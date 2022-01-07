Новые комменты
Популярное
Свежая афиша
Афиша
323 Posts
View Posts
Социальные сети
15K
431K
96K
36K
22K
Подписка
Подписка

Получайте лучие новости на свой email, без спама.

15K
431K
96K
36K
22K
Интересное на сегодня

Что будет на месте двухэтажного кафе «Эльяна»

отКокобай
7 января, 2022
997 просмотров
Нет комментариев
Total
0
Shares
0
0
0
0

Олды помнят, что до этого было «Голден Кофе», а совсем ветераны достанут из памяти кафе «Крыница». Где на первом этаже линия раздачи, а на втором дружно пилось пиво. Так вот, буквально час назад под дверь подкинули рендеры нового заведения на проспекте Независимости, 18. Ещё летом снилось, оба этажа займёт сеть едален «Пицца Темпо» с их азиатским проектом «Маруми».

Внутри идут работы, если судить по телодвижениям, то открытие не раньше, чем через месяц. А ещё хотят запустить свою пекарню с плюшками. Ну, поживём – увидим.

0
0
0
0
Total
0
Shares
Share 0
Share 0
Like 0
Tweet 0
Like 0
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Похожие новости
Яндекс.Метрика
0
Будем рады вашему мнению, прокомментируйте.x
()
x