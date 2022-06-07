Что нового у второй «Первой эклерной» с самыми дорогими эклерами в Минске. Врываемся!

Многие слышали про них, видели у друзей в инстаграме золотые эклеры, но боялись зайти, ведь не каждый готов отдать 9 byn за тесто с кремом. Итак, их первую кофейню вы нащупаете за поворотом в «Гранд Кафе». А новое открылось среди популярного израильского фастфуда и кофейни, где хорошо варят капучино и собирают неплохие завтраки за честные шекели. Во второй «Первой Эклерной» на Осмоловке кроме сладостей поставили на поток завтраки с утра до вечера.
Въехали они в бывшее пространство «little sister store» на всё готовое, если верить старым фотографиям. Возможно, что-то и от себя добавили, но это неточно, да и неважно уже.
АТМОСФЕРА
Тотальный минимализм, белые стены лечебных учреждений, высокие потолки и вид через окна во двор. Записывайте ещё одну локацию в тихом центре, где можно спокойно пофрилансить.
Логотип эклерной как будто собран из букв с вывески школы английского языка «EnglishPapa».
СЛАДКОЕ
Цены, как и везде: американо — 4byn, маленький капучино — 6by, мамма мия! Авторские эклеры от 8 до 9,50byn, в карте «Завтраки» цены на привычном уровне. Где та тонкая грань, когда маленький капучино за 6byn — дорого, а бутылка шампанского за 800byn в кальянной — нормально!?
Эклеры в приличных заведениях стоят в среднем около 5byn за обычный, без эффекта вау!
С их эклерными делами я познакомился в далёком 2019 году, когда выставляли в «Тейсти Рум». Только стоили они на 3byn дешевле, и по-прежнему вопросов нет, кроме цены. Наполняют кремом с душой, красиво украшают, если пару раз в месяц лакомиться, из семейного бюджета не убудет, зато в кайф. Хотелось бы ещё видеть пятнадцатисантиметровые эклеры для сладкоежек-экстремалов.
Мой топ: фисташковый и фэшн эклер, как бы тарталетка с обжаренными орехами внутри.
Картошка в хрустящем шоколаде — 5byn, чёрный муравейник — 5byn. И опять не придраться, хотя руки чешутся, ладно, очень сладко пусть будет. Для десерта это нормально.
ЗАВТРАК
Графин воды — бесплатно, а на поздний завтрак был выбран набор еды за 19byn, который включает в себя всё, что есть у любого белоруса в холодильнике. Если ваша тарелка большого завтрака выглядит не так — пишите мне. Приготовлено вкусно, яичница — аль денте, лосось чутка бледноват.
Тезисами и по делу: уже давно никого не удивишь десертами по 10byn, и лишь тогда, когда он вкусный, на свои мирские удовольствия не жалко денег. Могу ответственно рекомендовать проверенные временем деликатесные эклеры ручной работы.
Оценка кофейни «Первая эклерная»: 8 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Киселёва, 28
Телефон: +375(44) 572-58-45
Время: пн-пт: 08:00 — 23:00 | сб-вс: 09:00 — 23:00
Как дорого!!!я эклеры беру на Комаровке. .там около рядов с хлебом-стоит девушка ,которая делает прекрасные эклеры. 3 руб за штуку.выбор большой. Так на 9 руб -я куплю 3 штуки.знаю,что она ещё торгует на рынке «Усё сваё» по субботам.
Девушка Лена делает такие же эклеры? вот прямо с многослойными начинками, с экзотическими пюре ? Или для вас костюмчик из павильона со Ждаников точно такой же, как например, из бутика? По качеству, крою? Ничего не имею против Лены с Комаровки, пробовала ее эклеры. Ну, эклеры как эклеры, ничего удивительного. Попробовала и забыла. А этими эклерами наслаждаешься с каждым укусом. не обязательно впихивать в себя целый торт или коробку эклеров, чтобы получить удовольствие от вкуса
Типичные замашки-понты, белка, которая думает, что она лев
ага
Девушку не Лена зовут случайно?
Вы там с ума посходили что-ли? Я к открывателям подобного обращаюсь. Ало чуваки, в Минске не только смузихлебы с зарплатами тысячи уе живут, а ещё и простые смертные. Аж блевать тянет от этого пафоса и неадекватной наценки. Хоть бы кто сделал обыкновенное нормальное кафе с обыкновенной едой за адекватные деньги, без этих ваших «энчиладосов», «пул порк шваль» и прочих петушинизмов.
Надеюсь закроетесь так же быстро, как и все подобные рыгаловки.
Крик души
вас силой никто не заставляет туда идти и не впихивает в вас фуа гра, успокойтесь. Куча бюджетного на раёнах…но вам же центр нужен
вам мало шавушных?
Чувствуется заинтересованность в ответах, но какая-то уж больно агрессивная. Будьте проще и чаще прислушивайтесь к обычным горожанам.
Нет никакой заинтересованности, кроме того, чтобы в Минске вновь появлялись интересные и качественные проекты, а не макароны по три рубля. Вы тут так набрасываете, как будто бюджетной выпечки, тех же эклеров , в Минске не сыскать, сплошные муссовые пирожные по 15 рублей. Завались в гиперах своего производства и по рублю, мон ами валом, бон жени..мало? Выбора нет бюджетных эклеров? хватит выть на болотах. не можете позволить что-то лучшее, чем среднее — идите зарабатывайте.
Люди делают бизнес ради прибыли, а не чтобы угодить людям вроде вас, у которых вечно нет денег. Не нравится — открывайте своё «нормальное кафе с обыкновенной едой за адекватные деньги», посмотрим как справитесь :)
Блин, мне, чтобы с кайфом откушать эклера 3-4 надо…
А чего не по 20 рублей за эклер и по 15 за капучино…. Долбоящеры все равно купят ради фотки в Инсте
Качественное и вкусное блюдо не может быть дешевым. Хотите по 50 копеек, варганьте дома у плиты. А вот эти неадектватные призывы «открыть кафе, чтобы дёшево, вкусно и в центре» — математику в школе нечего было прогуливать. Никто в убыток и даже в ноль не станет работать. Люди открывают бизнес, чтобы получить прибыль, а не угодить электорату, которому всё вечно не так!
Так дома и возле плиты из хороших продуктов тоже не по 50копеек
Ребята, уделяйте больше времени областным городам!!! Уже неоднократно приглашал в Гомель!!!
А винишко / коктейли есть?