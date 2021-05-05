Борщик с курочкой или котлетки из совы? Собрал заведения, где есть детское меню для малых

Уверен, что котлетки, макарошки и куриные супчики могут приготовить в любом заведении. Кальянные, бары и стриптизы к ним не отношу. И как оказалось, кафе с детским меню намного больше, если поискать. Просто мы о них не знаем, а они и не афишируют. Куда сложнее найти заведение с полноценной детской комнатой, знаю, в «Робинсон» точно есть.

Честно! Старался собрать всех, но если кого-то пропустил, вы пишите, обязательно добавлю. Только когда появятся свои дети, осознаёшь, насколько важно такое меню. Пришёл в кафе с маленьким охотником, это нельзя, то не ест, а у вас есть просто котлетка? Нет, возьмите бургер Разорви Хлебало, там котлета. Вот только она жирная, ещё мазик, бекон и сомнительная булка. Ребёнок начинает нервничать, запахло бедой.

Я старовер, поэтому против жирного фритюра и картошки фри в блюдах для детей. Но выбор всегда оставляю за вами, каждый родитель сам решает, чем кормить своё чадо. У нас свободный блог!

Часть блюд затестил на племяшке, часть на себе, а в остальном вы выступите первопроходцами. Заведений много, но меню сильно схожее, как и цены. Начнём с сетевых шалунов.

В «Васильках» полноценное детское меню. Нет, на фото не котлеты из совы из нового меню «Дилетантов», а классическая куриная, как дома, с пюре и овощами за 5,90р. Демократично, вкусно, радостно.

Повара «Темпо» изобразили похожее меню, сеть-то, считай, одна. Вегетарианское блюдо из мягких фузили в нежирном сыре с томатами черри – лойс! Так-с, в тарелке не должно быть несъедобных предметов. Особенно зонтиков на острых зубочистках в еде для ребёнка. Нет, я не душный тип, просто волнуюсь.

В лакшери ресторане «Зе Вью» на 28 этаже тоже ждут детей. В меню как у всех, только дороже. Две пышные котлеты из курицы – 8р, тартар из огурца с помидором – 5р. Вкусно, но еда не веселит, как в «Васильках».

Особые правила действуют в «Роял Оук Паб»! Только если с вами ребёнок, вам дадут заглянуть в детское меню. В остальных заведениях из него может поесть даже взрослый. Другой вопрос, зачем мужику детская еда? Хотя, мне часто хочется просто пышных котлет с пюре, как дома. Правильно – наГГетсы и фарфаЛЛе.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Одним большим списком собрал всех, кто готов к приходу с детьми. Достал чутка меню, а адреса кафе выдаст Гугл. И прежде чем ехать, лучше им наберите. Вангую, скоро еда для детей во всех заведениях.

ЗАПОМИНАЙТЕ: Ронин, Васильки, Темпо, Роял Оук Паб, Зе Вью, Фэмили Клаб, Робинсон, Нудлс, Биф энд Фаер, Мамаслет, Гараж, Матте, Терра Пицца, Балдинини, Натврис хе, Ателье, Граф Кафе в Национальной библиотеке, Раковский Бровар, Друзья, Фальконе, Пики Блайндерс, Иль Патио. А также Кухмистр, Шедевры Вкуса, Логойск, ресторан Польский, Заслонов, Хинкальня только в торговом центре Момо.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ТУТ: Робинсон Клуб, Тимохин Закуток, Особое Место, Фэмили Клаб, Миа Фамилиа, Поедим Поедим.

«РОБИНСОН КЛУБ»

«ИЛЬ ПАТИО»

«МАМСЛЁТ»

«ДРУЗЬЯ»

«ТЕРРА ПИЦЦА»

«РОНИН»

«ПИКИ БЛАЙНДЕРС»

«ГАРАЖ»

«БИФ ЭНД ФАЕР»

По мере охоты я буду дополнять список чайлд-фрэндли заведений, поэтому сделайте репост моей статьи в свою самую любимую соц. сеть, и вы точно не забудете. Обнял всех, удачной охоты с детьми.