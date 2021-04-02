Попытались найти лучшее заведение в Гродно. Мы сделали всё, что могли

Именно эту фразу произнес вежливый официант суши-бара, который местные называют «Хотэй», а не хотей или хохотей, хотя, кто знает. Про подарок городу – крутейщий торговый центр «Тринити» – я рассказывал в прошлом обзоре, а сейчас хочу показать уровень местных заведений, пускай и не всех. Чистый рандом, жертв выбирал по советам читателей, а их было пипец как много.

Гродно двумя словами – старый и красивый. Но только в центре, сунешься чуть дальше на окраину – и всё то же самое, как и в Минске. Поэтому такие вылазки не рекомендую, сейчас я всё объясню в картинках.

Прибыли мы к 10 дня, а значит пришло время завтрака. Вы много чего советовали, но все сошлись во мнении, что первым делом нам стоит нанести визит в кафе «Справа», не путать слева.

«СПРАВА» | ул. Мостовая, 31

Уютное помещение вдоль пешеходной улицы. Из необычного – вменяемые цены на качественный кофе и свекольный латте за 4р. Позавтракать стоит значительно дешевле, чем в Минске. Самодельный круассан с красной рыбой и слегка холодной начинкой – 9р. Чуть не забыл, бесплатная вода на каждом столике.

Английский, но не Английский, завтрак + чёрный кофе за всё 12р. Меньше 5 баксов за биотопливо. Годно!

За эти деньги всё вкусно. Достойная история и, судя по количеству гостей, явно в почёте у населения.

Оценка: 7 кокобаев

Дальше мы двинули в самый центр, где раза три нам пытались подарить книгу про Бога ребята, побритые наголо. Такое ощущение, что в городе время остановилось, а шаурма ещё не настолько модная.

«ДЖЕЗВА» | ул. Советская, 5

Вот такого формата заведений не хватает столице. Маленькая кофейня в голых стенах старого дома. Фишка – кофе на песке от 6р за пряный до 8р с хоп хэй лала лэй шотом коньяка. Ну, и всякие домашние десерты, вино и бейглы. Настоятельно рекомендую к тесту взрывающий рецепторы кофе с пятью видами специй.

Не знаю почему, но атмосфера напоминает опиумную или знаменитые амстердамские кофешопы.

Оценка: 8 кокобаев

«ХОТЕЙ» | ул. Элизы Ожешко, 1

Чтобы войти, нужно поклониться, настолько маленькая дверь. Как нора у кролика из Винни-Пуха. Гродненцы утверждают, что это самое популярное место про суши и пиццу. Стало интересно – и вот мы тут.

Открыл заламинированное меню, напоминающее архивы 2015 года. Однако, цены на суши-роллы как в лучших сушарнях Минска. Банальный лососевый сет в теории весом 665г стоит 50р. Смешно и неудобно.

Первым вынесли том ям с мориками за 9,90р, который по вкусу больше напоминает уху с растворённой в ней пастой том ям. Её не пожалели, поэтому бульон маслянистый. Каффир лайма, лемонграсс и корня галангал не кладут, а зелень забыли. Этакая хорошая рыбная похлёбка со скидкой на Гродно.

Суши. Ролл с лососем Сакура – 15,50р, ролл с креветкой в кляре – 14,99р. Гарнир – бесплатно, но, судя по ценам, он уже включён в стоимость всего. Скручены неуверенно, рис переварен, лосось бледный. Суши на вкус как каша с рыбой. За эти деньги я бы не повторил! Как говорится, они сделали всё, что могли.

Оценка: 6 кокобаев

А на следующий день электронным голубем мне пришло письмо от некого Сергея, работающего поваром. Который не захотел поделиться информацией, где же он так наработал. Понял и простил, бывает и такое.

Последним пристрелили «Барашка» на первом этаже местного апарт-отеля «Семашко». Внезапная встреча, сам шеф Виктор Титов помогает им с кухней. Барсук в гнезде по самые колокольчики, ничего не поделаешь.

«БАРАШКА» | ул. Калючинская, 23

В кафе атмосферно, под потолком зачем-то развесили гирлянды. Чтобы как в Ролс-Ройсе? Благо обошлось без звериных шкур на полу и кальянов. Первым делом глянул обеденное меню и ощутил себя в Минске. За три блюда без воды – минимум 17р. Открыл основное – и дальше всё как в тумане, а потом чек на 180р.

Тестили мы много чего, и в целом не обломно. Рекомендую: сочный кебаб из барашка за 17р и с детский кулак хинкали – 7,50р за три штуки. Тартар из говядины за 17р, как там, куда нельзя в Лебяжьем. Удивительно, но за баром знают, что делают: пышный кловер клаб на джине за 12р как в лучших коктейльных домах столицы.

Брокколи в состоянии эрекции под пармезаном по цене хинкали – 7,50р. Какой-то сюр, но вкусно.

Пожалуй, им нужно запретить называть пирожок с сыром хачапури по-аджарски, не браться за ризотто с мориками, напоминающее у них суп, за 27р. И научиться готовить морковный торт, чтобы он не выглядел как кисель в столовой. Наверное, одно из интересных по еде заведений Гродно, но нужно работать!

Оценка: 7 кокобаев

ВЫВОД: если Минск отстаёт от Москвы по развитию общепита и культуры питания лет так на пять. То настолько же области отстают от Минска, но при этом сохраняя колорит. Съездить надо!