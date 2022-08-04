Собрал 18 заведений, где по утрам делают скидку на любой кофе до 50% или угощают круассаном

Что может быть лучше, чем испить перед работой чашечку идеально сваренного кофе, ещё и с приличной скидкой?! Конечно, бывает и так себе кофе, от этого никто не застрахован, поэтому не будем о грустном. В сегодняшней коллекции мы собрали восемнадцать заведений, которые готовы предложить кошерную скидку на любой кофе или поделиться специальным предложением «Кофе + круассан = 5byn». Скриньте, запоминайте, делайте репост в свои сети, чтобы не забыть.

С меня явки и пароли, с вас обратная связь с отзывом, если заведение попадётся на вашем пути. На кофе хороший заработок, поэтому заведения готовы сделать 50% скидку всем, кто придёт утром.

1. «БЬЯРГ»

Адрес: ул. Машерова, 1 Скидка: в будние с 07: 30 до 10:00 скидка 40% на кофе.

2. «ПАТЕ»

Адрес: пр. Дзержинского, 123 Скидка: с 07:00 до 08:00 скидка 30% на кофе

3. «SUP PORT & СOFFEE»

Адрес: ул. Сенницкая, 51 Скидка: с 08:00 до 09:00 скидка 30% на кофе

4. «BRO BAKERY»

Адрес: пр. Победителей, 119 Скидка: с 08:00 до 10:00 специальное предложение «Кофе + круассан = 5byn»

5. «1801»

Адрес: проспект Независимости, 95 Скидка: в будние с 08:00 до 09:00, выходные с 09:00 до 10:00 — кофе со скидкой и круассан в подарок

6. «FAM COFFEE»

Адрес: ул. Воронянского, 7а Скидка: в будние с 08:00 до 09:00 скидка 50% на кофе

7. «PATISSERIE»

Адрес: ул. Чечота, 7 Скидка: с 09:00 до 10:00 скидка 50% на кофе

8. «MROJA»

Адрес: пр. Независимости, 43 Скидка: в будние 08:00 до 10:00, в выходные с 09:00 до 10:00 скидка 30% на кофе

9. «ПАРАГРАФ»

Адрес: ул. Немига, 5, ул. Кальварийская, 5, ул. К.Маркса, 9, пр. Независимости, 37 Скидка: в будние с 07:30 до 10:00 скидка 40% на кофейные напитки по карте гостя

10. «IQ COFFEE»

Адрес: ул. Тимошенко, 8 Скидка: в будние с 08:00 до 09:00, в выходные с 09:00 до 10:00 скидка 50% на кофе

11. «КОНФЕРЕНЦИЯ»

Адрес: ул. Железнодорожная, 44 Скидка: с 08:00 до 10:00 скидка 20% на кофе с собой

12. «ONE MORE»

Адрес: пр. Независимости, 111

Скидка: в будние с 08:00 до 09:00 и с 21:00 до 22:00, в выходные с 09:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 на эспрессо, допио, американо, фильтр-кофе, капучино, латте действует специальное предложение: 200мл — 3,5byn, 300мл — 4byn

13. «WHY KNOT?»

Адрес: ул. Володарского, 21 Скидка: с 09:00 до 10:00 скидка 20% на напитки

14. «ТЕРРА ПИЦЦА»

Адрес: пр. Победителей, 119, ул. Притыцкого, 156, ул. Жилуновича, 15, ул. Мележа, 1, ул. Бурдейного, 13, пр. Независимости, 186, пр. Независимости, 83 Скидка: действует специальное предложение на любой кофе до 12:00 — 2byn

15. «САВОРИ»

Адрес: ул. Кальварийская, 5 Скидка: с 08:00 до 10:00 скидка 40% на любой кофе

16. «RIVOLI»

Адрес: пр. Независимости, 40 Скидка: с 09:00 до 11:00 скидка на любой кофе с собой 10% по фразе «Добрай ранiцы»

17. «MOONLY»

Адрес: ул. Каролинская, 2 Скидка: в будние с 08:00 до 09:00 скидка 20% на кофе

18. «MARCONI»

Адрес: ул. Есенина, 74, ул. Мясникова, 35 Скидка: в первый час работы специальные цены на кофе: эспрессо — 2byn, американо — 2,5byn, капучино — 3byn, латте — 3,5byn, флет уайт — 4byn, двойной капучино — 4byn

Скидки для нас собрал сервис бесплатных купонов на еду, отдых и развлечения — «Кодзилла.бай». Если вы знаете про скидки, которые они упустили, то пишите в комментарии. Я всё обновлю!