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Борщик с курочкой или котлетки из совы? Собрал заведения, где есть детское меню для малых

Уверен, что котлетки, макарошки и куриные супчики могут приготовить в любом заведении. Кальянные, бары и стриптизы к ним не отношу. И как оказалось, кафе с детским меню намного больше, если поискать. Просто мы о них не знаем, а они и не афишируют. Куда сложнее найти заведение с полноценной детской комнатой, знаю, в «Робинсон» точно есть.

Честно! Старался собрать всех, но если кого-то пропустил, вы пишите, обязательно добавлю. Только когда появятся свои дети, осознаёшь, насколько важно такое меню. Пришёл в кафе с маленьким охотником, это нельзя, то не ест, а у вас есть просто котлетка? Нет, возьмите бургер Разорви Хлебало, там котлета. Вот только она жирная, ещё мазик, бекон и сомнительная булка. Ребёнок начинает нервничать, запахло бедой.

Я старовер, поэтому против жирного фритюра и картошки фри в блюдах для детей. Но выбор всегда оставляю за вами, каждый родитель сам решает, чем кормить своё чадо. У нас свободный блог!

Часть блюд затестил на племяшке, часть на себе, а в остальном вы выступите первопроходцами. Заведений много, но меню сильно схожее, как и цены. Начнём с сетевых шалунов.

В «Васильках» полноценное детское меню. Нет, на фото не котлеты из совы из нового меню «Дилетантов», а классическая куриная, как дома, с пюре и овощами за 5,90р. Демократично, вкусно, радостно.

Повара «Темпо» изобразили похожее меню, сеть-то, считай, одна. Вегетарианское блюдо из мягких фузили в нежирном сыре с томатами черри – лойс! Так-с, в тарелке не должно быть несъедобных предметов. Особенно зонтиков на острых зубочистках в еде для ребёнка. Нет, я не душный тип, просто волнуюсь.

В лакшери ресторане «Зе Вью» на 28 этаже тоже ждут детей. В меню как у всех, только дороже. Две пышные котлеты из курицы – 8р, тартар из огурца с помидором – 5р. Вкусно, но еда не веселит, как в «Васильках».

Особые правила действуют в «Роял Оук Паб»! Только если с вами ребёнок, вам дадут заглянуть в детское меню. В остальных заведениях из него может поесть даже взрослый. Другой вопрос, зачем мужику детская еда? Хотя, мне часто хочется просто пышных котлет с пюре, как дома. Правильно – наГГетсы и фарфаЛЛе.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Одним большим списком собрал всех, кто готов к приходу с детьми. Достал чутка меню, а адреса кафе выдаст Гугл. И прежде чем ехать, лучше им наберите. Вангую, скоро еда для детей во всех заведениях.

ЗАПОМИНАЙТЕ: Ронин, Васильки, Темпо, Роял Оук Паб, Зе Вью, Фэмили Клаб, Робинсон, Нудлс, Биф энд Фаер, Мамаслет, Гараж, Матте, Терра Пицца, Балдинини, Натврис хе, Ателье, Граф Кафе в Национальной библиотеке, Раковский Бровар, Друзья, Фальконе, Пики Блайндерс, Иль Патио. А также Кухмистр, Шедевры Вкуса, Логойск, ресторан Польский, Заслонов, Хинкальня только в торговом центре Момо.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ТУТ: Робинсон Клуб, Тимохин Закуток, Особое Место, Фэмили Клаб, Миа Фамилиа, Поедим Поедим.

«РОБИНСОН КЛУБ»

«ИЛЬ ПАТИО»

«МАМСЛЁТ»

«ДРУЗЬЯ»

«ТЕРРА ПИЦЦА»

«РОНИН»

«ПИКИ БЛАЙНДЕРС»

«ГАРАЖ»

«БИФ ЭНД ФАЕР»

По мере охоты я буду дополнять список чайлд-фрэндли заведений, поэтому сделайте репост моей статьи в свою самую любимую соц. сеть, и вы точно не забудете. Обнял всех, удачной охоты с детьми.

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33 Комментарий
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад

Еще бы карту с местами этими интегрировали бы на сайт – вам бы цены не было!

3
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Алина 69
Алина 69
1 день назад

Идеально, постоянно ищу заведения с детским меню, а они все тут в одном месте. Только не забывайте дополнять статью

2
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BoBer
BoBer
1 день назад

В Зе Вью – самое интересное меню из всех

1
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад
Ответить на  BoBer

и с самым лучшим видом на Минск

0
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Анастасия
Анастасия
1 день назад

в парке Горького ,кафе Family club ,есть как детская комната так и детское меню

1
Ответить
Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад
Ответить на  Анастасия

точно!

0
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AlSh
AlSh
1 день назад

Шедевры вкуса? Есть два заведения с детским меню!

1
Ответить
BoBer
BoBer
1 день назад
Ответить на  AlSh

Что за Шедевры вкуса?

0
Ответить
Зинаида
Зинаида
1 день назад
Ответить на  AlSh

Шедевры вкуса это же гастро-маркет такой. Откуда там детское меню?

0
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Batya
Batya
1 день назад

Паша Пистон опять жрет детскую еду? Когда уже на нормальную он заработает)))

1
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BoBer
BoBer
1 день назад
Ответить на  Batya

Что за кент?

0
Ответить
Зинаида
Зинаида
1 день назад
Ответить на  Batya

Что за Паша, кто это? Очередной блохер?

0
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Анна
Анна
9 часов назад

Протестили бы лучше обычную столовку, там самое детское меню и цены, за которые может пообедать обычный среднестатистический белорус, а не только сотрудники коко.бай.

0
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Анна
Анна
9 часов назад

Откровенно говоря, фото так называемых блюд на тарелке не вызывает аппетита. Как мама детей 12 и 1 года не выбрала ни одного заведения, куда сходить. Раньше ходили в Васильки, но сейчас там такие пережаренные деревянные нагеттсы. Больше не хотим. Приборов не дождаться.

0
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Надя
Надя
13 часов назад

А как же Андерсон на Лебяжем???

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
13 часов назад
Ответить на  Надя

К сожалению он давно закрылся

0
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Татьяна
Татьяна
1 день назад

Ресторан «поедем поедим» есть детская комната с аниматорами и детской площадкой, и детское меню

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
1 день назад
Ответить на  Татьяна

Добавил

0
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Юлия
Юлия
1 день назад

Union coffe возле цирка) раньше частенько там ели

0
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Надежда
Надежда
1 день назад

Спасибо за статью!
В васильках вкусное детское меню, ребёнок оценил.
А вообще наверное самое лучшее, если нужно накормить ребенка – это столовые, без понтов и фритюра)

0
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Марина
Марина
1 день назад

А как же Хинкальня?

0
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Ксения
Ксения
1 день назад

На “Балконе” крутое детское меню.

0
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Аlex
Аlex
1 день назад

кафе Скиф у парка Горького

0
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад
Ответить на  Аlex

ксати да, там тоже есть детское меню. Но Они вроде как закрылись

0
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Без имени
Без имени
1 день назад
Ответить на  Иван Иваныч

Работают

0
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Аlex
Аlex
1 день назад

Во фьюжн суши точно есть детское меню.

0
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад
Ответить на  Аlex

есть!

0
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Olga
Olga
1 день назад

Ещё бы с отметкой на карте

0
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Иван Иваныч
Иван Иваныч
1 день назад
Ответить на  Olga

Хотелось бы, но видимо их функционал не позволяет(

0
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Зинаида
Зинаида
1 день назад

Думала, что мест с детским меню намного больше, а тут и не больше 20 наберется(

0
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kz-dz
kz-dz
1 день назад
Ответить на  Зинаида

С детскими комнатами (ну или угол хотя бы)) ) – еще меньше……

0
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Ксения
Ксения
1 день назад
Ответить на  Зинаида

Да их и правда больше, просто статья выборочная какая-то.

0
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BoBer
BoBer
1 день назад
Ответить на  Зинаида

их реально очень мало, видимо выгодней детей из основного меню кормить

0
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