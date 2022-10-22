Теперь в «Маяке» будет где испить капуч под бюджетный завтрак или вкусняшку. Вошли в «Кофе Эмбасси»

Так часто открываются и закрываются заведения только на Зыбе и в «Маяке». Те, кто набрал у «Даны» кредитов на жильё, не нуждается в десятке кофеен, пивных и хлебобулочных. Выживет лишь специализированный формат, типа бистро «о’Да!», «Джон Дори», может, «Прошуттерии». Не так давно в районе прописалось приличное кафе с закосом под ресторан высоких цен. Если бы не влажные мечты владельцев о заработке, то у «Диалоги» в копилку упали бы 8 кокобаев.

Оставим учить других жить и вернёмся к нашим этим самым — кофейня с элементами еды забрало место у веганов «Новабистро». Шикарный был проект, душевный, но не в том месте они открылись.

У «Эмбасси» уже четвёртое заведение, молодцы, масштабироваться нужно уметь, вот и проверим.

АТМОСФЕРА

Перестановку не делали, лишь слегка перекрасили в свой стиль. Почти все столики на два стула, и один диванчик на троих. За счёт больших окон получилось комфортно. Несильно старались.

ЧЕМ КОРМЯТ

В меню завтраки, придуманные шефом под чем-то, иначе это не назвать. Где вы ещё видели бургер из сырников за 12byn или говяжий бефстроганов с терияки. Цены приемлемые, как у всех в кофейнях.

Судя по потерянным взглядам гостей, что-то случилось. Понял, когда забыл, зачем пришли, ибо 3 завтрака готовили 30 минут, а подписчику кашу около 40. Нервничают, такое бывает с возрастом. После их шакшуки, к которой рекомендуют куриный рулет, удивить будет сложно.

Шакшука

Сырникбургер

Фильтр кофе за 5byn на отлично! Комфортная температура, ягодная кислость, спасибо Кении.

1. Чёрный хлеб с лососем за 14byn — звучит, как тост. Там же два яйца жидким способом пашот и творожный сыр. За эти деньги нет вопросов даже к бледному лососю из пачки.

2. У бро бенедикт за 17byn с убежавшим из магазина лососем. На пышной бриоши кроме рыбы творожный сыр, спелый авокадо, и всё это залито яичным соусом Голландез. На 7 кокобаев.

3. У меня куриный бульон за 8byn с мясом, забытым её яйцом и бриошь за 1,50byn. Суп принесли чуть раньше других блюд, спасибо! Питательный бульон — это лучшее, что дала природа на завтрак.

4. По рецептам сатаны — бефстроганов с яйцами за 17byn. Так извратить вкуснейшее русское блюдо, это нужно постараться. Мясо в азиатских соусах мягкое, вопросов нет, но засушить болтунью — это преступление против яиц, скорей всего забыли сливочное масло. С голодухи пойдёт.

СЛАДКОЕ

Кусочек пеканового пирога — 9byn, если закрыть глаза, то попадаешь на восточный рынок пахлавы. Мега смачно! Брауни с малиной в меру влажный, насыщенно-шоколадный, за 5,50byn. По десертам на 8 кокобаев! Позавтракать на троих — 87byn или 38 евро прямо в чеке, как в Европе.

Интересный курс в кофейне, они явно что-то знают лучше Нацбанка, но сдавать я не спешу.

Тезисами и по делу: для «Маяка Минск», считай, подарок, теперь будет, где позавтракать, не разбивая копилку, а вечером кофе побаловаться. Десерты — гуд, рецепты еды обычные, ближе к домашним.

Оценка кофейни «Кофе Эмбасси»: 7 кокобаев