За 15р сколько хочешь еды, но чтобы поместилась в тарелку. Новое бистро «Панда Экспресс»

Как у нас часто бывает, название бесстыдно скопировали у известной мега крупной сети ресторанов быстрого питания, где за основу взяты простые рецепты американской и китайской кухни. У них около 2000 ресторанов по всему миру, и, если не ошибаюсь, есть пару в Москве. Белорусская панда забилась в здание бывшей пивной у остановки общественного транспорта, не доходя до центрального входа в «Дана Молл». С порога предчувствую великий риск.
Через окна напоминает столовую с кольцевыми лампами для Тик Тока. Оказалось, это просто лампы освещения, ну ладно. А внутри действительно китайская столовая типа бистро.
Вместо линии раздачи — буфет со сковородками еды, для меня не секрет, китайцы готовят её на месте. Смотрим цены, выбираем, а после её прячут в микроволновку. За 6 минут заказ готов.
ЧТО В МЕНЮ
Сегодня китайцы наготовили пирожков, нажарили пельменей, курица с острым перцем, пряная говядина, распушенная свинина, лапша самодельная, рис, салаты из свиных ушей. Супов нет.
ФИШКИ: любое блюдо можно протестить на съедобность до заказа. А за 15р собрать еды из разных воков столько, сколько поместится на тарелку, только давайте без Пизанских башен, мы же цивилизованные люди. За 3,5р из автомата анлим газировки.
Весь заказ выглядит как очередной фестиваль еды, а на деле весьма годные китайские харчи. Обязательно берите мягкую говядину в пряном соусе, жареную самодельную лапшу, пельмени и курицу, жаренную насухую с перцем. Свиной бочок, только если любите вареное сало.
Тезисами и по делу: с голодухи, да за 15р, тарелка еды ушла, как в сухую землю, а вот специально бы не поехал, смущает разогревание в микроволновке, как-то без души. Мой топ по китайским рецептам: «Тан Чао» на Октябрьской, «Юшан», «Бамбук», самоварня «Азия Пати».
Оценка бистро «Панда Экспресс»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 130
Телефон: +375(00) 000-00-00
Время работы: 11:00 — 22:00
а что такое Мясноеб?
Может какое выражение, не знаю
Мясноёб? Угаррр
Думаю это Мясное 6 . А вот просто позиции 1 и 1.5 интересные. Ну хоть название с ценой совпалает
Наверное позиции)))
До панды там была не пивная, а классный паб, с хорошей кухней и пивом.
Постоянно ходил туда, пиво было отменное!
UNITED PUB если быть точным)
Да, он самы! Отличный паб был кстати!
И это месиво рвотное едой зовется…Только свинных ногтей не хватает
Свиных ушей может ты хотел сказать?
Когда то было в Москве сеть таких кафешек под названием Обжора.
А что сейчас с ними стало?
Щедро…
Мне кажется, что через месяц эту анлим тарелку за 15 рублей уберут!
А где еда??
А что вы понимаете под едой?
А на фото вам мало еды?)))
Я ее не вижу ,это не еда а хреь полная .. у китайцев готовят при тебе…
Выглядит все очень аппетитно! За анлим напитки как в Бургер Кинг — респект!
Так это и есть проект юшан, их инста много лет молчала, а сейчас активно в сториз показывают панду
Возродился ушан! Хоть название теперь адекватное стало)
Видимо одумались и начинают развиваться, потенциал есть
Выбрали правильный вектор направления