Первая «Новая Столовая» для тех, кто боится мяса, сахара и любит полезные десерты

Казалось бы, в стране кризис, но небольшие заведения открываются одно за другим. И сегодня мы в первой веганской столовой «Новая столовая», расположенной в здании администрации Ленинского района на улице Маяковского, 83. Это не первый случай, когда меня хотят отлучить от мяса.

Работают только по будням с 08:00 до 19:00, цены лайтовые. Никакого сложного меню или впечатляющего интерьера. Получилась не типичная столовка без линии раздачи с ПП едой не для модных хипстеров с Октябрьской. Готовят без дрожжей, сахара, соли и прочих даров Матери природы, которых так боятся друзья животных.