Что будет на месте двухэтажного кафе «Эльяна»

Олды помнят, что до этого было «Голден Кофе», а совсем ветераны достанут из памяти кафе «Крыница». Где на первом этаже линия раздачи, а на втором дружно пилось пиво. Так вот, буквально час назад под дверь подкинули рендеры нового заведения на проспекте Независимости, 18. Ещё летом снилось, оба этажа займёт сеть едален «Пицца Темпо» с их азиатским проектом «Маруми».

Внутри идут работы, если судить по телодвижениям, то открытие не раньше, чем через месяц. А ещё хотят запустить свою пекарню с плюшками. Ну, поживём – увидим.