По сладкому? Даю четыре наводки на десерты, которые стоит затестить: брауни, баба, зефир и паштейш

Пытался отказаться от всего вкусного — не получилось. Поэтому, если я страдаю, то и вас за собою потяну в мир простых углеводов. Сегодня речь пойдёт о спикизи кондитерской с недорогими авторскими рецептами, о которой знают фанаты сладкого. На второе подам, только из печи — душевную кондитерскую с мечтами на белорусском. Дальше воздушные зефиры ручной работы разных вкусовых извращений. А на закуску лучшие в этом городе португальские десерты от Ильи!

В Минске полным-полно каких хочешь пекарен и кондитерских. Что-то вечно, что-то недолго модно, а что-то вы могли забыть или просто не знали. Будет новое, и вспомним давно забытое старое.

1. «Куки Руки» | ул. Платонова, 10

Бывшая кондитерская «Соул Китчен» сменила название, но в мастерстве приготовления десертов не потерялась. Особо хорошо у них получаются разные макароны по 4byn и кофе через фильтр за 3byn. Их могу смело рекомендовать, а ещё обожжённый по-баскски чизкейк и заварной Шу за 5byn.

Вспомните их, если понадобится собрать по чуть-чуть вкусные десерты в гости на чаепитие.

Атмосфера: уютно, спокойно, за семейным столом можно слегка залипнуть в ноуте.

ИТОГО: четыре мини десерта, два американо — 23byn.

2. «Мройва» | пр. Дзержинского, 119

К названию юрлица подошли с иронией. Кто желает услышать хруст Диминых булок? Шучу, шучу!

Мройва, что в переводе с белорусского — мечтать, я бы добавил «не вредно». Новая кондитерская в Малиновке, где решили запариться по интерьеру и выпечке. Смело могу рекомендовать сочную ромовую бабу за 6,50byn, любой круассан, но лучше фисташковый с начинкой за 7byn. Достойно!

Кроме многообразия сладких десертов, есть ещё рыбный киш и круассан с лососем и гуакамоле.

Атмосфера: мягкие кресла с одинокой посадкой, большие окна, на полу водичка для пёсиков.

Для гостей колба с бесплатными безешками, а для пёсиков — водичка. Смотри не перепутай.

Зерновой багет — мягкий и хрустящий, на бутерброды просто топчик. Палка стоит от 3 до 3,50byn.

ИТОГО: два десерта, киш и чайник чая — 27,50byn.

3. «Зефирки» | ТЦ «Галерея Минск»

Далеко не новая история, но в воздушный зефир умеют. По наполнению сами определитесь, мне же любо сочетание сыра Дорблю с грушей. Но голосую рублём за метеорит «Красного Пищевика»!

Атмосфера: это островок, поэтому зефир берём с собой и ищем укромный уголок.

ИТОГО: два зефира в целлофановом пакете — 6,25byn.

4. «Бро Бэйкери» | ул. Берестянская, 4

Ну, про эту багетно-круассанную пекарню знают даже местные собаки. Особенно хорошо у них получается паштейш — это португальское пирожное в хрустящем тесте с заварным кремом в лёгких нотках лимона с корицей. Лучше, чем здесь, я не находил, был случай, за раз съел четыре шутки.

ИТОГО: два паштейша в крафтовом пакете — 6byn, разумно!

Вот и сказочке конец, а кто слушал, тот ещё должен затестить донаты с белковым кремом по-американски в «БонПон» на Куйбышева. И просто, но не просто, «Пончик» на Независимости. За элитными эклерами к пекарям «Первой эклерной». На этом мои полномочия — всё!