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Маяк Минск медленно превращается в рынок. Новое кафе домашней китайской кухни

Совершенно непонятно, какими спорами их занесло в элитный район по версии сербов. Кафе домашнего формата называется «Шанхай», если верить прибитой картонке на перилах. Находится оно с другой стороны ресторанной аллеи на Петра Мстиславца, 8. Захантить будет сложно, а лучше и не нужно. Давайте так, я покажу, а вы уже сами решите стоит ли покупать страховку.

Попасть на тест удалось со второго раза. Экспертным путём доказано, что с 10 дня трудолюбивые до всего китайцы не готовят. Возможно, дело в климате или отсутствии постоянных гостей.

Внутри выглядит ну максимально аутентично, как на Комаровском рынке «Вкус Матери»: зазывающие поесть плакаты на окнах, как таковой вывески нет, оказалось, что и туалета тоже нет, как и нормальной посуды. Я люблю риск, поэтому пошёл до конца. Мало ли будет так вкусно, что перееду в Маяк на ПМЖ.

Интурист по нашему изъясняется плохо, поэтому заказываем по картинкам пальцем с плаката. Части блюд приготовить не может, а паровые булочки ждать 40 минут. Картой оплатить можно через хитрый терминал.

В кафе всего один человек – он же кассир, он же китайский повар, он же официант. Сразу понял, что здесь мы надолго. Первым делом улыбчивый парень заварил нам чай и вынес европейские вилки по одной в руки. Не понял шутки юмора! На вопрос «есть ли палочки?» китаец весело так засмеялся и выдал ложки. Череда необъяснимых событий заставила ещё сильнее волноваться. Какое-то неправильное китайское кафе.

ТЕСТ

Под впечатлением незаметно прошло минут десять. Вынесли курицу, залитую оранжевым кисло-сладким соусом в одноразовой тарелке. Ох. По отсутствию на столе другой посуды все поняли, что будем есть из общего корыта. Как на вкус? Как жареная курица в подливе из кисло-сладкого соуса с ароматом уксуса.

Стало ясно, что у еды ничего общего с фото, где мы пальцами выбирали. Про состав не спрашивайте.

Следующим были жареные баклажаны с фаршем неизвестных пород животных в густом тёмном соусе. Тут почти всё стоит 15р. Выглядит так, как будто это кто-то уже ел. Но получилось вкусно, жаль, нет риса.

Внезапно запахло ароматами жареного чеснока, и через минут 15 на столе порубленный кальмар в ярко-красном соусе. В дикой природе яркий цвет обозначает опасность, в китайском случае – остроту. Но нет, просто солёно-пряный кальмар за 15р. Если добавить сюда риса, то можно есть.

Оставалась надежда только на Гунбао. Стук ножа, шкварчит масло, щёлкнула микроволновка – и через ещё 15 минут на столе непонятное блюдо с курицей и сырым арахисом. Что тут происходит? Впервые из четырёх китайский блюд ни одного острого. Съедобно, но не Гунбао. Минус 58р, что вполне стандартно для таких мест.

Тезисами и по делу: вполне возможно, что в какой-то из провинции Китая так и готовят. Но есть из пластика пластиком что-то похожее на еду, где только соусы создают присутствие вкус. Ближе к вечеру, процесс пищеварения работает в штатном режиме. Надеюсь, он одумается. К тесту ради острых ощущений!

Оценка кафе «Шанхай»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 8

Время работы: 12:00 – 19:00

3.6 12 голоса
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alexey_chernyak
alexey_chernyak
4 часов назад

Отмечу, что Паша просто сжалился. В совокупности мы провели там около 1,5 часов, поэтому первое блюдо никак не 10 минут готовили. Кальмар хорошо бы сделать хоть слегка острым и сильно снизить количество соли. Гун Бао вообще даже близко нет. Курица в кисло-сладком сильно напомнила то, что я много лет назад приготовил дома, после чего принял решение с китайской кухней не экспериментировать и есть ее в профильных заведениях. Баклажаны вполне себе ничего, но не за эти деньги.
Если бы я захотел намекнуть девушке, что нам пора расставаться я бы пригласил ее именно сюда. 5 кокобаев.

11
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Spunch
Spunch
3 часов назад
Ответить на  alexey_chernyak

Мне кажется Паша стал очень добрым в последнее время. Я бы этому заведению больше 5 кокобаев бы не поставил бы

0
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Nyam_nyamich
Nyam_nyamich
3 часов назад

Откуда 6 кокобаев?
3-4 максимум. Такого ужаса я давно не видел.

3
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Наталья
Наталья
3 часов назад

Мы гуляли рядом на детской площадке в середине февраля. Мой взгляд упал на сие заведение. Дернула мужа за рукав и оставив детей на площадке – мы пошли на риск. Тогда на входе висела от руки написаная вывеска “кафе”. Те же стулья в полиэтилене, меню в скоросшивателе. Хозяин-кассир-повар-официант всё тот же, не особо понимающий русский язык….изъяснялись тыкая в картинки пальцем. Время ожидания он написал на листке – 15мин. Муж вообще ничего не захотел тестить, слишком уж впечатлила его атмосфера. А мой девиз – слабоумие и отвага, заказала кальмара. 15р за горстку – это очень сильно, конечно, но мне было почему-то жаль… Подробнее »

2
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alexey_chernyak
alexey_chernyak
4 секунд назад
Ответить на  Наталья

Тоже была мысль, что повар перепутал соусы.

0
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Vadzim
Vadzim
4 часов назад

Хороший способ, когда стесняешься что-то сделать, думая как будешь выглядеть в глазах других, вспомнить этого китайца.

2
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Spunch
Spunch
3 часов назад
Ответить на  Vadzim

Кстати да)

0
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Spunch
Spunch
4 часов назад

Шанхай открылся в Шанхае (это я про комплекс Маяк Минск)

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