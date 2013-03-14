Бананы, запеченные с сыром

А вы никогда не пробовали печь бананы, да не просто так, а с сыром? Необычное сочетание сладковатого вкуса бананов и моцареллы можно дополнить острым соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

6 спелых бананов

1-2 ст. л. растопленного сливочного масла или же любого растительного

6 толстых кусочков моцареллы

острый соус (по желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Разогрейте духовку до 205 градусов. Почистите бананы и выложите их на застеленный пергаментом противень. Натрите бананы маслом. Запекайте бананы в течение 30 минут, затем переверните на другую сторону и готовьте еще 15-20 минут. Вытяните бананы из духовки и в каждом сделайте горизонтальные надрезы в самом центре. В каждый надрез вставьте по кусочку сыра. Через пару минут сыр расплавится, после чего бананы можно сразу же подавать. Подавать бананы с сыром можно с острым соусом или без него.

Приятного аппетита!