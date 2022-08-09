Ведро лапши в перечном соусе за 15byn и салат из свиной головы. Рискуем в новой китайке «Мисабэль»

Перестал считать китайские харчевни после двенадцатой с начала 2022 года, загадка — для кого. Помните прикольное кафе «Пудинг» с интересными заварками? Так вот, вместо него тоже китайский ресторан — это вторая загадка. Всё что ни откроют у них — ресторан с пластиковыми скатертями, табуретками и ремонтом на скорую руку. Из последнего «Ази-пати Плюс» с большими обедами за 15byn. Ладно, возьмёмся за ресторан «Мисабэль» на проспекте Дзержинского, 131.

Грешным делом подумал, что китайцы забрали прекрасный музей «Котовасия», в который я настойчиво рекомендую сходить, обзор почитаете позже. Удивительное место с котиками.

Акцент на «сам готовь на гриле в столе». Жара, поэтому нет желания потеть над плитой. Берём три лапши, салат и битые огурцы. В день открытия нас угостили водорослями и креветочными чипсами.

После цен в китайских ресторанах в наших уже не так и дорого. Жареные креветки 32byn за 220г, бараньи яйца — 18byn за две штуки (шучу про штуки), кто вообще ест утиные кишки? Бррр!

К китайцам за атмосферой не ходят, её тут тупо нет, карты тоже пока не принимают, берите нал.

ТЕСТ

Невероятно вкусная рисовая лапша с соусом и мясной пеной за 11byn оказалась не самодельной, а из пачки. Целая пиала тупо пресных макарон с зелёным горошком. За биотопливо в чеке 15byn.

Вообще не понимаю их ценообразования! В вегетарианских блюдах лук по 15byn, кинза 16byn, вегетарианская утиная кровь 18byn, вешенки по 15byn за 150г. Что вообще происходит?!

Вторая оказалась в масляном соусе типа бульон из разных перцев с измельчённым мясом и древесными грибами. За 15byn прям супер вкусно, сытно и не остро. Можно на двоих в стол брать.

Звучит страшно, но оказалось годно. Непонятные ошмётки варёного мяса, возможно свиная голова, но точно не уши, с сельдереем, кинзой и каким-то ярким соусом. Просят за закуску 17byn.

Ядрёные битые огурцы за 13byn, похоже на правду, 300г. Чудесно залетали под лапшу, вот только никто не предупредил, что чеснока там грамм сто точно. Берите смело к лапше.

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: странная китайская история для местных, второй раз я бы не поехал, т.к. в центре есть места поинтереснее, повкуснее и дешевле. Для экспириенса можно разок сгонять.

Оценка кафе «Мисабэль»: 6 кокобаев