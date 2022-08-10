В ТЦ «Палаццо» как и обещали, открыли крутейший кинотеатр «mooon», но что там про «IMAX»?

Своё обещание про самый крутой кинотеатр в Беларуси «Сильвер Скрин» сдержал, но есть один незакрытый гештальт. Где спрятался зал «IMAX» с самым большим экраном в стране? И что же мы будем смотреть в этом году кроме российских детективов? Всё по порядку, кинотеатр под шильдиком «mooon» всё-таки достроили, и получилось футуристично, ничего подобного у нас нет. Под крышей торгового центра семь залов и четырнадцать вип румов для просмотра фильмов.

Кинотеатр найдёте на третьем этаже, там же, где и фуд-корт. На входе встречает кофейня, она же и буфет, где можно испить капучино или перекусить, чем кинотеатр послал. Цены, как и у всех: карликовый капучино — 4,50byn, десерты по 7byn, с 10:00 до 12:00 — гостеприимная скидка 30%.

А дальше у нас зона с попкорном, желатинки, газировка, автомат с M&M’s и ледяные слэши.

НАКАТИМ ДО КИНО?

А вот и бар с очень тематическими коктейлями по цене лучших баров Минска, чем жёстче будет сюжет коктейля, тем он крепче, имейте это в виду, занося им 17byn. Идея — топ, но надо тестить!

За баром сидячая трибуна, напоминающая мне бизнес-зал огроменного аэропорта Амстердама, только там ещё были спальные домики. Красиво, старайтесь не заносить грязь на обуви.

Белые подсвечивающиеся стены смотрятся оригинально, как в фильмах про будущее.

Этот зал с проектором за 25 000byn и хорошей акустикой можно снять под свои нужды.

1. Сейчас посмотрим на залы, все они уникальные, созданные под разные уровни комфорта. Зал «mooon plus» с мягкими обволакивающими креслами для просмотра альтернативного контента — театральные постановки, концерты, документальное кино, возможно, и для стендапа!

2. Зал «Premierе» с посадкой на 247 мест, спереди, где нет кресел, для людей на колясках — это падабайка! Кинотеатр выполнен в безбарьерной среде, чтобы каждый чувствовал себя как дома.

3. Особый зал для родителей с детьми плавно переходит в игровую площадку. Вход к горкам бесплатный, если вы купили билеты, но и просто гостей выгонять не собираются. Пипл-френдли.

За 310byn можно снять локацию для детского праздника с компанией до 8 человек. Запоминайте.

ВИПКИ: чтобы уединиться от хруста еды и посторонних глаз — с вас 85byn за сеанс. Закрытая кинокомната с большим диваном и регулировкой громкости фильма. Держите руки над одеялом, вас снимает скрытая камера. Для каких нужд подойдёт випка, решите сами, а мы идём дальше.

4. Ресто-зал со специальной посадкой, чтобы было удобно фильмы смотреть и вилкой работать.

5. Что-то на богатом — Вип-зал с реклайнерами. Кресла раскладываются нажатием кнопки, есть зарядка, а через QR-код вам принесут выпить и перекусить. Зона максимального комфорта.

6. В спальне «Vegas» вместо кресел поставили здоровенные двухспальные кровати с пледами и свежими носками, чтобы других не смущать. Говорят, что перестилают и дезинфицируют после каждого сеанса. Идея прикольная, но не моё, слишком интимно это всё. От 42byn за двоих.

7. Нас запустили в святая святых — зал «IMAX», где как только дистрибьюторы наладят поставку контента, начнут крутить фильмы. Самый большой экран — высота с четырёхэтажный дом — и специальный звук, которые создают эффект полного присутствия. Удалось посмотреть пару старых трейлеров, качество шикарнейшее, а пока будем пускать слюну. Рано или поздно он заработает!

Если верить источникам, к концу 2022 года начнут показывать фильмы, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

ЦЕНЫ

От 8byn за обычное место, до от 79byn за час, если снимать целый зал для просмотра с друзьями.

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Тезисами и по делу: настолько хорошо получился кинотеатр, иногда мне кажется, что мы этого недостойны. Ждём возвращения фильмов в естественную среду обитания. Спасибо за внимание!