекомендую). Конечно же, красный сладкий перец, яйца, чеснок, соль и перец. Не лентяй, яйца варит в пашот.

Готовит шустро, в процессе Денис поведал, что занимается лечением варикоза, говорит, под его руками не больно. В приятном общении время пролетело незаметно, наша гостевая шакшука уже готова. Должен признать, получилось вкусно, только не хватает тех самых специй. Сейчас сам покажу рецепт израильского быстрого завтрака.

Шакшука отличается от просто яичницы в помидорах – специями! Основа – семена зиры, она же кумин, не путайте с тмином, и копчёная паприка, их вы можете захантить на «Комаровском рынке » у узбеков. Также туда рубят красный сладкий перец, но не сегодня. В конце обязательно засыпать петрушку, которой в моём сельпо не было.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Помидоры

Помидоры в соку

Яйца кур

Красный лук

Чеснок

Острый перец

Зира

Копчёная паприка

Соль

Сахар

ГОТОВИМ:

1. Помидоры мою, надрезаю крестиком, чтобы проще снять кожу, заливаю крутейшим кипятком.

2. Режу мелко лук, чеснок и острый перец, пассерую на оливковом масле до приятного золотистого цвета.

3. Закидываю порезанные помидоры, из консервы «Хайнц » помидоры в собственном соку, туда же чайная ложка зиры, три щепотки копчёной паприки, соль и сахар по вкусу. Выпариваю жидкость, пробую, ловлю баланс.

4. Отдельно на сковородке IKEA за 5р подсушил сухарики на оливковом масле с сухими итальянскими травами.

5. Беру три яйца, не умею полностью запекать белок, поэтому ручным цыплёнком высасываю желток. Делаю небольшие лунки в томатной основе и заливаю. Пять минут под крышкой и можно есть.

ИТОГ: перед подачей обязательно посыпьте свежей рубленой петрушкой или кинзой, добудьте лепёшки или чиабатту. Я тестил с десяток вариантов шакшуки: с греческим йогуртом, сыром Фета, с горстью кедровых орешков, и даже с бараньим фаршем на крупную мясорубку. Всё законно, если кошерно, главное – зира и паприка. Только благодаря им, яичница приобретает пряный аромат восточного гостеприимства. Сохраняйте рецепт!