Шалом! Завтра в Бресте открывается городское кафе одесской и еврейской кухни «Одесса-мама»

Старт запланирован в эту пятницу, 13 мая, с 18:00, последующие дни с 11:00, предвещаю затяжные очереди. Первое кафе «Одесса-мама» откроется в Бресте на пешеходной улице Советская, 110/1. А дальше запланирован славный город Гродно на улице Большая Троицкая, 51 и Минск, но чуть позже. Автором проекта выступает известный в широких и узких кругах ресторатор – Алексей Садовой, таки его могли вы слышать по гостеприимной сети «Хинкален».

Формат понятный – это городское кафе с нормальной едой на каждый день. На мой взгляд, цены сделаны так, чтобы каждый гость чувствовал себя уютно. В меню вы найдёте бутерброды с печенью трески и яйцом за 14byn, макароны по-флотски, форшмак за 12byn, супы и морепродукты.

Ну и куда без настоек по 2,50byn и домашнего вина по 5byn за 150мл, но в жару лучше морс.

Покажите друзьям в Бресте, а мой обзор ждите с первыми лучами солнца, на 5-ый день с востока.