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Рецепт тающего во рту шоколадного фондана за 1 рубль, который смогу приготовить даже я

Мне всегда казалось, что практиковать фондан в домашних условиях, не имея навыков, – запредельно геморно, но оказалось не так. И сегодня под чётким командованием (почти рабством) Милены Батьковны мы запечём их и поделимся фудхаками, о которых вы могли не знать. В кулачке зажали 15 рублей на буквально 5 ингредиентов и 20 минут свободного от социальных сетей времени.

Чтобы было предельно ясно, мы сняли весь процесс на видео. Вам лишь нужно купить продукты и внимательно посмотреть. Проще не бывает, главное, не передержите в духовке дольше 7 минут!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • Горький шоколад – 200г
  • Сливочное масло 82% – 200г
  • Яйца птицы – 6шт
  • Сахар – 70г
  • Мука – 50г
  • Какао – 20г
  • Мороженое – 50г
  • Клубника – 50г

Что со всем этим добром делать – в нашем видео-рецепте. Вещаем с просторной кухни Милены, и, если вам понравится фондан, ставим честный лайк и подписываемся на наш канал YouTube!

Чтобы фондан не замешивать с нуля, готовую массу перекладываем в кулинарный рукав или пакет и замораживаем. Перед приходом гостей быстренько размораживаем и запекаем в формочках. Всё просто!

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