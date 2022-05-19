На проспекте Независимости открыли «Пончик» с лютой вывеской и шаурму по-стамбульски «Истанбул»

Ресторанная лихорадка продолжается, до конца июня откроют двери примерно семь заведений с минимальным входом от 100 000$. Знаю про винный ресторан «Марбл» на площади Свободы, с противоположной стороны — итальянский ресторан. По горочке на Герцена двухэтажный серьёзный паб «Патрик». Сложная морская кухня «Фло» от Вячеславовича «Умами». Вместо израильского техно-бистро «Изи» от «Голден проджект» — кафе «Моджо», чуть дальше «Астория» что-то там.

Последняя эталонная пончиковая была обнаружена на Куйбышева, где кондитерских дел умелец творит чудеса с тестом, глазурью и белковым кремом — советую затестить «БонПон».

1. Пончиковая «Пончик»

Опять покажусь душнилой, но вывеска у них вырви глаз! Не представляю, как таких размеров, да ещё и в кислотном цвете могли согласовать прямо на проспекте. Выдыхаю, это всё старость.

Свои пончики жарят в уникальной гигантской фритюрнице без контакта человека. Готовое тесто помещают в специальный лоток, дальше он поднимается и попадает прямо в кипящее масло. Через пару минут достают, теперь дело за впрыскиванием начинки и покрытием разноцветной глазурью.

У них классический берлинер — Берлинский пончик без дырки на дрожжевом тесте с начинкой.

Бывают 2 типов: внутри с джемом или кремом, вкусы разные, цена вопроса по 3byn. Пончики у них красивые и даже вкусные, не зря приехали на остатки былой роскоши. Осталось поработать над брендингом коробок и пакетов. Идеальная пара стаканчику американо, крепкие 7 кокобаев!

Понравился клубничный с джемом и манговый с кремом, остальные два отправил на тест другу.

Адрес: пр. Независимости, 19 Режим: 08:00 — 22:00

2. Кебабная «Истанбул Донер»

Ориентир — ГУМ, вместо «Донер Кинг». В помещении изобразили кафе с посадкой, от вертела идёт такой жар, что спиной чувствуешь, как жарится курица. В меню шаурма, бутерброды и коробки.

На вертеле большая шишка с курицей и тонюсенькая с говядиной. Берём среднюю с говядиной, две маленькие с курицей, и непонятно зачем, багет-кебаб. И этим нужно поработать с брендингом.

Пизанская башня по-истанбульски с говядиной за 10,90byn скручена плотно в тонкую трубку, лаваш буквально натянули на капусту с солёными огурчиками и мясом. После четырёх укусов, как и полагалось, шаурма дала трещину, по рукам брызнул сок. Сок? Это когда все соусы смешались с мясным соком. Собрана достойно, лаваша могло быть меньше, как и соли, но зато сытно. Без изюминки, но достойный продукт на 7 кокобаев. Ещё ближайшая годная шаурма в кафе «Карман».

Шаурма знатно течёт, слишком много соуса. Говоря слэнгово, на молодёжном, дно у неё пробило.

Багет с курицей за 8,90byn по начинке как и шаурма. Такие рецепты для любителей сэндвичей.

Адрес: пр. Независимости, 19 Режим: 10:00 — 23:00

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