Где заправиться с 8 утра. А в кофейне «Зерно» запустили завтраки

Очередная проблема, куда сходить на завтрак во что-то новое, вернулась к давно забытому старому. Напомнили старику, а то я совсем позабыл, что в «Зерне» около кинотеатра «Мир» не так давно запустили скромные завтраки с 09:00 до 12:00. Но только там, в остальных такого нет, даже в их новых руинах на Ленина, 16. Кроме завтраков есть бранчи, но они с 12:00.

Суббота, 8 утра, я кофейне. На входе два парня тискают спокойного Акита-ину, он же с подозрением косится на меня. Попивая всё ещё топовый капучино, я ждал свои завтраки. Тем временем помещение магическим образом заполнилось семейными. Повсюду бегают дети, стучат ложки, чувствуешь себя как в общей столовой общежития. Мне такое нравится – это жизнь! А вот уютность на 7 из 10, просто не мой интерьер.

ЗАВТРАКИ

В измазанном гелиевой ручкой меню на завтрак буквально четыре позиций. Как что всегда можно взять луковый киш за 8р. Откровенно, уже достали сырники, омлеты и яйца Бенедикт под голландезом. Время не пришло, но из раздела бранчей мне удалось заказать лосося с блинчиками, барсучий лайфхак, извините. За два блюда и большой капучино с карты списалось 31р. Ничего необычного, все привыкли к таким ценам.

Яйцо Фаберже с гуакамоле – 10р. Как и ожидал, куриное яйцо из магазина, отваренное всмятку, соль, вкусный хлеб и намазка из авокадо, в которую я бы добавил больше лука и сока лайма. Сбалансированный завтрак. Вспомнилось, как бабуля в деревне каждое утро варила нам яйца, отобранные у главной несушки.

Минус – неудобно есть с узкой доски. То яйцо, то авокадо норовят упасть, и как правило, на стол.

Минут через десять на стол поставили что-то на хипстерском за 15р. Выглядит кайфово. Тут у нас зелёные блинчики, промазанные творожным сыром, обожженный слабосолёный лосось и в тарелку пролили огуречный соус. Дивное сочетание солёного, травянисто-молочного и мучного. Легко можно отнести к ЗОЖ&ПП.

С 8 УТРА

Записывайте! Золотой Гребешок на Ленина, Параграф, булочно-омлетный Поль на Интернациональной, Роял оук Паб, но не по выходным. Гуманный Ле Госс, Васильки, Юнион Кофе на Купалы, БроБэйкери на Лебяжьем, Бенедикт. Бриош Бистро, Старый Грюнвальд, БатерБро на Жасминовой, Завтраки 24, Гурман только на Коммунистической. Нефть и Нуахуле работают круглосуточно, есть кальяны.

Тезисами и по делу: достойно Советского района, а главное еда с 9 утра. В копилку очередных локальных историй для местных. Рядом ещё «Кофейное Посольство», «Моби Дик», «Параграф» и «Золотой Гребешок». А можно ещё глянуть мою подборку лучших завтраков Минска.

Оценка завтраков «Зерно»: 7 кокобаев