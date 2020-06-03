Наша кухня — наши правила, или что скрывается за понятиями нового рестобара «Пики Блайндерс»

Первое достойное заведение на Михалово, только не перепутайте с пабом на Кальварийской с одноименным названием. В рестобаре «Peaky Blinders», нужно гуглить «Пики Блайндерс», попытались передать атмосферу гангстерского сериала про семью цыган Шелби, в котором козырьки не едят, а только пьют и курят. Пришло время показать, что они там нахороводили.
Скажем так, локация вообще не центровая, на что жители Малиновки тут же мне возразят! Да, теперь не нужно ехать в центр, чтобы культурно отдохнуть. Ресторан тире бар «Острые Козырьки» от покровителей «Суши Хауса» находится на первом этаже бизнес-центра «Риф». Рядом метро, и по вечерам свободная парковка. А на втором этаже офисы монстра «Мостра-Групп» — крупнейшего дистрибьютора съестных товаров. Им принадлежит «Бургер Кинг» и «Додо Пицца», но эта история не для протокола.
Средний чек (закуска, салат, два коктейля и два шота) — 60р с человека, если без «один, два, три».
ИНТЕРЬЕР
Признаюсь, как на исповеди: сериал смотрел ровно шесть раз. Нет, я не псих, просто зацепил сюжет и на удивление пятый сезон держал, как первый. Интерьер ресторана не сильно перекликается с сериалом, но получилось-таки душевно. Большая контактная барная стойка в центре зала, кресла обтянуты кожей, открытая кухня, много дерева и металла. Раздувают кальяны от 28р до 34р за премиум, и будет комната с караоке. В заведении разрешают купить любой кальян и его поставят в специальную ячейку. Теперь из него дымить будете только вы, как раньше с алкоголем в баре «Герои».
КУХНЯ
А вот тут начинается самое странное, по ходу, именно об этих правилах и идёт речь. Наша кухня — наши правила, поэтому в меню чайхана: азиатские мотивы, фо бо, воки, морепродукты, мясо на гриле, бургеры, суши, для вегетарианцев стейк из цветной капусты за 19р. А с 10 утра и до 12:00 подают классические завтраки. Я так понимаю, это сделано, чтобы угодить любому привереде.
Судить буду по первому тесту, а дальше время покажет. Вьетнамский Фо бо за безумные 15р получился скучным с неправильной лапшой, у тайского том яма слегка водянистый бульон и скудное наполнение при цене 15р. За такие деньги они должны быть идеальными, супы на 6 кокобаев. Идём дальше.
До горячего. Мощный тартар из коровы под пенкой из белых грибов за 15,50р, приготовлен по всем канонам. Из красной рыбы лососевых пород с компрессионной клубникой за 18,50р. Особенно хороши битые и замаринованные овощи: огурец, морковка и ананас под кинзой из мясной тарелки за 39р. Они в гарнирах за 8р. Можно очень долго играть в слова, описывая вкусы из поварской книги, а по соотношению цена/качество — закуски на крепкие 8 кокобаев. Не огорчили старика.
По горячему всё было прям хорошо и понятно. Нежные щёки с пюре из национального корнеплода — 16р, добротный бургер на самодельной булке с фри и кетчупом — 19р, язык с орзо под соусом из печеного перца — 19р, просто нарезанное бедро цыплёнка с муссом из кукурузы — 19р. Мидии в карри по рецепту Ронина с самодельным кукурузным хлебом — 16р, можно пропустить, не доиграли со вкусом. Но в целом всё позитивно, за горячее в среднем 8 кокобаев. Смотрим фото, они не дадут соврать!
На сладенькое рекомендую заказать инстаграмный, не приторный мусс из кокосика за 10р. Подаётся в шоколадной чаше под густыми парами сухого льда. Предупредите официанта, чтобы успеть сфоткать.
ЧЕГО Я НЕ ПОНЯЛ
И речь не про стилизацию заведения, рестораторы выбрали слишком сложный концепт — сериал про гангстеров, в котором и еды-то нет, кроме вискаря, рома и джина. На памяти был всего один момент, где русский князь ел черную икру, намазывая на хлеб. Дальше, гарниры по 8р и соусы по 4р, побойтесь Бога! Стейк из цветной капусты за 19р, веганы тоже люди. Уверен, скоро всё исправят.
Тезисами и по делу: не открытие года, а душевный формат с интересной едой и минимальным риском огорчиться. Понятное дело, никто не идеален, поэтому рекомендую начать с воков, тартара или горячего, кроме цветной капусты. Оценка предварительная, а дальше как карта ляжет. Вернусь!
Оценка рестобара «Peaky Blinders»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 56
Телефон: +375(29) 344-44-11
Время работы: вс-чт 10:00 — 23:00 | пт-сб 10:00 — 02:00
Странное заведение и странный ценник
Было очень вкусно там)
прикол