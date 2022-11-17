Заведения, которые не кинут вас в 8 утра. Собрал всех, кто работает по будням с самого утра

Вопрос волнует многих, где с восьми утра можно испить бодрящего кофе, а в идеале позавтракать каким-нибудь сэндвичем или кашей. Сейчас буду удивлять: таких заведений больше, чем достаточно. Имеется пара круглосуточных, куда айтишники ходят кальян утром курить — это «Нефть» и «Нуахуле», действительно! Если спешите, то на помощь придёт
«Мак» «Вкусно и Точка», «Лавка», «Булочки», «Поль» или «Тьерри», где с витрины можно ухватить готовый сэндвич.
За кофе в ближайшую кофейню, если занесёт в «Поль», то просите сварить кофе ручками, а не тот рубероид с кипятком из-под кнопочной кофеварки. Обратите внимание на (*) сети по городу.
КОФЕЙНИ И ПЕКАРНИ
Тут у нас классические кофейни и пекарни, ничего необычного, кроме того, что их 35, не считая парочки сетей с десятками заведений. Большой шанс нахождения под вашим домом, чекайте.
1. «Поль»
Адрес: ул. Интернациональная, 21, Карла Маркса, 17, пр. Независимости, 48.
2. «Уан Мо»
Адрес: пр. Независимости, 111, ул. Якуба Коласа, 73/3
3. «Моби Дик»
Адрес: ул. Захарова, 24
4. «Валенка»
Адрес: ул. Комсомольская, 26, Максима Богдановича, 118. Был обзор на завтраки.
5. «Просто Кофе»
Адрес: ул. Авиационная, 19. Кофейня новая, обзор недавно.
6. «Лавацца»
Адрес: ул. Немига, 5
7. «Тьерри» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
8. «Вай Нот»
Адрес: ул. Володарского, 21
9. «Flowers & black coffee»
Адрес: улица Мележа, 1
10. «Лён»
Адрес: ул. Раковская, 25/1
11. «Лавка»
Адрес: ул. Октябрьская, 23
12. «Ю кофе» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
13. «Мройва»
Адрес: пр. Дзержинского, 119. Советую их выпечку, обзор писал.
14. «Зерно» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
15. «Ремарка» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
16. «1801»
Адрес: пр. Независимости, 95
17. «Параграф» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
18. «Булочки» (*)
Адрес: вся сеть, гуглите
19. «Терапия»
Адрес: ул. Кирилла Туровского, 24
20. «Варка» (*)
Адрес: вся сеть. гуглите
21. «Эклер Делишес»
Адрес: ул. Интернациональная, 26, ул. Киселёва, 28. Тестил их завтраки — обзор в студию
22. «Бьярг»
Адрес: пр. Машерова, 1
23. «Маркони»
Адрес: ул. Мясникова, 35
24. «Кофе 45»
Адрес: ул. Леонида Беды, 45
25. «Пате»
Адрес: пр. Дзержинского, 123
26. «Sup Port & Coffee»
Адрес: ул. Сенницкая, 51
27. «FamCoffee»
Адрес: ул. Воронянского, 7а
28. «IQ Coffee»
Адрес: ул. Тимошенко, 8
29. «Конференция»
Адрес: ул. Железнодорожная, 44
30. «Савори»
Адрес: ул. Кальварийская, 5
31. «Кофе Эмбасси»
Адрес: пр. Мира, 1. Обзор был совсем недавно!
32. «Сёрф Кофе»
Адрес: ул. Кирова 19
33. «Кофикс» (*)
Адрес: очень большая сеть.
34. «Станция» (*)
Адрес: крупная сеть в подземных переходах.
35. «Дэйли Доз» (*)
Адрес: небольшая сеть.
36. «Хотфикс» (*)
Адрес: большая сеть
37. «Леон»
Адрес: Игуменский тракт, 14
38. «Мулен»
Адрес: ул. Яна Чечота, 7
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
В этот раздел попали заведения с полноценной кухней под любой бюджет. Из круглосуточных и работающих до утра «Нефть», «Нуахуле», «Пики Блайндерс» и «Голден». Был во всех!
1. «Милано»
Адрес: ул. Володарского, 19
2. «Лет ит би»
Адрес: ул. Октябрьская, 23а
3. «Золотой Гребешок»
Адрес: ул. Ленина, 3
4. «Нефть»
Адрес: ул. Аранская, 8, круглосуточно!
5. «Нуахуле»
Адрес: ул. Красная, 12, круглосуточно!
6. «Мартиник»
Адрес: ул. Городской Вал, 10
7. «Ньюс кафе»
Адрес: ул. Карла Маркса, 34
8. «Место про еду»
Адрес: ул. Октябрьская, 5а
9. «БаттерБро»
Адрес: ул. Жасминовая, 3Б
10. «Бриошь бистро»
Адрес: пр. Победителей, 106
11. «Контраст»
Адрес: пр. Победителей, 102
12. «Бро Бэйкери»
Адрес: ул. Берестянская, 4
13. «Ле Госс»
Адрес: пл. Свободы, 13
14. «Роял Оук»
Адрес: ул. Киселёва, 20
15. «Голден Кофе»
Адрес: ул. Богдановича, 26
16. «Энимал Фарм»
Адрес: ул. Платонова, 20б, к.1
17. «Гурман»
Адрес: ул. Коммунистическая, 7
18. «Пики Блайндерс»
Адрес: ул. Гурского, 56, круглосуточно!
19. «Завтраки 24»
Адрес: ул. Зыбицкая 2, ул. Интернациональная, 25а. Делал обзор второго их заведения.
20. «Васильки»
Адрес: вся сеть, кроме торговых центров
21. «Бенедикт»
Адрес: ул. Богдановича, 23
22. «Лидбир Легенда»
Адрес: ул. Интернациональная, 33, круглосуточно!
23. «Залкинд Китчен»
Адрес: ул. Революционная, 24
24. «Темпо»
Адрес: ул. Небесная, 10
Не забываем про заведения, где по утрам делают скидку на кофе до 50% или угощают круассаном.
Если найдёте ещё жаворонков сферы ресторанного гостеприимства, пишите в комментариях, обязательно добавлю и накину плюсик в вашу карму. Сохраняйте подборку заведений с 8 утра.
Самый лучший завтрак должен быть дома))))
Темпо в Новой Боровой тоже с 8. Очень вкусные сырники там!
Завтракаю иногда в Милано. Всегда вкусно, а чашка кофе у них идет в подарок по будням, очень приятный бонус
Да-да! Бесплатный кофе, это всегда хорошо
Особенно когда кофе не пьешь…
Gray house еще на грушевке
Кофе45 от души отрываю