Проверили на съедобность популярные заведения Марьиной Горки. Таких цен не видел с 2016 года

Мы отправились за 60 километров не ради еды маленького города. А в первую очередь, чтобы помочь не только добрым словом, но и делом семье, где братья сами воспитывают маленькую сестрёнку 2,5 лет отроду. Про их тяжелую, но такую знакомую многим, судьбу писал Онлайнер, почитаете позже. Так вот, стоило закинуть сторис про Марьину Горку, как тут же директ Инстаграма наполнился советами «Куда сходить».

Чаще всего упоминалась шаурма в центре, ресторан «Версаль» занимал второе место по рекомендациям после клуба «Олимпия». В остальном какая-то Жар-птица, пицца и суши. Если верить Гуглу, буквально восемь заведений на 21 000 человек. Про кофейни молчу, их тут тупо нет. В городе тихо, последние лучи летнего солнца нагревают лысину.

Город выглядит чисто, с нереальным скоплением продуктовых магазинов, есть кинотеатр и даже свой спортивный комплекс ФОК «АкваМарин». Первым делом ворвались в центр. Вопрос к местной власти: почему по сей день не работает сломанный хулиганами фонтан уже превращённый в мусорку. Пора бы починить за их средства.

«ТЭСТИ БУРГЕР»

Отправляем барсука в норку. Открытая кухня, мангал, в меню бургеры, куриные крылышки и прочее барбекю. Выбран был самый дорогой двойной бургер за 6,50р, собрали его минуты за три. Булка интересная, не батон, пышная, не рыхлая. Плоские, полностью прожаренные котлеты похожи на те, что запихивают в гамбургер у нас в Маке. Маринованный огурчик, майонезный соус и овощи. Вкусно, возможно попали на удачную смену.

«MILLFOOD»

Издалека читалось, как Милф Фуд, почуял запах хайпа, но нет. Не сдюжили, поэтому мельница. Маленькая шаурма за 5,50 скручена грустно, внутри пережаренное, явно повидавшее время мясо, наша капуста, всё густо залито мазиком с кетчупом. Какое-то буэээ, а ещё на зуб попалась острая кость. Ноль кокобаев!

Как вам такой замок, превращенный в клуб с шаурмой и пиццей, а после отданный под офисы. Гуляя по городу, можно встретить уйму всего интересного, чего давно не увидишь в столице. Время остановилось.

«ШАУРМА & ГРИЛЬ»

Была на первом месте по советам. Находится точка за железной дорогой в частном секторе. Вроде как жилой дом переделали под мини-кафе. На маленьком вертеле пропекается небольшая куриная шишка.

Стоит 4,5р. Визуально скручена хорошо, но стоило сделать первый кусь, как она тут же развалилась тюльпаном. Внутри сочная, нежная курица с вертела, залитая опять майонезом с кетчупом. Уровень познания шаурмы отстаёт от мастеров Минска на лет десять. Точно вам скажу, качественной шаурмы в Марьиной Горке нет!

«ВЕРСАЛЬ»

И попали мы на обед. Чтобы поесть из основного, нужно заранее заказывать столик. Видимо, не отпустили ковидные времена. На обед сегодня мини шведский стол, особенно хороша запечённая в травах молоденькая картошечка. Берёшь, что хочешь, а платишь за 100 граммов веса. Хоть ты котлету драником с мясом закусывай. По-домашнему вкусная еда, даже кайфанул. На тарелке 6,42р: два горячих, пару ложек гарнира и цитрусовый компот.

Таких цен я давно не видел! Цезарь – 3,90р, карпаччо – 7,50р, стейк из птицы – 4,90р, рёбра на гриле – 8р.

За два ролла получилось 21р, чуть вкуснее, чем в любой кулинарии Минска. Персонал – контактный, хорошо реагирует на шутки, парирует и контратакует. Суть ресторана не раскрыта, но оно и так понятно, каким он будет вечером, особенно, если глянуть меню. Не сердитесь, у вас просто городской клуб с режимом работы до утра.

Дальше мы двинули, нет, не кони, а в сторону ресторана, считай клуба, «Олимпия». Грустное здание напоминает об архитектуре прошлых лет и больше похоже на ветаптеку. Обещали суши, пиццу, секс на пляже, благо работают с 18:00, подумал я. Как вы уже поняли, в Марьиной Горке с едой тяжело. Самое интересное я припрятал в рукаве – ресторан в экопарке. Про него я расскажу в следующем обзоре, обещаю, будет на что посмотреть!