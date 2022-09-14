Рестораны стали дорогими! Так сколько же стоит позавтракать в домашней кондитерской «Валенка»

Есть такой термин «домашнее», это когда в заведении ощущаешь себя ну как дома, только одетым. Завтрак подадут на диван, а кофе сварит бариста. Сегодняшняя жертва далеко не новое заведение, её вы точно помните по локации на Комсомольской. Барин «Валенки» придерживается справедливых цен, насколько это возможно в нынешних реалиях, к примеру: большой сосисочный завтрак стоит 14byn, а гора сырников с вареньем, как и холостяцкий бутерброд, за 9byn.

Прибыли по настоятельной просьбе читателей, крепко хваливших их завтраки. Или они с бодуна приходят, или дома холодильника нет. В кафе могут сэндвич колбасой начинить и торт испечь.

АТМОСФЕРА

Внутри почти что оупен шкаф с различным винтажным барахлом, как будто в музей попал. Или врубил атмосферный фильм «Взрыв из прошлого» про парня прожившего 35 лет в бомбоубежище — лютейше рекомендую. Помещение большое, с отдельной детской зоной для игрищ с медведями.

За соседним столом мужчины трут за бизнес, за спиной девушка преподаёт школьникам через Зум. С такими декорациями им бы бабушку в штат принять — уютно, но душно, возможно я температурил.

ЗАВТРАК

Завтраки весь день, с витрины на нас глядят десерты старой школы: орешки со сгущёнкой, медовик, птичье молоко, картошка по ГОСТу и прочие фантазии кондитера. Смачно, можно тестить.

Кофе варят на 8 кокобаев. За капучино попросят 4,50byn, флэт — 5,50byn, американо — 4byn. Не забываем про мою подборку 18 заведений, где по утрам делают скидку на любой кофе до 50%.

1. Быстрее получилось собрать сэндвич на хрустящей булке. Справка: она идеально зашла бы на панини. Внутри два вида сыра, рукола, секретный соус и наш сервелат. За простой, но вкусный бутерброд с вас 9byn. Как дома, шлёп на тарелку, и давай Дядя Фёдор колбасой на язык клади.

2. Омлет методом Пуляр — это когда белки взбивают до пиков, желтковую массу выливают на сковородку, а сверху выкладывают белковую массу. Дома так делаю, омлет после алхимии тает во рту. Здешний шеф сопровождает его молчаливыми тостами, колбасой и салатом. Годно за 14byn!

3. Сырники по-крестьянски из творога. За пять штук с вареньем — 9byn, проблем не выявлено.

4. Нетрадиционный Английский завтрак, который не должны видеть англичане. За 14byn дуплет яичница с тостами, порубленной колбаской, фасолью и салатом. Шикарное биотопливо.

5. В Норвежском завтраке за столько же денег: 4 кусочка солёного лосося, пойманного в магазине, как в английском 4 колбаски. Видимо, кухня пытается подать знак, может просят спасти их?! Загадка. Опять обжаренные тосты, опять салат и скрэмбл. Заправку в овощи нужно срочно менять.

Фантазии хватило нарезать колбасу, пожарить тосты, яйцо и салат, из-под ножа, как дома.

Не скажу, что дёшево, но ресторатора руку на отсечение, гуманней других заведений, где за жареный творог хотят от 13 до 17byn. Несложная арифметика показывает: позавтракать с кофе получится от 13 до 20byn. Даром только в «Маке» двойным Макмаффином или в «Гараже», чур меня!

Тезисами и по делу: добротная кофейня для местных, как и те пять пекарен, которые я советовал навестить: японский хлеб, брецель, самса, морковный пирог и хипстерский хлеб. На карандаш!

Оценка кондитерской «Валенка»: 7 кокобаев