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Бананы, запеченные с сыром

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А вы никогда не пробовали печь бананы, да не просто так, а с сыром? Необычное сочетание сладковатого вкуса бананов и моцареллы можно дополнить острым соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

6 спелых бананов
1-2 ст. л. растопленного сливочного масла или же любого растительного
6 толстых кусочков моцареллы
острый (по желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

  1. Разогрейте духовку до 205 градусов. Почистите бананы и выложите их на застеленный пергаментом противень. Натрите бананы маслом. Запекайте бананы в течение 30 минут, затем переверните на другую сторону и готовьте еще 15-20 минут.
  2. Вытяните бананы из духовки и в каждом сделайте горизонтальные надрезы в самом центре. В каждый надрез вставьте по кусочку сыра. Через пару минут расплавится, после чего бананы можно сразу же подавать. Подавать бананы с сыром можно с острым соусом или без него.

Приятного аппетита!

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