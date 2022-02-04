За 15р сколько хочешь еды, но чтобы поместилась в тарелку. Новое бистро «Панда Экспресс»

Как у нас часто бывает, название бесстыдно скопировали у известной мега крупной сети ресторанов быстрого питания, где за основу взяты простые рецепты американской и китайской кухни. У них около 2000 ресторанов по всему миру, и, если не ошибаюсь, есть пару в Москве. Белорусская панда забилась в здание бывшей пивной у остановки общественного транспорта, не доходя до центрального входа в «Дана Молл». С порога предчувствую великий риск.

Через окна напоминает столовую с кольцевыми лампами для Тик Тока. Оказалось, это просто лампы освещения, ну ладно. А внутри действительно китайская столовая типа бистро.

Вместо линии раздачи — буфет со сковородками еды, для меня не секрет, китайцы готовят её на месте. Смотрим цены, выбираем, а после её прячут в микроволновку. За 6 минут заказ готов.

ЧТО В МЕНЮ

Сегодня китайцы наготовили пирожков, нажарили пельменей, курица с острым перцем, пряная говядина, распушенная свинина, лапша самодельная, рис, салаты из свиных ушей. Супов нет.

ФИШКИ: любое блюдо можно протестить на съедобность до заказа. А за 15р собрать еды из разных воков столько, сколько поместится на тарелку, только давайте без Пизанских башен, мы же цивилизованные люди. За 3,5р из автомата анлим газировки.

Весь заказ выглядит как очередной фестиваль еды, а на деле весьма годные китайские харчи. Обязательно берите мягкую говядину в пряном соусе, жареную самодельную лапшу, пельмени и курицу, жаренную насухую с перцем. Свиной бочок, только если любите вареное сало.

Тезисами и по делу: с голодухи, да за 15р, тарелка еды ушла, как в сухую землю, а вот специально бы не поехал, смущает разогревание в микроволновке, как-то без души. Мой топ по китайским рецептам: «Тан Чао» на Октябрьской, «Юшан», «Бамбук», самоварня «Азия Пати».

Оценка бистро «Панда Экспресс»: 7 кокобаев