Заведения, которые не кинут вас в 8 утра. Собрал всех, кто работает по будням с самого утра

Вопрос волнует многих, где с восьми утра можно испить бодрящего кофе, а в идеале позавтракать каким-нибудь сэндвичем или кашей. Сейчас буду удивлять: таких заведений больше, чем достаточно. Имеется пара круглосуточных, куда айтишники ходят кальян утром курить — это «Нефть» и «Нуахуле», действительно! Если спешите, то на помощь придёт «Мак» «Вкусно и Точка», «Лавка», «Булочки», «Поль» или «Тьерри», где с витрины можно ухватить готовый сэндвич.

За кофе в ближайшую кофейню, если занесёт в «Поль», то просите сварить кофе ручками, а не тот рубероид с кипятком из-под кнопочной кофеварки. Обратите внимание на (*) сети по городу.

КОФЕЙНИ И ПЕКАРНИ

Тут у нас классические кофейни и пекарни, ничего необычного, кроме того, что их 35, не считая парочки сетей с десятками заведений. Большой шанс нахождения под вашим домом, чекайте.

1. «Поль»

Адрес: ул. Интернациональная, 21, Карла Маркса, 17, пр. Независимости, 48.

2. «Уан Мо»

Адрес: пр. Независимости, 111, ул. Якуба Коласа, 73/3

3. «Моби Дик»

Адрес: ул. Захарова, 24

4. «Валенка»

Адрес: ул. Комсомольская, 26, Максима Богдановича, 118. Был обзор на завтраки.

5. «Просто Кофе»

Адрес: ул. Авиационная, 19. Кофейня новая, обзор недавно.

6. «Лавацца»

Адрес: ул. Немига, 5

7. «Тьерри» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

8. «Вай Нот»

Адрес: ул. Володарского, 21

9. «Flowers & black coffee»

Адрес: улица Мележа, 1

10. «Лён»

Адрес: ул. Раковская, 25/1

11. «Лавка»

Адрес: ул. Октябрьская, 23

12. «Ю кофе» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

13. «Мройва»

Адрес: пр. Дзержинского, 119. Советую их выпечку, обзор писал.

14. «Зерно» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

15. «Ремарка» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

16. «1801»

Адрес: пр. Независимости, 95

17. «Параграф» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

18. «Булочки» (*)

Адрес: вся сеть, гуглите

19. «Терапия»

Адрес: ул. Кирилла Туровского, 24

20. «Варка» (*)

Адрес: вся сеть. гуглите

21. «Эклер Делишес»

Адрес: ул. Интернациональная, 26, ул. Киселёва, 28. Тестил их завтраки — обзор в студию

22. «Бьярг»

Адрес: пр. Машерова, 1

23. «Маркони»

Адрес: ул. Мясникова, 35

24. «Кофе 45»

Адрес: ул. Леонида Беды, 45

25. «Пате»

Адрес: пр. Дзержинского, 123

26. «Sup Port & Coffee»

Адрес: ул. Сенницкая, 51

27. «FamCoffee»

Адрес: ул. Воронянского, 7а

28. «IQ Coffee»

Адрес: ул. Тимошенко, 8

29. «Конференция»

Адрес: ул. Железнодорожная, 44

30. «Савори»

Адрес: ул. Кальварийская, 5

31. «Кофе Эмбасси»

Адрес: пр. Мира, 1. Обзор был совсем недавно!

32. «Сёрф Кофе»

Адрес: ул. Кирова 19

33. «Кофикс» (*)

Адрес: очень большая сеть.

34. «Станция» (*)

Адрес: крупная сеть в подземных переходах.

35. «Дэйли Доз» (*)

Адрес: небольшая сеть.

36. «Хотфикс» (*)

Адрес: большая сеть

37. «Леон»

Адрес: Игуменский тракт, 14

38. «Мулен»

Адрес: ул. Яна Чечота, 7

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

В этот раздел попали заведения с полноценной кухней под любой бюджет. Из круглосуточных и работающих до утра «Нефть», «Нуахуле», «Пики Блайндерс» и «Голден». Был во всех!

1. «Милано»

Адрес: ул. Володарского, 19

2. «Лет ит би»

Адрес: ул. Октябрьская, 23а

3. «Золотой Гребешок»

Адрес: ул. Ленина, 3

4. «Нефть»

Адрес: ул. Аранская, 8, круглосуточно!

5. «Нуахуле»

Адрес: ул. Красная, 12, круглосуточно!

6. «Мартиник»

Адрес: ул. Городской Вал, 10

7. «Ньюс кафе»

Адрес: ул. Карла Маркса, 34

8. «Место про еду»

Адрес: ул. Октябрьская, 5а

9. «БаттерБро»

Адрес: ул. Жасминовая, 3Б

10. «Бриошь бистро»

Адрес: пр. Победителей, 106

11. «Контраст»

Адрес: пр. Победителей, 102

12. «Бро Бэйкери»

Адрес: ул. Берестянская, 4

13. «Ле Госс»

Адрес: пл. Свободы, 13

14. «Роял Оук»

Адрес: ул. Киселёва, 20

15. «Голден Кофе»

Адрес: ул. Богдановича, 26

16. «Энимал Фарм»

Адрес: ул. Платонова, 20б, к.1

17. «Гурман»

Адрес: ул. Коммунистическая, 7

18. «Пики Блайндерс»

Адрес: ул. Гурского, 56, круглосуточно!

19. «Завтраки 24»

Адрес: ул. Зыбицкая 2, ул. Интернациональная, 25а. Делал обзор второго их заведения.

20. «Васильки»

Адрес: вся сеть, кроме торговых центров

21. «Бенедикт»

Адрес: ул. Богдановича, 23

22. «Лидбир Легенда»

Адрес: ул. Интернациональная, 33, круглосуточно!

23. «Залкинд Китчен»

Адрес: ул. Революционная, 24

24. «Темпо»

Адрес: ул. Небесная, 10

Не забываем про заведения, где по утрам делают скидку на кофе до 50% или угощают круассаном.

Если найдёте ещё жаворонков сферы ресторанного гостеприимства, пишите в комментариях, обязательно добавлю и накину плюсик в вашу карму. Сохраняйте подборку заведений с 8 утра.