Арт-галерея «Котовасия», где кроме мяукающих котиков более 7000 экземпляров котов со всего мира

Сегодня утром побывали в крайне необычном месте, которое точно оценят как дети, так и вы. Галерея искусств «Котовасия» – это самый большой частный музей, в экспозиции которого только котики. Так же они помогают бездомным животным, несколько пушистиков живут у них в своей комнате и по собственному желанию выходят поиграться. Яша например, любит залазить на плечо и там спать.

Владелец со своей женой собрали уникальную коллекцию котов со всех стран, я слегка приоткрою завесу в фотоотчёте, но это надо видеть своими глазами. Вход – 7 рублей с человека, а все деньги идут на помощь попавшим в беду котикам – благородно!

Японская книжка с татуировками котиков, за шторкой котики восемнадцать плюс для взрослых, уникальные котики, вырезанные из бивня мамонта, кошачий фарфоровый оркестр из Китая. Увлекательная экскурсия в кошачий мир вам гарантирована.