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More Less / Мо Лес
Первая тефтелечная
Оценка заведения
Описание
Первая тефтелечная на Карла Маркса
Информация
Улица Карла Маркса 17, Minsk 220030, Belarus
Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Статистика
13 Просмотров
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