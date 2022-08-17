По круассанам? Новое заведение, где весь день утро: балкон «Завтраки 24» версия 2.0 «Рваное Мясо»

Несмотря на лютейшие цены в первом кафетерии, типа: гора сырников за 24byn или сковорода шакшуки из печи за 26byn, люди всё равно приходят. А почему? А потому что конские порции еды в уютной атмосфере у журчащего фонтана. От себя могу рекомендовать самоварный куриный бульон с мясом птицы, булгуром и сухариками за 12byn. Вторые «Завтраки 24» открыли рядом, на Интернациональной, за железными воротами от «Чайного Пьяницы», Ден чуть негрони не разлил.

Так как кроме завтраков на террасе во втором большом помещении под крышей готов красивый лаунж. А следовательно, могут появиться пышные кальяны с коктейлями. Конкурирующая фирма!

ТЕРРАСА

В сезон не успели, поэтому имеем, что имеем. А в наличии дворовая мебель пивного бренда, такие же столы, и на этом точка. Открытая кухня на террасе выглядит по-европейски стильно, только она.

ЗАВТРАКИ

Сегодня могут круассаны начинить и игристого налить. Так и не выяснил, когда появятся завтраки. Ладно, вода в стол по традиции бесплатно, быстро замиксовали три арбузника по 6byn. А хорошо, свежий, холодный, сладкий, была бы моя воля, для настроения добавил ещё 100мл джина.

Круассаны выпекают сами, сразу вижу, что проблемные: не блестят, выглядят магазинным батоном.

1. Первый — ну не знаю, чисто цивильный, жирный, начинка, как в американском фильме: жареный бекон, яйца вскрэмбл, сыр и горчичный соус. Просят 18byn, вопросов нет, всё хорошо, сытно, красиво, вкусно, сбалансировано, но круассан — типичный батон. Наверное, масло сэкономили.

2. Второй — это вообще: булка с вырезом, полугламурный такой, ярким лососем сверху выложен,

творожным кремом вымазан. Откуда вылез он? Из книги редких видов выписан! За него отдал 21byn, лосось 100% своего посола нарезан сочными кубиками, сверху припущенный шпинат. Топ!

3. Весёлая компания, ребята — короче, всё понятно. Очень приятно! Третий рваной говядиной наружу в том же составе, как и все, только в соусе сладкий пэрсик. В чеке он дешевле всех — 15byn.

МИНУС: круассан так жить не должен, или научиться печь или заказывать у тех, кто профи в булках.

Тезисами и по делу: не понял формата, собственно, меню завтраков тестовое. Дачные стулья не в тему, но зато вид хороший и готовят вкусно. Скажу вам так, братцы, хоть и дарёному коню никуда не смотрят, но всё-таки мебель на приличной террасе решает, ведь мы не в пивном дворике.

Оценка завтраков в «Завтраки 24»: 7 кокобаев