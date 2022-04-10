Где отведать американских донатов разных цветов радуги с начинкой. Тестим «БонПон»

Сразу к телу: не кафе, а фабрика пончиков формально находится на улице Куйбышева, по пути в «Песочницу». В этом районе вечная проблема с парковкой, что по будням, и такая же картина по выходным дням. Выбор невелик, или кого-то нагло подпереть, или высадиться из такси. Фабрика «БонПон» — это небольшое помещение на территории завода, где весёлый дядя за 3byn опускает с утра готовые пончики в разноцветную глазурь и посыпает хрустящим драже.

Пропускаем раздел «Атмосфера» и сразу переходим к пончикам. Запоминайте режим работы, листик А4 обещает натуральный состав, за 3byn донат в глазури, за 3,50byn ещё и с кремом.

ПО ПОНЧИКАМ

Пончики выпекли заранее, осталось только покрыть их глазурью. От заказа до расчёта (берите наличку) ушло минут восемь, не больше. А за шесть пончиков я отдал 19,50byn — огнище!

Ещё с подгузников готовлю смену молодых фудхантеров, ребёнка не обманешь. Понравилось!

Те, что разрисованы в сеточку — внутри с кремом, кусь, и белая взбитая пена заполняет рот. Какое-то нереально воздушное, тонкое, нежирное тесто. А кремовая начинка оказалась белковой, как в трубочках из детства. Так вкусно, что чуть не заплакал. Точно не диетические, аккуратно.

Если смогут повторить, то начинистые пончики по 3,50byn на грани 9 кокобаев. По глазури советую лимонную, голубику и малину, и обязательно с кремом, толстеть, так толстеть.

ДОСТАВКА. Можно заказать со вторника по воскресенье, привоз на дом стоит плюс 5byn.

Рядом была классная пончиковая, но энтузиазма хватило на пару месяцев, прискорбно.

Тезисами и по делу: определённо, теперь это мой топ по пончикам. Конечно, каждый день есть не будешь, а вот взять к чаю в родительский дом или на девушкам на сюрприз — люто рекомендую!

Оценка фабрики «Пончики»: 8 кокобаев