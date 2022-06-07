Что нового у второй «Первой эклерной» с самыми дорогими эклерами в Минске. Врываемся!

Многие слышали про них, видели у друзей в инстаграме золотые эклеры, но боялись зайти, ведь не каждый готов отдать 9 byn за тесто с кремом. Итак, их первую кофейню вы нащупаете за поворотом в «Гранд Кафе». А новое открылось среди популярного израильского фастфуда и кофейни, где хорошо варят капучино и собирают неплохие завтраки за честные шекели. Во второй «Первой Эклерной» на Осмоловке кроме сладостей поставили на поток завтраки с утра до вечера.

Въехали они в бывшее пространство «little sister store» на всё готовое, если верить старым фотографиям. Возможно, что-то и от себя добавили, но это неточно, да и неважно уже.

АТМОСФЕРА

Тотальный минимализм, белые стены лечебных учреждений, высокие потолки и вид через окна во двор. Записывайте ещё одну локацию в тихом центре, где можно спокойно пофрилансить.

Логотип эклерной как будто собран из букв с вывески школы английского языка «EnglishPapa».

СЛАДКОЕ

Цены, как и везде: американо — 4byn, маленький капучино — 6by, мамма мия! Авторские эклеры от 8 до 9,50byn, в карте «Завтраки» цены на привычном уровне. Где та тонкая грань, когда маленький капучино за 6byn — дорого, а бутылка шампанского за 800byn в кальянной — нормально!?

Эклеры в приличных заведениях стоят в среднем около 5byn за обычный, без эффекта вау!

Поль

Золотой Гребешок

Бонжени

С их эклерными делами я познакомился в далёком 2019 году, когда выставляли в «Тейсти Рум». Только стоили они на 3byn дешевле, и по-прежнему вопросов нет, кроме цены. Наполняют кремом с душой, красиво украшают, если пару раз в месяц лакомиться, из семейного бюджета не убудет, зато в кайф. Хотелось бы ещё видеть пятнадцатисантиметровые эклеры для сладкоежек-экстремалов.

Мой топ: фисташковый и фэшн эклер, как бы тарталетка с обжаренными орехами внутри.

Картошка в хрустящем шоколаде — 5byn, чёрный муравейник — 5byn. И опять не придраться, хотя руки чешутся, ладно, очень сладко пусть будет. Для десерта это нормально.

ЗАВТРАК

Графин воды — бесплатно, а на поздний завтрак был выбран набор еды за 19byn, который включает в себя всё, что есть у любого белоруса в холодильнике. Если ваша тарелка большого завтрака выглядит не так — пишите мне. Приготовлено вкусно, яичница — аль денте, лосось чутка бледноват.

Тезисами и по делу: уже давно никого не удивишь десертами по 10byn, и лишь тогда, когда он вкусный, на свои мирские удовольствия не жалко денег. Могу ответственно рекомендовать проверенные временем деликатесные эклеры ручной работы.

Оценка кофейни «Первая эклерная»: 8 кокобаев