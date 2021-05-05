Борщик с курочкой или котлетки из совы? Собрал заведения, где есть детское меню для малых

Уверен, что котлетки, макарошки и куриные супчики могут приготовить в любом заведении. Кальянные, бары и стриптизы к ним не отношу. И как оказалось, кафе с детским меню намного больше, если поискать. Просто мы о них не знаем, а они и не афишируют. Куда сложнее найти заведение с полноценной детской комнатой, знаю, в «Робинсон» точно есть.
Честно! Старался собрать всех, но если кого-то пропустил, вы пишите, обязательно добавлю. Только когда появятся свои дети, осознаёшь, насколько важно такое меню. Пришёл в кафе с маленьким охотником, это нельзя, то не ест, а у вас есть просто котлетка? Нет, возьмите бургер Разорви Хлебало, там котлета. Вот только она жирная, ещё мазик, бекон и сомнительная булка. Ребёнок начинает нервничать, запахло бедой.
Я старовер, поэтому против жирного фритюра и картошки фри в блюдах для детей. Но выбор всегда оставляю за вами, каждый родитель сам решает, чем кормить своё чадо. У нас свободный блог!
Часть блюд затестил на племяшке, часть на себе, а в остальном вы выступите первопроходцами. Заведений много, но меню сильно схожее, как и цены. Начнём с сетевых шалунов.
В «Васильках» полноценное детское меню. Нет, на фото не котлеты из совы из нового меню «Дилетантов», а классическая куриная, как дома, с пюре и овощами за 5,90р. Демократично, вкусно, радостно.
Повара «Темпо» изобразили похожее меню, сеть-то, считай, одна. Вегетарианское блюдо из мягких фузили в нежирном сыре с томатами черри – лойс! Так-с, в тарелке не должно быть несъедобных предметов. Особенно зонтиков на острых зубочистках в еде для ребёнка. Нет, я не душный тип, просто волнуюсь.
В лакшери ресторане «Зе Вью» на 28 этаже тоже ждут детей. В меню как у всех, только дороже. Две пышные котлеты из курицы – 8р, тартар из огурца с помидором – 5р. Вкусно, но еда не веселит, как в «Васильках».
Особые правила действуют в «Роял Оук Паб»! Только если с вами ребёнок, вам дадут заглянуть в детское меню. В остальных заведениях из него может поесть даже взрослый. Другой вопрос, зачем мужику детская еда? Хотя, мне часто хочется просто пышных котлет с пюре, как дома. Правильно – наГГетсы и фарфаЛЛе.
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Одним большим списком собрал всех, кто готов к приходу с детьми. Достал чутка меню, а адреса кафе выдаст Гугл. И прежде чем ехать, лучше им наберите. Вангую, скоро еда для детей во всех заведениях.
ЗАПОМИНАЙТЕ: Ронин, Васильки, Темпо, Роял Оук Паб, Зе Вью, Фэмили Клаб, Робинсон, Нудлс, Биф энд Фаер, Мамаслет, Гараж, Матте, Терра Пицца, Балдинини, Натврис хе, Ателье, Граф Кафе в Национальной библиотеке, Раковский Бровар, Друзья, Фальконе, Пики Блайндерс, Иль Патио. А также Кухмистр, Шедевры Вкуса, Логойск, ресторан Польский, Заслонов, Хинкальня только в торговом центре Момо.
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ТУТ: Робинсон Клуб, Тимохин Закуток, Особое Место, Фэмили Клаб, Миа Фамилиа, Поедим Поедим.
«РОБИНСОН КЛУБ»
«ИЛЬ ПАТИО»
«МАМСЛЁТ»
«ДРУЗЬЯ»
«ТЕРРА ПИЦЦА»
«РОНИН»
«ПИКИ БЛАЙНДЕРС»
«ГАРАЖ»
«БИФ ЭНД ФАЕР»
По мере охоты я буду дополнять список чайлд-фрэндли заведений, поэтому сделайте репост моей статьи в свою самую любимую соц. сеть, и вы точно не забудете. Обнял всех, удачной охоты с детьми.
Еще бы карту с местами этими интегрировали бы на сайт – вам бы цены не было!
Идеально, постоянно ищу заведения с детским меню, а они все тут в одном месте. Только не забывайте дополнять статью
В Зе Вью – самое интересное меню из всех
и с самым лучшим видом на Минск
в парке Горького ,кафе Family club ,есть как детская комната так и детское меню
точно!
Шедевры вкуса? Есть два заведения с детским меню!
Что за Шедевры вкуса?
Шедевры вкуса это же гастро-маркет такой. Откуда там детское меню?
Паша Пистон опять жрет детскую еду? Когда уже на нормальную он заработает)))
Что за кент?
Что за Паша, кто это? Очередной блохер?
Протестили бы лучше обычную столовку, там самое детское меню и цены, за которые может пообедать обычный среднестатистический белорус, а не только сотрудники коко.бай.
Откровенно говоря, фото так называемых блюд на тарелке не вызывает аппетита. Как мама детей 12 и 1 года не выбрала ни одного заведения, куда сходить. Раньше ходили в Васильки, но сейчас там такие пережаренные деревянные нагеттсы. Больше не хотим. Приборов не дождаться.
А как же Андерсон на Лебяжем???
К сожалению он давно закрылся
Ресторан «поедем поедим» есть детская комната с аниматорами и детской площадкой, и детское меню
Добавил
Union coffe возле цирка) раньше частенько там ели
Спасибо за статью!
В васильках вкусное детское меню, ребёнок оценил.
А вообще наверное самое лучшее, если нужно накормить ребенка – это столовые, без понтов и фритюра)
А как же Хинкальня?
На “Балконе” крутое детское меню.
кафе Скиф у парка Горького
ксати да, там тоже есть детское меню. Но Они вроде как закрылись
Работают
Во фьюжн суши точно есть детское меню.
есть!
Ещё бы с отметкой на карте
Хотелось бы, но видимо их функционал не позволяет(
Думала, что мест с детским меню намного больше, а тут и не больше 20 наберется(
С детскими комнатами (ну или угол хотя бы)) ) – еще меньше……
Да их и правда больше, просто статья выборочная какая-то.
их реально очень мало, видимо выгодней детей из основного меню кормить