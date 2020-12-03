На «Е-Доставка» теперь можно заказать товары Икея. Решил сравнить цены

В каталоге на четыре страницы нет крупногабаритной мебели, только всякие бытовые полезности для кухни и ванны, лампы, ковры, посуда и детские игрушки. На доставке даже мимишных панд по 16р завезли, цена за границей которой 3,49 евро, на наши это 10,81р. Всё, готовьтесь охать и ахать!

Первым же делом сравнил цены с литовской IKEA в Вильнюсе. Местами разница раза в два больше со стороны Евроторга, но с учётом того, что не нужно куда-то ехать, то как бы терпимо.

Заказал 29 ноября в 14:00, а 30 в выбранные 9 утра покупки насыпью в пакетах у порога.

Сковородка для блинов на завтрак или омлета. Всего 8,85р, прошлый раз отслужила два года.

Икеевский нож за 23,65р, главное, не забывать точить. Сбалансированный вес, приятная тяжесть в ручке.

Точилка для ножа стоит 20,69р. Была такая – отличная штука, не забывайте заполнять ее водой.

Пластиковые зажимы по 7,29р, которые превращают любой пакет в удобный контейнер с горлышком. К сожалению, разобрали после первого же совета. Использую для овсянки и чипсов.

Люблю, когда дома есть цветы. В идеале, конечно, чтобы они росли в земле, а не искусственно выживали в воде. Поэтому вот такая ваза в бабушкином стиле была приобретена за 10,29р, изготовлена в России.

ВЫВОД

Дороже, чем в IKEA. Можно заказывать какие-то полезные мелочи, а остальное лучше покупать напрямую. Чтобы долго не искать, вот вам ссылка. Сравнивайте цены и не спешите расставаться с вашими денежками.