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Недвижимость

К концу 2021 года откроется первый кинотеатр «IMAX». Побывал внутри

538.9kпросмотров

Строит его сеть «Silver Screen» на третьем этаже в торговом центре «Палаццо». Пространство с залами будет называться «Moon», да, как в «Тринити. Гродно». Большая зона отдыха с буфетом, все кинозалы тематические, где-то специально заточенный для детей. А для тех, кто любит пожевать во время просмотра фильма — зал-ресторан с едой, типа как сейчас в «Фэлкон Бутик Синема». Будет круто, сейчас покажу на каком этапе.

В «Палаццо» обещают сдать к Новому Году, осталось три месяца. Система «IMAX» — значит максимальное изображение, фильмы будут транслировать с помощью мощного проектора, чтобы во всех частях экрана была одинаково контрастная картинка. Размеры изображения превышают поле зрения человека, сидящего на любом месте в зале. Это обеспечивает максимальный эффект присутствия и погружения зрителя в происходящее. Впечатление усиливается суперкачественным изображением и особой системой звука.

Ещё два кинотеатра «IMAX» планируют открыть в новом ТРЦ «Минск Сити Молл» за железнодорожным вокзалом, и, возможно, в «Грин Сити». Удивительный факт, но во времена четвёртой волны короновируса залы кинотеатров забивают по полной, говорят, что во время просмотра Дюна и Веном, вирус не берёт. Плохая шутка!

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Матрос
Матрос
7 часов назад

Шикарнейшая новость

1
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Bred
Bred
6 часов назад
Ответить на  Матрос

Повторил мои слова жулик)))

0
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Bred
Bred
6 часов назад

Шикарная новость на самом деле. А куда вы ходите и в какой кинотеатр?

0
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Potashka
Potashka
7 часов назад

Пойду самой первой туда!

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Bred
Bred
6 часов назад
Ответить на  Potashka

Первый пойдёт какой-нибудь блогер, а не ты!

0
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