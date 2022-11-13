Выжить в Новой Боровой. Проверяем, что нового из еды у них появилось: чебуреки, шаурма, сало и кофе

Пятничное утро, лучи последнего солнца пробиваются через высотки, отражаясь в окнах и мокром асфальте. В загородном районе «Новой Боровой» как всегда спокойно, носятся дети, лают собаки, хозяева все как один убирают за теми и другими. Лишь ситуация с катанием котика по земле ребёнком меня угнетает, но вроде разобрались, ничто так не бодрит родителей, чем общественная порка. А выбора нет, кроме публичного порицания, закон о защите животных так не работает.

Так вот, сколько бы создатели атмосферы жилого квартала не сопротивлялись, а общественное мнение купивших квадратные метры — важнее. Теперь на районе будет шаурмячная, кто-то писал про новую пивную разливайку, а там и до кальянов рукой подать. Всё как у людей, теперь заживут!

Поесть в НБ особо негде: или отстоять очередь в «Темпо», или за азиатчиной в «Нудлс», или дома.

Недавно на Небесной, 10 открыли «Безупречную Чебуречную», как та, что мы тестили на фудкорте в ТРЦ «Палаццо». В этой добавили большие чебуреки, шаурму и популярные рецепты плова.

1. «Чебуречная»

1. Заказ собрали через 15 минут, взяли с собой на природу. Большой чебурек с бараниной и зеленью стоит 7,90byn, тесто тонкое, хрустящее, внутри честно фарша и грамм 50 сока. Назвал бы его бараний бульон, настолько он жирный. Чебурек — топ, помните первое правило — ешь на вытянутых руках.

Для теста с мясом вполне честно, припоминаю обзор на все чебуреки Минска от 2 до адских 38р.

2. Шурпа за 6,90byn на крепком жирном бульоне с разваренной бараниной, картошкой, луком и морковкой, а где помидоры? Отлично за эти деньги, а после пятницы, как заново родитесь.

2. «Просто Кофе»

С 07:30 свежая кофейня на Авиационной, 19, где каждый раз наблюдаю очереди из семейных. Приятный капучино варят по 4byn на 100% арабике или смеси, лучше арабика, американо люто перегревают. Выпечка простая, советую творожное заварное кольцо в сахарной корочке за 6,20byn.

3. «Шаурма»

Судя по степени готовности, она уже работает, отличный повод затестить первыми. Захантите её на улице Авиационной, 43, там же и территория всего из свинины. Если сами боитесь, ждите обзора.

4. «Пятачок»

В районе Центрального парка у вас территория фермерского, уже нехрюкающего пятачка. Покупал у них под пиво колбаски по 14,50byn за 250г, копчёные рёбра на гороховый суп и нежную корейку по-уладарски а-ля хамон за 15,90byn. Цены плюс-минус комаровские, только ехать не нужно.

Добротная свинина из Барановичей, выбор хороший, сами солят, коптят и вялят.

Пока вы это читаете, я варю на тест их лепки бейби хинкали по 9,70byn за килограмм.

ВЫВОД: выбор, куда отнести деньги за то, чтобы покормили, стал больше с прошлого обзора, ЖК «Пирс» есть чему поучиться. Но густонаселённому району сильно не хватает простых семейных кафе с вменяемыми ценами и хотя бы одного коктейльного бара. А чего вам не хватает?