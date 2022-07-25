Сытный обед из двух блюд за 15byn в новом китайском кафе «Ази-Пати Плюс». Хрустящая свинина — топ!

С начала года это десятое заведение, открытое китайцами для китайцев. Такое ощущение, что Си Цзиньпин дал приказ глубоко познакомить белорусов со своей кухней. Не так давно открылась вкусная бабл чайная «Чай», а с ней и «Твой Чай», «Личи» и секретное пивное «Китайское барбекю» — вот обзор. Чуть позже ресторан «Мисс Ли», где варят хого и жарят барбекю прямо на столе. Сегодня на столе — второе кафе «Азия Пати» с приставкой Плюс, я бы добавил сайз после их порций.

Купили они бывшее кафе «Чехов» Пронина через дорогу от «Раковского Бровара». Как обычно это бывает с китайскими рестораторами, никакого глобального ремонта. Ставят большие столы, накрывают пластиковыми скатертями, чуть в декор тематических предметов китайского быта и кота с качающей лапкой. По атмосфере вообще не загоняются, они приходят вкусно есть.

Кроме еды можно прикупить китайскую церемониальную посуду по цене салона «Сквирел».

ОБЕД, ОБЕД

На выбор четыре сета горячее плюс пиала супа с яйцом и чай от 12 до 15byn. Впервые вижу, чтобы у китайцев были суши, 100% риск, всё как я люблю. Несите всё: и чай жасминовый, и коктейли.

Обожаю пить чай из маленьких пиал. По коктейлям, как в старые добрые времена ночных клубов.

А ВОТ И ЛАПША

Самодельная, с говяжьим фаршем и наструганным огурцом. Такая порция на двоих сойдёт, вкусно.

Острый цыплёнок гунбао в огурцах, морковке, арахисе и сушёном перце. Идёт с пирамидой из риса. Готовят это блюдо по-разному, от провинции к провинции. В балансе, но соуса мало.

О небо! Ломтики свинины в воздушной хрустящей панировке в море из липкого кисло-сладкого соуса с консервированными ананасами и красным сладким перцем. Конечно же, с отварным рисом. Лучшее, что могла дать природа Китая в Беларуси сегодня. Вкуснейшие 9 кокобаев!

Хз зачем заказал сразу две тарелки китайских суси: креветка с творожным сыром в рисовой бумаге — две штуки, два темари — круглые суши-колобки с начинкой, два нигири и роллы с креветкой. Полный гарнир идёт бесплатно. Короче, рис сварили неправильно, не заправили его, он сухой и пресный, как гарнир к свинине. Как картона пожевал, на фото в меню совсем другие, страдал за вас.

Сейчас сконцентрируйте внимание на этом тюбике с японским хреном, если любите острое, то заказывайте прямо сейчас. Зелёная паста одновременно адски печёт язык, но при всём этом слегка сладковатая. Не бегая по городу, можно заказать на Емолл.бай всего-то за 4,35byn.

Тезисами и по делу: вкусно, но не на каждый день точно, а если надоели котлеты, то потестить стоит. И не забываем, что рядом с «Даной» есть «Панда Экспресс», где за любую тарелку сколько хочешь еды платишь 15byn. Надеюсь цену сильно не подняли. У меня всё, удачной охоты!

Оценка обеда «Ази-пати Плюс»: 7 кокобаев