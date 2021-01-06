Рецепт тающего во рту шоколадного фондана за 1 рубль, который смогу приготовить даже я

Мне всегда казалось, что практиковать фондан в домашних условиях, не имея навыков, – запредельно геморно, но оказалось не так. И сегодня под чётким командованием (почти рабством) Милены Батьковны мы запечём их и поделимся фудхаками, о которых вы могли не знать. В кулачке зажали 15 рублей на буквально 5 ингредиентов и 20 минут свободного от социальных сетей времени.

Чтобы было предельно ясно, мы сняли весь процесс на видео. Вам лишь нужно купить продукты и внимательно посмотреть. Проще не бывает, главное, не передержите в духовке дольше 7 минут!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Горький шоколад – 200г

Сливочное масло 82% – 200г

Яйца птицы – 6шт

Сахар – 70г

Мука – 50г

Какао – 20г

Мороженое – 50г

Клубника – 50г

Что со всем этим добром делать – в нашем видео-рецепте. Вещаем с просторной кухни Милены, и, если вам понравится фондан, ставим честный лайк и подписываемся на наш канал YouTube!

Чтобы фондан не замешивать с нуля, готовую массу перекладываем в кулинарный рукав или пакет и замораживаем. Перед приходом гостей быстренько размораживаем и запекаем в формочках. Всё просто!