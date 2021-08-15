В Маяк Минск открыли очень мимишную кофейню «Кафе Пион». Вангую много фото в Инстаграм

Ещё одна кофейня, каких каждую неделю открывается по Минску, за исключением одного но. Интерьер больно нежный, я бы назвал девичий. Пёстрая мебель, пол под мрамор, неоновая подсветка потолка, как в квартирах на сутки. И хоть красивые, но всё же пластмассовые цветы. В заведении, долго не думая, «Кафе Пион» варят кофе, а на витрине самодельные десерты. Интересно, какой внутри фондан за 7р.

Если он уже лежит на витрине, значит внутри будет сухим, сколько не держи его в микроволновке. Так, к слову, фондан как в ресторане можно запечь дома всего за 20 минут, а одна штучка выйдет ценою в рубль. Совсем недавно я показывал рецепт такого фондана ручками Милены. Всячески рекомендую попробовать.

С интерьером всё понятно, такое мими для много фоточек в Инстаграм. И если бы не полукругом левая от бара стеклянная стенка с дверью, ведущей в общее помещение с туалетом, то было бы атмосферней. Ну, как получилось.

Владельцы явно вдохновились или тупо передрали идею салона красоты те же «Пионы» на улице Червякова, 3.

КОФЕ И ДЕСЕРТЫ

Маленький капучино стоит 4р, варят хорошо, по классике. Я бы назвал его стандартным. Заваривают девять видов чаёв от 4р за чайник, в такую погоду советую успокаивающий ромашковый. Взбивают милкшейки по 5р и холодные беспонтовые напитки на сиропах по 6р. Эх, им бы вина сюда по бокалам, можно даже без сырных тарелок.

А ещё они называют себя кондитерская. Все десерты самодельные с лёгким уклоном в ближнюю Азию. А не как многие любят халтурить на заморозке. Цены начинаются от 3,5р за макарон в ладошку, и до 8р за фирменный рисовый пудинг. Итого, средний чек кофе плюс десерт – около 11р. Десерты выглядят обычно, как дома. Не старались.

Рекомендовать могу только их вкуснейший рисовый, сильно сладкий пудинг с цветочками.

Тезисами и по делу: просто ещё одна кофейня в жилом районе с удобным режимом с 9 утра. Им бы ввести какие-то не попсовые завтраки или сэндвичи с мясом, чтобы конкурировать с бистро «о Да» за утреннего гостя. Я всё!

Оценка кофейни «Кафе Пион»: 7 кокобаев