Как поживают заведения Бреста. Специально съездили в их «Блум», чтобы сравнить с нашим

Маловероятно, что брестские рестораторы вдохновились идеей уже не ресторана, а бизнес-клуба для друзей «Блум Итери» в «Ривьера Плазе», но проверить всё-таки стоит. Брест — мой второй любимый город после по-европейски уютного Гродно, где на пешеходной улице чувствуешь себя не как в Беларуси. Обязательно к посещению, а наводку, где дают вкусные завтраки, испить кофе и добротно поужинать, почитайте после контрольного ресторану «Блум.Брест»

В Бресте бываю редко, поэтому утратил связь с реальностью, нового открывается мало, как правило, ничего увлекательного. Всегда советую проверенную классику: по еде «Венеция», «Жюль Верн», «Дом Фани», «Таймс». Кафе «У озера» с хорошим видом, на бургеры в «Momoo», за коктейлями в атмосферный бар «Роб Рой». Хорошая узбекская кухня готовилась в пловной «Ташкент», а в прошлую пятницу и одесская кухня в «Одесса-мама», вот её нужно ещё тестить.

Относительно новый «Блум» находится на набережной Мухавца, первый этаж жилого дома по соседству с кофейней «Параграф». На входе создали здоровенную прикрытую террасу.

АТМОСФЕРА

Оголённые стены из кирпича декорированы жуками, живые джунгли по периметру и большие окна во двор. Перед баром выкатили тележку с джелато, атмосфера классная, определённо нравится формат. В зале трапезничают красивые люди, быстро нашёл место, чтобы уединиться с едой.

ЧТО ГОТОВЯТ

1. Цены ниже столичных. На столе быстро появился сет за 14byn из двух хумусов с овощами, хлебом и чипсами из пачки. Нежный, чутка жидкий, но вкусно. Шикарно для старта под вино!

Велком дринк бокал воды — бесплатно, две дольки лимона в чеке 2byn. Приемлемо.

2. За 19byn карпаччо из говядины с грецким орехом и спрятанным грибным кремом. Мясо комнатной температуры, на зубах не скрипит, вот только каперсы обмякли. Достойно Бреста!

3. Пицца с пармой за 21byn на тонком хрустящем тесте. Идея промазать основу крем чизом терпит фиаско, по вкусу, как большой сухой бутерброд. Не читал состав, поэтому пришлось страдать.

В пиццу они могут, только выбирайте классику без этих авторских творожных извращений.

4. Суп Том Ям с креветками за 18byn подаётся с рисом. По ощущениям что-то среднее между ухой из карася и грибной похлёбкой бабули, без баланса, тайских пряностей не чувствуется. Промах!

5. За 21byn паста в сливочном соусе с мидиями, креветками, и зачем тут брокколи? Углеводисто.

6. Мягкий меренговый рулет на любителя белка. В меню стоит 7byn, в чеке уже 7,50byn, вопросов не имею. А мода небрежно брызгать соусами на тарелку должна быть полностью искоренена!

ПО БУЛКАМ

Пекарня «Будешь булочку?» удивила арахисовым эклером и сладкими ушками — рекомендую!

Тезисами и по делу: получилось модно, видно, что стараются играть в хорошую еду, и людей много — это добрый знак. Конечно, не наш лухари «Блум Итери», поэтому всегда есть, куда стремиться. Могу рекомендовать к тесту, чую, терраса будет пользоваться активным спросом.

Оценка ресторана «Блум»: 7 кокобаев