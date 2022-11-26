В «Минск Мире» теперь будет куда ребёнка сдать! Заработал новый детский клуб «Гранд Бублик»

На районе слышно, как саблируют шампанское, ведь теперь и в «Минск Мире» будет где детям пар спустить или отпраздновать День рождения. Первая игровая комната в «Леваде» на улице Нововиленская, 29, новый клуб для малышей уже побольше назвали «Гранд Бублик» т.к. он реально здоровенный, около 250 квадратных метров в пёстрой атмосфере веселья. Фишка нового проекта — детские винтажные игрушки и книги со всего мира, так и есть, видел собственными глазами.
Слушайте, удобно — сдал малого поиграться, а сам пошёл в «Дуть» пыхтеть. Пространство «Гранд Бублик» больше заточено под праздничные программы, которые обойдутся вам от от 485 до 2000byn.
Сколько стоит сходить на пати? К примеру, завтра две вечеринки в 11:00 и 13:00 с мастер-классами, аниматорами, динозаврами и дискотекой. Билет стоит 45byn за 1 взрослого плюс 1 ребёнок.
Перед тем, как сдать чадо, нужно забронировать ему место, чтобы не стоять в очереди, как в аптеке.
Оставляю ответ на самый популярный вопрос: где есть детское меню и комнаты — вот подборка. А ещё на Богдановича, 102 недавно открылся большой «Гараж» с детским уголком и горками.
Адрес: г. Минск, ул. Братская, 6А
Телефон: +375(29) 352-76-57
Время: 10:00 — 21:00
>детские винтажные игрушки и книги со всего мира
Детская комната в первую очередь должна быть антивандальной, иначе жизнь этих винтажных игрушек так и закончится в этом заведении.
45 р за посещение детской комнаты??? 45 р с мамы в декрете??? Везде от 8 до 22 р за день без ограничения по времени, а здесь 45 рублей????
Откуда у мамаши в декрете деньги на квартиру не то что в Минск мире а на квартиру в Минске вообще?
А если ребёнок сломает что-то из этих игрушек? Родителям придётся платить?
К ним доступа нет, можно только смотреть
А где ответ на самый главный вопрос, почему закрыли комментарии в телеге? Это раз. А второй. Так а в час там солько стоит, когда нет мероприятий?