Новое «Зерно» на Ленина открылось в крайне необычном стиле

Под крайне необычным стилем я имею в виду что-то совсем из ряда вон выходящее, но об этом дальше. Если считать на пальцах, то у «Зерна» это уже третья кофейня, и если мне не изменяет память, именно у них я затестил свой первый действительно вкусный капучино. Предупреждаю, возможны очереди и столики, занятые фрилансерами, – это традиция.

Помещение они выбрали интересное – правая часть продуктовой лавки «Провиантъ» на Ленина, 16, между Нацбанком и «Тьерри». В тот снежный день вывески не висело, как и меню, которое не успели.

ИНТЕРЬЕР

Считаю, это их фишка! В уже сетевой кофейне, где основная задача – варить людям вкусный кофе, придумать что-то новое сложно. На первый взгляд помещение выглядит так, как будто ещё не решил, остаёшься тут жить или через месяц сваливаешь. Пару столов с розетками – что-то типа парт – и пару столиков у здоровенного окна и вдоль стен. Напоминает кофейный коворкинг в стенах заброшенной сталинки.

Высоченные потолки, оголенные до кирпича стены со следами от пуль (наверное), расписной потолок, в который можно залипать часами с мыслями, «А что тут было?» Буду откровенным, атмосфера на любителя.

Я как чувствовал, здание 30-х годов представляет историческую ценность. Поэтому такая стилизация.

Актуальный для современного мира вопрос задал активист-колясочник Саша Авдевич: «Есть пандус?»

Среда, вечер – полная посадка, где из парней только я и Баттерс с фотиком. В углу стены заметил стояк, при виде которого всегда ждёшь шум слива канализации от соседей сверху. Видимо, муляж.

КОФЕ

Вижу первый кофейный контактный бар, где бариста тонкой струйкой монотонно заваривает альтернативу. Варят кофе на итальянской La marzocco – это считается лютейшим топом среди кофемашин. Гугл выдаёт 23 431$, в нынешней ситуации за эти деньги можно небольшую кофейню открыть. Богатый подход.

Так как они сами жарят кофе, выбор есть для каждого. Я не большой эксперт в кислинках и фруктовых нотках на кончике языка. Мне или вкусно, или нет. В Зерне, как правило, всегда вкусно, только иногда подмывают их цены. За маленький капучино плюс большой латте с карточки списали 9р. Вкусно, вопросов не имею.

Из еды – всякие киши, выпечка, чизкейки и всякое мучное. Готовят сами, а меню пока им не напечатали.

Тезисами и по делу: сделай себе имя, держи качество продукта, выбери свою целевую аудитория, а дальше всё будет хорошо. Честно, я не фанат руин в интерьерах, но если кто-то разбивает стены, значит кому-то это нужно. Астрологи объявляют месяц фоточек из «Зерна» в Инстаграм.

Оценка кофейни «Зерно»: 8 кокобаев