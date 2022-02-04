Заведения

За 15р сколько хочешь еды, но чтобы поместилась в тарелку. Новое бистро «Панда Экспресс»

Кокобай
1 день назад
24
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0Очки

Как у нас часто бывает, название бесстыдно скопировали у известной мега крупной сети ресторанов быстрого питания, где за основу взяты простые рецепты американской и китайской кухни. У них около 2000 ресторанов по всему миру, и, если не ошибаюсь, есть пару в Москве. Белорусская панда забилась в здание бывшей пивной у остановки общественного транспорта, не доходя до центрального входа в «Дана Молл». С порога предчувствую великий риск.

Через окна напоминает столовую с кольцевыми лампами для Тик Тока. Оказалось, это просто лампы освещения, ну ладно. А внутри действительно китайская столовая типа бистро.

Вместо линии раздачи — буфет со сковородками еды, для меня не секрет, китайцы готовят её на месте. Смотрим цены, выбираем, а после её прячут в микроволновку. За 6 минут заказ готов.

ЧТО В МЕНЮ

Сегодня китайцы наготовили пирожков, нажарили пельменей, курица с острым перцем, пряная говядина, распушенная свинина, лапша самодельная, рис, салаты из свиных ушей. Супов нет.

ФИШКИ: любое блюдо можно протестить на съедобность до заказа. А за 15р собрать еды из разных воков столько, сколько поместится на тарелку, только давайте без Пизанских башен, мы же цивилизованные люди. За 3,5р из автомата анлим газировки.

Весь заказ выглядит как очередной фестиваль еды, а на деле весьма годные китайские харчи. Обязательно берите мягкую говядину в пряном соусе, жареную самодельную лапшу, пельмени и курицу, жаренную насухую с перцем. Свиной бочок, только если любите вареное сало.

Тезисами и по делу: с голодухи, да за 15р, тарелка еды ушла, как в сухую землю, а вот специально бы не поехал, смущает разогревание в микроволновке, как-то без души. Мой топ по китайским рецептам: «Тан Чао» на Октябрьской, «Юшан», «Бамбук», самоварня «Азия Пати».

Оценка бистро «Панда Экспресс»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 130

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 11:00 — 22:00

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Александр
Александр
1 день назад

а что такое Мясноеб?

40
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
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Может какое выражение, не знаю

1
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Яна Кароль
Яна Кароль
18 часов назад
Ответить на  Александр

Мясноёб? Угаррр

0
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Максим
Максим
1 день назад
Ответить на  Александр

Думаю это Мясное 6 . А вот просто позиции 1 и 1.5 интересные. Ну хоть название с ценой совпалает

0
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Максим

Наверное позиции)))

0
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Юрий
Юрий
1 день назад

До панды там была не пивная, а классный паб, с хорошей кухней и пивом.

3
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Юрий

Постоянно ходил туда, пиво было отменное!

0
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Яна Кароль
Яна Кароль
18 часов назад
Ответить на  Юрий

UNITED PUB если быть точным)

1
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Яна Кароль

Да, он самы! Отличный паб был кстати!

Последний раз редактировал 8 часов назад пользователем Джекки не Чан
0
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ИГНАТ
ИГНАТ
9 часов назад

И это месиво рвотное едой зовется…Только свинных ногтей не хватает

2
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  ИГНАТ

Свиных ушей может ты хотел сказать?

0
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Александр
Александр
14 часов назад

Когда то было в Москве сеть таких кафешек под названием Обжора.

1
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Александр

А что сейчас с ними стало?

0
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Яна Кароль
Яна Кароль
18 часов назад

Щедро…

1
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Яна Кароль

Мне кажется, что через месяц эту анлим тарелку за 15 рублей уберут!

0
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Еожик
Еожик
1 день назад

А где еда??

1
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Еожик

А что вы понимаете под едой?

0
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Яна Кароль
Яна Кароль
18 часов назад
Ответить на  Еожик

А на фото вам мало еды?)))

0
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Еожик
Еожик
7 часов назад
Ответить на  Яна Кароль

Я ее не вижу ,это не еда а хреь полная .. у китайцев готовят при тебе…

0
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад

Выглядит все очень аппетитно! За анлим напитки как в Бургер Кинг — респект!

Последний раз редактировал 8 часов назад пользователем Джекки не Чан
0
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Сладкай пирожуль
Сладкай пирожуль
23 часов назад

Так это и есть проект юшан, их инста много лет молчала, а сейчас активно в сториз показывают панду

0
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Сладкай пирожуль

Возродился ушан! Хоть название теперь адекватное стало)

0
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Яна Кароль
Яна Кароль
18 часов назад
Ответить на  Сладкай пирожуль

Видимо одумались и начинают развиваться, потенциал есть

1
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
8 часов назад
Ответить на  Яна Кароль

Выбрали правильный вектор направления

0
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