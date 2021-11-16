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Арт-галерея «Котовасия», где кроме мяукающих котиков более 7000 экземпляров котов со всего мира

отКокобай
16 ноября, 2021
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Сегодня утром побывали в крайне необычном месте, которое точно оценят как дети, так и вы. Галерея искусств «Котовасия» – это самый большой частный музей, в экспозиции которого только котики. Так же они помогают бездомным животным, несколько пушистиков живут у них в своей комнате и по собственному желанию выходят поиграться. Яша например, любит залазить на плечо и там спать.

Владелец со своей женой собрали уникальную коллекцию котов со всех стран, я слегка приоткрою завесу в фотоотчёте, но это надо видеть своими глазами. Вход – 7 рублей с человека, а все деньги идут на помощь попавшим в беду котикам – благородно!

Японская книжка с татуировками котиков, за шторкой котики восемнадцать плюс для взрослых, уникальные котики, вырезанные из бивня мамонта, кошачий фарфоровый оркестр из Китая. Увлекательная экскурсия в кошачий мир вам гарантирована.

Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 131

Телефон: +375(29) 676-51-66

Время работы: 09:00 – 19:00

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Алиса
Алиса
6 часов назад

А я там была)

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