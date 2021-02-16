С фудтрака на бал. Первая тефтельная «Мо Лесс» с домашним подходом к еде

Не море, не леса, а в переводе Гугла название кафе звучит как «более-менее», самокритично, молодцы. Логотип «More Less» – вилка на фоне ёлки, но с пикниками и шашлыками на природе они никак не связны. Упор на говяжьи тефтельки, но цен как в Ikea не ждите, а в меню какая-то солянка из всего подряд. Так как свято место пусто не бывает, в помещении, где жил «Цимес», теперь они.

И, скорей всего, у них будут те же проблемы, что и у израильского стрит-фуда: негодующие соседи и душность из-за никакой вентиляции. На момент обеда (обеденного меню нет) в помещении никого нет, кроме молодых владельцев, перебирающих накладные. Чувствуется лёгкая напряжённость, барсук в ООО «Митбольная».

АТМОСФЕРА

Более-менее! В интерьере почти ничего не изменилось, принесли свои стулья, убрали вертел, поработали валиком. Нижняя часть стен зелёная, верхняя белая – искусство школьных маляров. Открытая кухня, посадка в два столика – недушевно, без концепции, без идеи. Одна надежда на мастерство повара.

ЕДА

В меню сборная солянка из разных кухонь с акцентом на мясные шарики. Первая страница – меню завтраков, которые до 16:00. Была заказана нетрадиционная шакшука с тефтелями за 13р. А знаете, сочно, пряно, вместо хлеба – лепёшки. Яйца приготовлены почти что правильно, и, на удивление, вкусные тефтельки.

Наблюдаю, как ручки повара окунают порцию тефтелей в раскалённый фритюр. Ясно, полуфабрикат.

Так прёт, что сунут их во всё подряд, даже в Кровавую Мэри за 12р. Тефтелифарианство какое-то.

Старобелорусский тартар из нашей говядины за 17р, увенчанный икрой красных рыб. Порублен на мелкие составляющие, заправлен так, что чувствуется вкус мяса. С одной стороны, интересный, пышных текстур, вроде как яичный горчичный мусс. С другой, хрустящая картошка пай. Вкусно, сбалансировано, нет вопросов.

Хумус с лепёшкой и остатками авокадо гриль за 11р – грабёж! Порция скромная, текстура слегка рыхлая, обсыпали дроблёными орешками, типа макадамия или пекан. Рубля на два дешевле – и нет вопросов.

Самое дорогое в меню: трио тефтелек на полезной крупе в сливочно-перечном соусе с копчёным сыром, оливковым маслом и порубленным японским грибом за 18р. Точно могу сказать, что на кухне понимают, что делают. Островато и офигенски вкусно, пускай тефтельки и суховаты. Крепкие 8 кокобаев.

ДЕСЕРТЫ

Что-то как дома. Задумкой автора с утопленным в карамельном соусе жареным шариком мороженого не проникся. Из двух десертов по 11 лучше брать холодный бисквит на пару в двух соусах и апельсинами.

Тезисами и по делу: плюс одно место про понятную еду в домашней атмосфере помещения метр на метр. Надевайте майку, в которой не жалко пропахнуть тефтелями, и го на тест. С порога запаситесь терпением, прикиньте заранее, что будете есть. Ждать еду придётся долго, если попадёте на полную посадку.

Оценка кафе «More Less»: 8 кокобаев

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