Проверяем, почему все так хвалят загородный фермерский комплекс «Акварель» под Минском

Находится он в 60 километрах от столицы по хорошей дороге. Помните, в прошлом обзоре на заведения Марьиной Горки я рассказывал про свой козырь? Момент настал – не без шума вошли в комплекс «Акварель», или крестьянское хозяйство Юницкого. Про этого товарища погуглите, крайне сомнительная история. Я же протестирую ресторан «Порто» (бывший «Ферма ») на территории комплекса в 168 гектаров.

Первое, что крепко напрягло – платный вход в ресторан, с нас взяли по 10р, потому что пятница на дворе. Может охрана не так поняла, но пришлось тратить деньги, его аргументы – собаки в клетках. Оплата через магазин, где продают домашние закатки, травяные чаи, пчелиный мёд, свои сыры и прочий результат труда фермеров.

ЧТО ЕСТЬ?

Комплекс мега большой: озёра с рыбалкой, бани, плавучая баня, SPA, 30 беседок, контактные зоопарки, детские площадки, дома проживания, макеты струнного транспорта, верёвочный городок. Мы идём в ресторан.

Прямо у входа предлагают выловить осетра из озера и оплатить по цене карпа. Может, у них карп по цене осетра.

Сразу за КПП находится ресторан «Порто ». Внезапно приятная атмосфера, летняя терраса с видом на фонтан. Ура! Кальян! Уже всё нравится, но за еду волнуюсь. Вижу газовый гриль, тандыр, смокер, будущую дровяную печь.

Внезапно, откуда не возьмись, выходит Денис Исаев, оказывается он тут шеф-повар. Его вы можете помнить по ресторану «Поль ». Барсук точно в гнезде, хоть ты усы клей. Денис снимает фартук и присаживается рядом со словами: «Ну, пускай кухня сама покажет, на что способна ». Снимаю шляпу, волевое решение. Смотрим меню.

ТЕСТ

Волнуюсь, поэтому решил заказать дудку дьявола, и была она на отлично по всем критериям: дымность, яркость вкуса и продолжительность курения. А дальше тартар из говядины, суши, борщ, стейк, вареники, ризотто, сангрия, свои лимонады и рыбная доска. В стол сразу подают вкуснейший хлеб, который сами и выпекают. К нему масло с мёдом, масло с нори, кабачковая икра. Масло взбивают сами, медок с пасеки, водоросли, надеюсь не из озера.

Все овощи, ягоды, зелень они выращивают сами в теплицах. Поэтому и называется фермерское хозяйство.

Тартар из говядины на бриош под соусом айоли на листьях мангольда – 17р. Вкусно! Тарелка с копчёным ручным осетром и слабосолёным лососем, которых сами растят, а после коптят, стоит 19р, и это лучшее вложение в закуску.

Борщ за 8р подают в кастрюльке с отдельно смальцем, своей сметаной, чесноком и хрустящим хлебом. Уверенная порция, яркая кислинка, крепкая зажарка, практически такой, как бабуля варила. Крепкие 9 кокобаев!

СУШИ

Просто обязан отметить, что крутят их как в лучших сушарнях Минска. В правильный рис завернули жареную креветку и огурец, обвернули опалённым лососем, а сверху стружка тунца. Называется Пресли, стоит 13,50р.

Стейк томагавк из молодечненского бычка отпускают по 11р за 100г сырого веса. К нему сразу бонусом идёт бокал чилийского. Про прожарку не спросили, тут или волноваться, или априори жарят медиум рэ. Выглядит приятно, румяный такой, но пересушили в подошву, мясо конкретно жёсткое. За 66р – это 3 кокобая, если хорошо жевать.

А это я готовил дома томагавк от «Праймбиф». Вообще ничего сложного, если взять хорошее мясо и не пересушить!

По определённым дням в тандыре запекают перепелов и томят в смокере рёбра по 6р и лосось по 8р за 100г.

Зелёное ризотто с креветками за 19р. Рис сварен аль денте, соус пряный, густой, сливочный. В приличных минских ресторанах не везде так хорошо готовят ризотто. И видно, на посуду не поскупились. Достойно, молодцы.

Шикарные вареники с сезонными ягодами под сметанным соусом. Тончайшее тесто, без воды, сварены идеально. При цене 10р – это 9 кокобаев! Эх, надо было замороженных домой взять. Кто лепил, тому мой поклон!

На десерт подали взбитый из клубники холодный суп с шариком лимонного сорбе ценою в 8р. Лучший десерт в жару. Завершили трапезу чайничком душистого травяного чая с самодельным малиновым вареньем за 1,5р.

ЧТО ИСПИТЬ

Хорошо попали на фестиваль сангрии – 3 по цене 2 за 20р. Самодельный имбирно-грушевый лимонад – 5р.

Тезисами и по делу: слишком хорошо, поэтому грядёт перетест. Однозначно рекомендую посетить, только на КПП говорите, что в ресторан идёте деньги заносить за еду. Платный вход в этом случае считаю неуместным. Но помните, для такой поездки нужно выделить минимум полдня, ресторан – только верхушка «Акварельных утех».

Оценка ресторана «Порто»: 8 кокобаев